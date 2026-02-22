حكومات وشركات عالمية تراجع تداعيات تقلبات الرسوم الأميركية

- تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة: رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى 15%، مما أثار قلقاً بين الشركاء التجاريين العالميين. القرار يستند إلى المادة 122 ويتطلب موافقة الكونغرس بعد 150 يوماً، مما قد يؤدي إلى طعون قانونية. - ردود الفعل الدولية: في اليابان، وُصفت الرسوم بأنها "فوضى حقيقية"، بينما أكدت إندونيسيا احترامها للسياسة الأميركية. دعا الوزير الفرنسي إلى رد موحد من الاتحاد الأوروبي. - التحركات الأوروبية والآسيوية: تدرس فرنسا القرار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بينما دعت كوريا الجنوبية لاجتماع طارئ لفهم التأثيرات على صادراتها.

سارعت حكومات وشركات حول العالم إلى تقييم تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية الموحدة على الشركاء التجاريين أمس السبت إلى 15% من 10% أعلنها الجمعة، رداً على قرار المحكمة العليا الأميركية الذي أبطل بعض الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على نطاق عالمي. وجاء هذا التطور الأخير في مسار الرسوم الأميركية المتقلب، الذي بدأ عندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 13 شهراً وقلب عشرات العلاقات التجارية مع أكبر اقتصاد في العالم، ليربك مسؤولي التجارة من سول إلى أميركا الجنوبية وما بعدها.

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، والذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 %، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها بعد 150 يوماً. ولم يسبق لأي رئيس أن لجأ إلى المادة 122، وربما يؤدي استخدامها إلى مزيد من الطعون القانونية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وانتهى يوم الاثنين الماضي، أن نسبة التأييد لترامب بشأن تعامله مع الاقتصاد تراجعت على نحوٍ مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34%، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57%.

ولا تزال القدرة على تحمل تكاليف المعيشة أبرز مخاوف الناخبين. وألقى الديمقراطيون الذين يحتاجون إلى انتزاع ثلاثة مقاعد فقط من الجمهوريين في مجلس النواب في نوفمبر/ تشرين الثاني لتحقيق الأغلبية، بمسؤولية تفاقم ارتفاع تكاليف المعيشية على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

رسوم ترامب فوضى حقيقية

في اليابان، وصف وزير الدفاع السابق والذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب الليبرالي الحاكم إيتسونوري أونوديرا، الرسوم الجمركية الأميركية بأنها "فوضى حقيقية"، بعدما قام ترامب، برفع الرسوم رداً على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، عن أونوديرا قوله خلال بث مباشر على قناة "فوجي" التلفزيونية، اليوم الأحد: "بكل صراحة، إنها فوضى حقيقية". واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعي اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية.

وأشار إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، إذ أنها تعتبر أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدراً رئيسياً للوظائف والاستثمارات. وقال أونوديرا: "بالنسبة لليابان، فقد كانت السيارات هي الأولوية العليا في هذا الوقت، لكن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير مشمولة بقرار المحكمة العليا هذا. ولن يكون من الجيد أن نبدأ بملاحظة تأثير ذلك لأننا نحاول إعادة التفاوض على الاتفاق".

وفي إندونيسيا، أكد الرئيس برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده لتغيير السياسات التجارية الأميركية، عقب صدور قرار المحكمة العليا ضد سلطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، مشدداً على أن جاكرتا تحترم السياسة الداخلية الأميركية وتظل مستعدة لأي نتيجة. ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأحد، عن سوبيانتو قوله للصحافيين في واشنطن العاصمة يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، حيث تناول قرار المحكمة العليا الأخير: "إننا على استعداد لأي احتمال، ونحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة".

موقف أوروبي موحد من الرسوم

وفي فرنسا، دعا الوزير الفرنسي المكلّف شؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه، السبت، الاتحاد الأوروبي إلى رد "موحد" على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقال فوريسييه وفقاً لوكالة فرانس برس، "إن تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون ضرورياً". وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز السبت، أعلن فوريسييه تأييده لفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية. وتُجري فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي حاليا دراسة معمقة لتداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية، وقالت الوزارة "نحن على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تبعاته".

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز، السبت، إنه يتوقع انخفاض الأعباء بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لكنه، وفي حديثه مع عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية الألمانية، قال إنه سينسق بشكل وثيق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للتوصل إلى موقف مشترك قبل زيارته المقبلة للولايات المتحدة، كما أنه سيشدد على أن الرسوم الجمركية تؤثر على واشنطن.

ودعت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إلى اجتماع طارئ، السبت، لفهم المشهد الجديد. وبعض الصادرات المحددة إلى الولايات المتحدة، مثل السيارات والصلب، لا يشملها قرار المحكمة العليا. أما الصادرات المتأثرة فمن المرجح أن تخضع لرسوم جديدة بنسبة 10% فرضت بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب يوم الجمعة. وأعلن ترامب صباح السبت أنه سيرفع هذه النسبة إلى 15%.

(أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)