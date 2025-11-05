حكومة ستارمر تهيئ البريطانيين لقرارات مرة بشأن الميزانية والضرائب

في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، قررت وزيرة الخزانة البريطانية، ريتشل ريفز، عقد مؤتمر صحافي في داوننغ ستريت، إجراء غير عادي قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد لإعلانها موازنتها الثانية منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، لذلك اعتبر كثيرون أن المؤتمر الصحافي وما قالته ريفز كان مخططا بعناية، والهدف هو تهيئة الرأي العام لتقبّل الصدمة المقبلة مع إعلان الموازنة.

يضيق الخناق على وزيرة الخزانة، فالأرقام تجافيها باستمرار وأداء الاقتصاد البريطاني يسير من سيئ لأسوأ، ومن ثم يبدو أنها قد أضمرت التخلي عن الوعود التي قطعها الحزب على نفسه قبل الانتخابات بعدم زيادة الضرائب. وقالت ريفز في مؤتمرها الصحافي إن أمورا كثيرة قد تغيرت منذ الانتخابات، مشيرة إلى ما يحيط بالاقتصاد العالمي من توجس وعدم يقين، نتيجة للرسوم الأميركية، وتداعيات بريكسيت التي لا تزال مستمرة، وآثار جائحة كوفيد التي لم يتعاف الاقتصاد البريطاني منها بعد.

آخر الأخبار السيئة جاءت من مكتب مسؤولية الميزانية OBR الذي يتوقع أن ينخفض نمو الناتج الاقتصادي في بريطانيا بنسبة 0.3% وهو ما سيكلف ريفز 20 مليار جنيه إسترليني إضافية، (سعر صرف الجنيه = 1.3 دولار) ما يعني أنها سوف تحتاج لتدبير 35 مليار جنيه لسد الفجوة المالية في موازنتها، والحفاظ على الهامش الذي وضعته أصلا لنفسها في الموازنة الماضية والذي يبلغ 10 مليارات جنيه، بينما تردد على نطاق واسع أنها ستسعى لتوسيعه ليصبح 20 مليار جنيه. ومن المستحيل في ظل الوضع الراهن أن تستطيع توفير هذا المبلغ عن طريق خفض الإنفاق، فالبديل الحتمي هو زيادة الضرائب.

ويأتي قرار مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تُبنى عليه توقعات الميزانية البريطانية، بعد أن أبدى المكتب تفاؤلا بشأن الاقتصاد في السنوات الأخيرة، والمرة الأخيرة التي قام فيها المكتب بخفض توقعاته كانت في 2017. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يكون تخفيض مكتب المسؤولية الميزانية حوالي 0.2 نقطة مئوية، لكن صحيفة فاينانشال تايمز أفادت الشهر الماضي بأن التعديل سيكون 0.3 نقطة مئوية.

معضلة الضرائب

في بريطانيا ثمة مقولة شائعة بأن هناك حقيقتين في الحياة "الموت والضرائب"، ومن الطبيعي أن تتزايد المخاوف بشأن رفع الضرائب، سواء على جيب المواطن الفرد ونفقاته الشخصية، أو على الأعمال. وقد تعهد العمال في بيانهم الانتخابي بعدم رفع ضرائب الأفراد والقيمة المضافة والتأمين الوطني، ومن المتوقع أن يؤدي نكوثهم بعهودهم إلى ردات فعل سلبية بين قواعدهم الانتخابية أو بين دوائر الأعمال التي لم تتعاف حتى الآن من زيادة مساهمة أصحاب الأعمال في ضريبة التأمين الوطني.

