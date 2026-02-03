- حادثة مطار كيمبي غودا أثارت جدلاً حول حقوق المسافرين بعد تقديم امرأة كورية بلاغاً ضد موظف بسبب تصرفات غير لائقة أثناء التفتيش، مما أدى إلى اعتقاله وفتح تحقيق رسمي. - تختلف قوانين التفتيش وحقوق المسافرين عالمياً، حيث تركز أوروبا على الخصوصية، بينما تمنح الولايات المتحدة سلطات واسعة لـTSA، وتشتهر دول جنوب آسيا بالانضباط. - يُنصح المسافرون بتوثيق الانتهاكات وتقديم شكاوى رسمية، حيث توفر قوانين مثل EC261/2004 في الاتحاد الأوروبي حماية قوية، وتوجد لوائح تعويضات في الدول العربية.

في 19 يناير 2026، شهد مطار كيمبي غودا الدولي (Kempegowda International Airport) في بنغالور، الهند، حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول حقوق المسافرين وواجبات الموظفين في المطارات. تقدمت امرأة كورية ببلاغ رسمي بعد تعرضها لما وصفته تصرفات غير لائقة من موظف في أثناء التفتيش اليدوي الإضافي. دفع السلطات إلى اعتقاله وفتح تحقيق رسمي. هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود سلطة موظفي المطار وحقوق المسافرين، خصوصاً في ظل إجراءات التفتيش الصارمة التي تشهدها مطارات العالم.

هذه الحوادث وغيرها، تدفعنا إلى التفكير في ماهية الحقوق التي يتمتع بها المسافر في المطارات، وأين يمكن أن تصبح التصرفات الخاصة بموظفي المطارات تعدياً على الحقوق؟ وهل هناك أي اختلافات في قوانين المطارات؟ كيف يمكن للمسافر في هذا الإطار التحرك لضمان حقوقه؟ المطار، ليس فقط باباً للسفر والانتقال من مكان إلى آخر، بل أيضاً مكان يستخدم من قبل السلطات الأمنية للتأكد من غياب أي تغراث قانونية وحماية الأمن.

حقوق المسافرين

كل مسافر يعرف شعور الإحباط عندما تتعطل الرحلة أو تتأخر، ولكن قد يجهل البعض، أن هناك حقوقاً أساسية للمسافرين عندما يطلب منه التفتيش فجأة بطريقة يشعر بها بعدم الراحة. التعقيدات والاختلافات بين قوانين حقوق المسافرين في الدول المختلفة تجعل الأمور أكثر صعوبة، خصوصاً إذا لم تكن هناك أي لائحة موحدة تظهر حقوق المسافرين المتضررين.

في البدء ليست حقوق المسافر، التي تدعمها المبادئ الأساسية المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، مجرد نصوص قانونية، بل هي أدوات لحماية راحة المسافرين وسلامتهم خلال الرحلة، وتشمل، المعاملة باحترام وكرامة، إذ لا يحق لأي موظف استخدام ألفاظ مهينة أو تصرفات مسيئة في أثناء التفتيش، وأيضاً المعاملة المهذبة تعتبر جزءاً أساسياً من حقوق المسافرين وهناك أيضاً حق المسافر في السؤال عن أسباب التفتيش الإضافية، والحق في وجود موظف من الجنس نفسه في أثناء التفتيش الجسدي، هذا يشمل التفتيش اليدوي أو أي فحص جسدي محدود، لضمان الراحة والخصوصية.

