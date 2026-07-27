حكومة تونس تغيب بالكامل عن جلسة مساءلة برلمانية حول أزمة الكهرباء

- شهد برلمان تونس جلسة مساءلة غابت عنها الحكومة لمناقشة أزمة الكهرباء المستمرة منذ أسبوعين، والتي تسببت في أضرار اقتصادية واحتجاجات شعبية، حيث طالب النواب بتوضيح أسباب الانقطاعات وخطة الدولة لحل الأزمة. - انتقد النواب سياسة "الصمت" الحكومية، داعين إلى تحقيقات لتحديد أسباب تراجع جاهزية وحدات الإنتاج ووضع الشبكة الكهربائية، مع توضيح أسباب استمرار الانقطاعات رغم إجراءات ترشيد الاستهلاك. - تعود الأزمة إلى العجز الطاقي المتفاقم نتيجة تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع الطلب، مما زاد الاعتماد على واردات الغاز، ويتطلب تجاوز الأزمة إصلاحاً هيكلياً وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

واجه برلمان تونس، اليوم الاثنين، المقاعد الشاغرة لأعضاء الحكومة خلال جلسة مساءلة كان يفترض أن تناقش أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد من نحو أسبوعَين والتي تسببت بأضرار فادحة للقطاعات الاقتصادية. ووفق المعمول به في الجلسات العامة يفترض أن يحضر أعضاء الحكومة للإجابة عن تساؤلات النواب بشأن الملفات التي يحددها المجلس في جداول أعمال جلساته.

وطالب أعضاء البرلمان اليوم، الحكومة التي تغيبت عن الجلسة بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن أسباب الانقطاعات الواسعة للتيار الكهربائي وخطة الدولة للخروج منها. وجاءت الجلسة في وقت تعيش فيه تونس واحدة من أصعب أزماتها الكهربائية منذ سنوات، مع استمرار الانقطاعات اليومية التي شملت ولايات عديدة، وتسببت في تعطيل الأنشطة الاقتصادية والإدارية، وأثرت في الخدمات الأساسية، من بينها التزود بالمياه، كما أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق.

ورأى عدد من النواب أنّ الغياب الحكومي يعكس استمرار ما وصفوه بـ"سياسة الصمت"، التي انتهجتها السلطات منذ بداية الأزمة، إذ لم تقدم الحكومة تبريرات لأسباب الأزمة أو الكشف عن برنامج زمني واضح لإنهائها، في وقت اقتصرت فيه البيانات الرسمية على بلاغات مقتضبة صادرة أساساً عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ومنذ بدء أزمة الانقطاعات، تصاعدت الانتقادات بسبب محدودية التواصل الرسمي، خصوصاً مع توسع رقعة القطع الكهربائي وارتفاع مدته في بعض المناطق، بالتزامن مع موجات حر قياسية رفعت الطلب على الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة. وفي ظل غياب الحكومة، تركزت أغلب المداخلات على تحميل المسؤولية للمسؤولين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، باعتبارها الجهة المشرفة مباشرة على إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

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وطالب نواب بفتح تحقيقات لتحديد أسباب التراجع في جاهزية وحدات الإنتاج، والكشف عن حقيقة وضع الشبكة الكهربائية، وبرامج الصيانة والاستثمار التي كان يفترض تنفيذها خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقديم توضيحات بشأن أسباب اتساع الانقطاعات رغم الإجراءات التي أعلنتها الشركة لترشيد الاستهلاك، كما دعا نواب إلى نشر المعطيات المتعلقة بالقدرة الفعلية للإنتاج، وحجم الطلب خلال فترات الذروة، ومدى تأثير النقص في إمدادات الغاز الطبيعي على إنتاج الكهرباء.

وتتواصل تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بعدما تكبدت المؤسسات الصناعية والتجارية خسائر متزايدة نتيجة توقف الإنتاج أو تعطل خطوط التصنيع، إضافة إلى تلف كميات من المواد الغذائية والمنتجات الحساسة للحرارة.

كما تأثر قطاع الخدمات، بما في ذلك المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، في حين اضطرت مؤسسات إلى اللجوء للمولدات الكهربائية والبطاريات، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وزيادة أسعارها. وامتدت الانعكاسات إلى القطاع الفلاحي، خاصة في المناطق التي تعتمد على الآبار الكهربائية للري، فضلاً عن تعطل توزيع مياه الشرب في عدد من الولايات بسبب توقف محطات الضخ مع انقطاع التيار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة العمل دون وزير مختص بالطاقة، بعدما أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في إبريل/ نيسان الماضي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب مع تكليف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة.

وتعود جذور أزمة الكهرباء الحالية إلى تفاقم العجز الطاقي الذي تشهده تونس منذ أكثر من عقد، نتيجة تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز، مقابل ارتفاع متواصل في الطلب على الطاقة. وباتت البلاد تعتمد على نحوٍ متزايد على واردات الغاز، خاصة من الجزائر، لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، في وقت ارتفعت فيه كلفة الدعم والضغوط المالية على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي تواجه بدورها صعوبات مالية ومديونية مرتفعة.

كما أدى تأخر تنفيذ مشاريع الطاقات المتجدّدة إلى استمرار الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، ما جعل المنظومة أكثر هشاشة أمام أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فترات الحر الشديد. ويحذر خبراء من أن تجاوز الأزمة الحالية لن يكون ممكناً عبر إجراءات ظرفية أو عمليات قطع مبرمج للتيار فحسب، بل يتطلب إصلاحاً هيكلياً لمنظومة الطاقة، وتسريع الاستثمار في الطاقات الشمسية والربحية، وتحسين كفاءة الشبكات، إلى جانب إعادة هيكلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة القطاع، حتى لا تتحول أزمة صيف 2026 إلى أزمة مزمنة تتكرر مع كل موسم ذروة.