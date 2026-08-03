حكومة صندوق النقد الدولي في القاهرة

- منذ عام 2016، تركزت سياسات الحكومات المصرية على تنفيذ إجراءات صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة الفقر والبطالة، بهدف الحصول على قروض ومساعدات إضافية. - شهدت مصر زيادات متكررة في أسعار السلع الأساسية كجزء من اتفاقيات مع صندوق النقد، دون استشارة المجتمع المدني، مما زاد الأعباء على المواطنين في ظل الأزمات الإقليمية والدولية. - رغم التزام الحكومات بسياسات الصندوق، لم تحقق نجاحات كبيرة، حيث تفاقم الدين العام وتراجعت قيمة العملة، مما جعل الحكومة تبدو كوسيط لصالح الدائنين الدوليين.

تستطيع أن تتعامل مع حكومات مصر المتعاقبة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 على أنها حكومة تمثل صندوق النقد الدولي في القاهرة، وليست حكومة مستقلة القرار الاقتصادي وتمثل الدولة المصرية وتعد واجهة رئيسية لها، ويكون هدفها الأبرز هو توفير حياة كريمة ومعيشة لائقة للمصريين كافة، ورفع مستوى الخدمات، وإتاحة السلع بأسعار تتفق مع الرواتب والدخول، وتوفير فرص عمل والحد من أزمات الفقر والبطالة والتضخم.

ذلك لأن تلك الحكومات المتعاقبة على حكم مصر خلال العقد الأخير باتت تأتمر مباشرةً بأمر إدارة الصندوق، القابعة في واشنطن، والتي تغدق عليها مليارات الدولارات كل شهور عدة في صورة قروض لا تتوقف، ولا تأتمر بأمر المواطن المصري فهو آخر ما يشغلها وربما لا تضعه في حساباتها أصلاً، بل وتدهسه بكل ما أوتيت من قوة وجبروت عبر إجراءات تقشفية وقفزات أسعار وموجات غلاء هي الأعنف في تاريخ الدولة الحديثة.

الهدف هو نيل رضا الصندوق أملاً في الحصول على مزيد من القروض والمنح والمساعدات التي تطيل عمر تلك الحكومات الفاشلة على حساب المواطن ومستقبل الدولة وأمنها القومي

وعين تلك الحكومات ليست على الطبقات الفقيرة والكادحة وأصحاب الدخول المحدودة والعملة الموسمية كما تزعم دوماً، بل على تنفيذ سياسات تلك المؤسسة المالية الدولية التي تُغرق هي وغيرها من الدائنين البلاد في وحل الديون، وتساهم في تعميق الفجوة بين النظام الحاكم والشعب، وتدهس الفقراء بقوة، وتقضي على ما تبقى من طبقة وسطى، والهدف في النهاية هو نيل كل حكومة رضا الصندوق أملاً في الحصول على مزيد من القروض والمنح والمساعدات المالية التي تطيل عمر تلك الحكومات الفاشلة على حساب المواطن ومستقبل الدولة وأمنها القومي والاقتصادي.

أحدث الأمثلة على ذلك هو زيادة الحكومة المصرية سعر الكهرباء بنسبة 12% للمرة الثالثة هذا العام ضمن حزمة زيادات أخرى لأسعار سلع رئيسية متعلقة مباشرة بالمواطن، منها زيادة أسعار الخبز السياحي بنحو 12.5%، وارتفاع أسعار الدقيق، علماً أن فواتير الكهرباء زادت بنسبة 900% منذ الاتفاق مع الصندوق في نهاية العام 2016، وهي نسبة لم تحدث في أي دولة في المنطقة، بل وربما في العالم كله.