اختلاف القوانين

عند السفر، يواجه كل مسافر نقاط تفتيش مختلفة بحسب المنطقة التي يمر منها، وفهم هذه الفروقات يمكن أن يجعل تجربة السفر أكثر راحة. ففي أوروبا، يعطي الموظفون أولوية قصوى من أجل حماية الخصوصية وبيانات المسافرين، فالتفتيش الإضافي محدود، ويخضع لمراقبة دقيقة، ومن ثم في حال تعدى الموظف هذه الحقوق، يمكن للمسافر تقديم شكوى في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، يشهد النظام في الولايات المتحدة الأميركية نظام تفتيش أوسع، حيث تمنح سلطات TSA صلاحيات كبيرة تشمل الفحص اليدوي، وتفتيش الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وحتى التدقيق في بعض المقتنيات الشخصية، ما يجعل معرفة الحقوق ضرورية، قبل الصعود على متن الرحلة لتجنب أي تجاوزات محتملة.

أما في الشرق الأوسط، فيكون التفتيش صارماً ويولي اهتماماً لضبط الحقائب والوثائق، ومن ثم يشمل التفتيش التركيز على ما تحتويه الحقائب، بشكل دقيق. وفي المقابل، تشتهر دول جنوب آسيا، بالانضباط والتنظيم الدقيق، حيث تتطلب بعض المطارات من المسافر الالتزام بإجراءات مفصلة جداً قبل السماح له بالمرور، مع التركيز على دقة الوثائق والتأكد من جاهزية الركاب للرحلة. ولذا معرفة هذه الاختلافات بين المطارات، تمنح المسافر فكرة عن مدى التزام الموظفين بالقوانين المرعية.

آليات التصرّف

في بعض الحالات النادرة، قد يشعر المسافر بأن حقوقه تعرضت للانتهاك في أثناء المرور بنقاط التفتيش في المطار، بسبب أي تجاوز في المعاملة. في هذه الظروف، هناك خطوات واضحة يمكن للمسافر اتباعها لضمان حماية نفسه وممارسة حقوقها لأن خبراء السياحة، عادة ما ينصحون بضرورة الالتزام بما يلي، الحفاظ على الهدوء، وعدم إثارة أي مشكلات مع الموظف، وتسجيل تفاصيل الواقعة، بما في ذلك الوقت، المكان، ووصف ما حدث، إضافةً إلى أسماء الموظفين أو أرقام الشارات إذا كانت متوفرة. ومن ثم تقديم هذه البيانات والمعلومات رسمياً إلى إدارة المطار، والتأكد من الحصول على وثيقة تثبت تسلّم المطار الشكوى، من أجل المراجعة.

بعد ذلك، يُنصح بتقديم الشكوى رسمياً لدى شركة الطيران، وكذلك الاتصال بسلطة الطيران المدني الوطنية أو الإقليمية، حيث توفر هذه الهيئات آليات لمراجعة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المسافر أو سوء المعاملة. وفي حال حصل أي تلاسن بين المسافر والموظف، فإن ذلك، يعطي الموظف حقوقاً أوسع، تتعلق بإمكانية الاعتقال، واتهام المسافر بإهانة موظف في أثناء تأدية عمله، ما يكون له تعقيدات قانونية، ومشكلات كثيرة.

هل من حق المسافررين الحصول على تعويضات؟

عندما يتعرض المسافر لانتهاك لحقوقه في المطارات أو من قبل شركات الطيران فإنه له حق في التعويض المالي أو غير المالي بحسب نوع الانتهاك والقوانين المطبّقة. في الاتحاد الأوروبي، يتمتع المسافرون بأحد أكثر أنظمة حماية المستهلك تقدماً في العالم عبر قانون حقوق المسافر EC261/2004، الذي ينظم التعويضات والتي تراوح ما بين 250 يورو للرحلات القصيرة ويراوح حتى 600 يورو للرحلات الطويلة.

وتليها الدول العربية، فقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية على سبيل المثال لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين تضمن تعويضات تصل أحياناً إلى 150% أو حتى 200% من قيمة التذكرة في حالات معينة بسبب التأخير نتيجة أي خطأ في المطارات. وفي بعض الدول الأخرى مثل سلطنة عمان، تنص لوائح حماية حقوق المسافر على تعويضات بعدم الالتزام بالخدمات الأساسية أو عدم توفير رحلة بديلة، بالحصول على ثمن رحلة بديلة.