لكن المؤكد أن طريقة تعامل ريفز مع الفجوة المالية في دفاترها ستكون محددة لميزانيتها الثانية. ومع تراجع حزب العمال إلى مستويات تاريخية منخفضة في استطلاعات الرأي، من المرجح أن يؤثر ذلك في فرصه بالانتخابات المحلية في مايو/أيار المقبل، وفي النهاية على الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها بحلول منتصف 2029. لكن رهان ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، يبقى على توقيت التغييرات. فتبنيها وتطبيقها في عامهم الثاني ربما يكون أخف ضررا من تأجيلها لعامهم الأخير قبل الانتخابات، بمعنى آخر أنها ستكون مقامرة لو نجحت فستعزز سياسات الحزب الحاكم، ولو فشلت ربما يمكن تغييرها قبل الانتخابات بفترة كافية.

لكن ريفز، عندما سألها أحد الصحافيين في مؤتمر الأمس عما إذا كانت ستتقدم باستقالتها لو قوبلت برفض مقترحات الموازنة، استبعدت ذلك وردت "كيف سيكون تأثير ذلك بالأسواق؟"، كما أظهرت استعدادها لتحمل المخاطر، قائلة: "انتُخِبنا على التزام بوضع مصلحة البلد فوق الحزب، والمصلحة الوطنية فوق الحسابات السياسية".

كما أكدت ريفز هذا الأسبوع أنها تريد الذهاب إلى أبعد من مجرد استعادة الهامش المالي الذي كان لديها في الميزانية السابقة وفي بيانها الربيعي في مارس/ آذار الماضي، مضيفة "هناك مكافأة لاتخاذ هذه القرارات الصحيحة لبناء مالية عامة أكثر مرونة مع هامش يسمح بتحمل التقلبات العالمية." وقالت مؤسسة المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، يوم الأربعاء، إن ريفز ستحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني على الأقل لدعم المالية العامة.

واقع الاقتصاد البريطاني

ويمر الاقتصاد البريطاني منذ سنوات بمرحلة غير مسبوقة، فقد أصبح الدين الوطني يماثل قرابة 97% من الناتج القومي، ويتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن ترتفع قيمته عن المالي الحالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه إسترليني، أي إن نصيب كل عائلة بريطانية من الدين يبلغ 98 ألف جنيه. وارتفاع مستويات الدين وارتفاع فوائد الإقراض يلتهم جزءا كبيرا من مدخولات الخزانة ويضع ضغوطا كبيرة على السندات الحكومية، ولهذه الأسباب تسعى ريفز إلى توسيع الهامش في الموازنة لتجنب اللجوء المتكرر للاقتراض.

تراجع الإنتاجية، كما أشار مكتب مسؤولية الموازنة، عامل سلبي آخر، إذ إن هذا التراجع سيخفّض الناتج الاقتصادي بمقدار 20 مليار جنيه، وهو أيضا ما سيحتم زيادة الضرائب.

لا ينفصل تراجع الإنتاجية عن وضع قوة العمل في بريطانيا، إذ يشير تقرير صادر اليوم الأربعاء إلى أن حوالي مليون شخص خارج العمل لسبب ظروف صحية، وأن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر "أزمة في عدم النشاط الاقتصادي" تهدد ازدهار البلاد، بسبب ارتفاع عدد المرضى وذوي الإعاقة الخارجين عن سوق العمل، وفقا لتقرير جديد.

ويقول التقرير، الذي أعدّه الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة جون لويس، السير تشارلي ميفيلد، إلى أنّ هناك الآن 800 ألف شخص إضافي خارج سوق العمل مقارنة بعام 2019، بسبب مشكلات صحية، وهو ما يُكلّف أصحاب العمل نحو 85 مليار جنيه إسترليني سنويا، محذرا من أنّ المشكلة قد تتفاقم إذا لم يجر التدخل لمعالجتها.

كما كشف التقرير، الذي كُلِّفت به وزارة العمل والمعاشات البريطانية وأُنجز بشكل مستقل، أن واحدا من كل خمسة أشخاص في سنّ العمل خارج سوق العمل ولا يبحث عن وظيفة. وحذّر من أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد يغادر 600 ألف شخص إضافي وظائفهم لأسباب صحية بحلول نهاية هذا العقد.