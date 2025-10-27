حظر إسرائيل في المعارض الدولية بسبب حرب الإبادة... إليك أبرزها

- شهدت شركات الأسلحة الإسرائيلية تعطيلات في مشاركتها بمعارض الأمن العالمية بسبب العمليات العسكرية في غزة، مما أدى إلى منعها من عرض منتجاتها في معارض دولية مثل Eurosatory وDSEI. - اتخذت حكومات دول مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا قرارات بمنع أو تقييد مشاركة الشركات الإسرائيلية في معارضها الدفاعية، مما أثار احتجاجات قانونية ودبلوماسية. - تزامنت معارض أخرى مع احتجاجات مناهضة لإسرائيل، حيث أعلنت دول مثل إسبانيا وإيطاليا عن رفضها لمشاركة إسرائيل، مما يعكس تغيرًا في المواقف الدولية تجاهها.

تعطلت مشاركة شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية في معارض الأمن العالمية عدة مرات خلال العامين الماضيين، وحصل ذلك في معارض لمنتجات أخرى، وسط الإبادة التي شنها جيش الإسرائيلي على غزة. ومُنعت هذه الشركات من عرض معظم منتجاتها في المعارض في أماكن مختلفة من العالم.

يوروساتوري في باريس (يونيو 2024)

الحكومة الفرنسية أعلنت منع مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في نسخة 2024 من معرض Eurosatory. القرار أثار طعوناً قضائية لاحقة.

قال منظمو معرض يوروساتوري السنوي للأسلحة والصناعات الدفاعية ووزارة الدفاع الفرنسية في 31 مايو/ أيار إن فرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض الذي أقيم هذا العام في فيلبينت، قرب باريس.

وقال متحدث باسم المنظمين عبر البريد الإلكتروني: "بناء على قرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك جناح إسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024". وقال الرئيس إيمانويل ماكرون حينها إنه "غاضب" بسبب الغارة الجوية الإسرائيلية التي تسببت في حريق أسفر عن مقتل 45 شخصًا في مخيم بمدينة رفح بغزة، ما أثار احتجاجًا من قبل زعماء العالم.

معرض يورونافال في باريس (نوفمبر 2024)

صرحت شركة يورونافال، الجهة المنظمة للمعرض التجاري البحري العسكري الذي أقيم في باريس من الرابع إلى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في بيان بأن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه لا يُسمح للوفود الإسرائيلية بعرض منصاتها أو معداتها، ولكن يُسمح لها بحضور المعرض التجاري. وأضافت أن القرار شمل سبع شركات.

وأصدرت المحكمة التجارية في باريس حكما يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول ضد قرار الحكومة الفرنسية بمنع شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في معرض يورونافال للأسلحة. وأمرت المحكمة الفرنسية منظمي المعرض "بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة ضد الشركات الإسرائيلية العارضة التي تم حظر أجنحتها في معرض يورونافال 2024 حتى تاريخ إغلاق المعرض".

معرض باريس الجوي (يونيو 2025)

عشية معرض باريس الجوي، أمرت السلطات الفرنسية بإزالة الأسلحة الإسرائيلية الهجومية من الجناح الإسرائيلي. وبحسب وزارة الحرب الإسرائيلية، فإن المنظمين بناء على تعليمات من الحكومة الفرنسية أقاموا جدارا أسود طوال الليل، ما أدى إلى حجب أكشاك شركات الدفاع الإسرائيلية مثل شركة إلبيت سيستمز وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن أنظار الجمهور. وافتُتح معرض باريس الجوي، أحد أبرز معارض الدفاع والطيران في العالم، في موعده المحدد في 16 يونيو/ حزيران 2025. وبينما كانت إسرائيل قد خططت في البداية لمشاركة كاملة في الحدث، تم تقليص وفدها بسبب اضطرابات الرحلات الجوية والاعتبارات الأمنية الناجمة عن الحرب مع إيران، فيما منعت السلطات الفرنسية عرض المنتجات العسكرية الإسرائيلية.