موقف صندوق النقد الكاذب الفاشل

وهناك زيادات أخرى للأسعار في الطريق منها أسعار مشتقات الوقود بكل أنواعه، مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي، والتي زيدت مرات عدة في السنوات الأخيرة، وكذلك أسعار المياه والمواصلات العامة والجمارك والرسوم الحكومية والاتصالات وإيجارات السكن وغيرها، وهذه الزيادات تُنفّذ باتفاق مع الصندوق مقابل الإفراج عن شريحة جديدة من قرض بقيمة 1.8 مليار دولار، ولا يُتشاور بشأنها مع المجتمع المدني أو الأحزاب والقوى السياسية، بل تُفرض فرضاً على المواطن الذي يتحمل لوحده تكلفة السداد.

واللافت أن تلك الزيادات في الضغوط المعيشية تحدث في الوقت الذي تكون فيه الدولة في أمسّ الحاجة إلى اصطفاف مجتمعي واسع بين جميع الفئات، خاصة أنها تمرّ بأزمات عدة أحدثها حادث ميناء دمياط ومعه الحرب على إيران وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز والتهديدات بإغلاق باب المندب؛ رئة قناة السويس الحيوية من ناحية جنوب البحر الأحمر، وهو ما يعني انفصال تلك الحكومة كلياً عن الشارع وافتقادها الحس السياسي، كما تحدث تلك الزيادات في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط على مستوى العالم، وتُسارع الحكومات المختلفة نحو تخفيف الأعباء عن المواطن وتحميل الموازنة العامة كلفة تلك الأعباء إلى حين مرور الأزمة.

المتابع لأداء الحكومات المصرية المتعاقبة يلحظ أن همها الأول هو تنفيذ سياسات وشروط صندوق النقد رغم أضرارها الجسيمة على الاقتصاد الوطني والأسواق والمواطن ومستقبل الأجيال المقبلة

والمتابع لأداء الحكومات المصرية المتعاقبة يلحظ أن همها الأول هو تنفيذ سياسات وشروط صندوق النقد رغم أضرارها الجسيمة على الاقتصاد الوطني والأسواق والمواطن ومستقبل الأجيال المقبلة، فالعملة المصرية تتعرّض لموجات من التعويم العنيف أفقدها نحو 90% من قيمتها خلال عشر سنوات بسبب تلك السياسات المجحفة، وهناك زيادات لا تتوقف في فواتير السلع الرئيسية والخدمات، وخفض متواصل في فاتورة دعم السلع المخصصة للفقراء سواء تموينية أو غذائية، وخفض في مخصصات النفع والخدمات العامة من صحة وتعليم وبما يخالف النسب المنصوص عليها في الدستور.

موقف صندوق النقد الداعم الأول للاستبداد

والحكومة تواصل تنفيذ الشروط الأخرى، ومنها بيع أصول الدولة من شركات وبنوك وأراض، وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية، وفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الأجانب أصحاب الأموال الساخنة لاغتراف المليارات من خزانة الدولة التي تعاني أصلاً من عجز حاد، والأخطر هو رهن مقدرات الدولة للدائنين الدوليين.

واللافت في الأمر أن الحكومات المصرية لم تحقق نجاحات كبيرة من وراء سياسة الانصياع الكامل للصندوق وأجندته السامة، فالدين العام يتفاقم ووصل إلى معدلات مخيفة رغم خدعة تحقيق فائض أولي والحديث الرسمي المتكرر عن الحد من الاقتراض، والدين الخارجي زاد من 38.8 مليار دولار بنهاية عام 2012 إلى نحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، وأحوال المواطن المعيشية تتدهور، والقدرة الشرائية تتآكل يوماً بعد يوم مع موجات الغلاء، وزيادة أسعار السلع الغذائية والأساسية والخدمات العامة، وهناك زيادة في كلفة الإنتاج.

ببساطة، شريحة مهمة من المصريين باتت تنظر إلى الحكومة على أنها سمسار وربما خصم، وليست داعماً ومسانداً وموفراً للخدمات ومنظماً للأسواق ومدافعاً عن الفقراء.