معرض الدفاع والأمن الدولي 2025، لندن (سبتمبر 2025)

الحكومة البريطانية أعلنت عدم دعوة وفد رسمي إسرائيلي للمشاركة في معرض الدفاع والأمن الدولي 2025 بينما شاركت شركات إسرائيلية خاصة في المعرض، وذلك بعدما تصاعدت الدعوات والاحتجاجات ووقعت مظاهرات خارج المعرض. فقد فرضت الحكومة البريطانية قيودًا على المشاركة الرسمية لممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين في معرض DSEI UK 2025، الذي أقيم في لندن من التاسع إلى الثاني عشر من سبتمبر/أيلول. نتيجةً لذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية انسحابها من المعرض، مؤكدةً أنها لن تُنشئ جناحًا وطنيًا.

وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن أكبر ثلاث شركات أسلحة إسرائيلية - إلبيت سيستمز، ورافائيل، وصناعات الفضاء الإسرائيلية - كانت من بين الشركات التي تخطط للحضور على الرغم من منع المملكة المتحدة مشاركة وفد حكومي إسرائيلي. إلبيت هي أكبر شركة أسلحة خاصة في إسرائيل، بينما رافائيل وصناعات الفضاء الإسرائيلية مملوكتان للدولة. واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الذين كانوا يحملون لافتات ويهتفون عندما انضمت أكثر من 50 شركة أسلحة إسرائيلية إلى 1600 عارض في الحدث في مركز إكسل في لندن.

معرض الدفاع والأمن الوطني الهولندي، هولندا (نوفمبر 2025)

منع منظمو معرض الدفاع والأمن الوطني الهولندي (NIDV)، أكبر معرض دفاعي في هولندا، شركات دفاع إسرائيلية من المشاركة في دورة هذا العام في روتردام. وأُبلغت الشركات بهذا القرار في رسالة وُجّهت إليها.

شاركت شركات إسرائيلية، مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، وأنظمة إلبيت، وأنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة، بانتظام في معرض NEDS خلال السنوات السابقة. وسيُفتتح المعرض، الذي يُركز بشكل رئيسي على القطاع البحري، في 20 نوفمبر 2025 للمرة السادسة والثلاثين.

غيّرت الحكومة الهولندية أخيرًا سياستها تجاه إسرائيل، وهي تدعم تحركات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات. في مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعمه لمراجعة قانونية لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي وجدت "مؤشرات" إلى انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

منذ ذلك الحين، سعت هولندا إلى تعليق مشاركة الشركات الإسرائيلية في برنامج "أفق" للابتكار التابع للاتحاد الأوروبي وتقليص العلاقات التجارية.

المعرض الدولي للدفاع والأمن 2025، إسبانيا (2024–2025)

منعت إسبانيا الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والأمن 2025 (FEINDEF) في مدريد. وقال وزير الدفاع الإسباني أمبارو فالكارسي في بيان إن إسرائيل وشركاتها مستثناة من قائمة العارضين، مشيرا إلى التزام إسبانيا بالسلام في فلسطين ولبنان والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

واستضاف معرض FEINDEF، أحد أكبر عشرة معارض دفاعية في العالم، أكثر من 400 شركة، وأقيم في مدريد في الفترة من 12 إلى 14 مايو/ أيار الماضي.

احتجاجات أمام معرض أديكس، كوريا الجنوبية (أكتوبر 2025)

تظاهر ناشطون مؤيدون للفلسطينيين أمام أجنحة عرض شركات الصناعات الجوية الإسرائيلية، ورافائيل، وإلبيت سيستمز في معرض أديكس في سيول.

دهن النشطاء أكفّهم باللون الأحمر ولوّحوا بها قرب أجنحة المعرض التي أقامتها شركات إسرائيلية، منها صناعات الفضاء الإسرائيلية، ورافائيل، وأنظمة إلبيت، في قاعة المعرض. وفي الوقت نفسه، تظاهر نشطاء آخرون خارج قاعة المعرض احتجاجًا على الإبادة الإسرائيلية في غزة. يُعد هذا المعرض الدولي، الذي يركز على مجالات الطيران والفضاء، من أهم المعارض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفرصة للترويج لصفقات أسلحة جديدة مع كوريا الجنوبية ودول أخرى في المنطقة، ولتعزيز العلاقات الأمنية.

معرض دبي للطيران (نوفمبر 2025)

قالت الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران إن شركات الأسلحة الإسرائيلية منعت من المشاركة فيه بعد "مراجعة فنية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وذلك بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة التي قتلت عشرات الآلاف.

وقال تيم هاويس، المدير الإداري لشركة إنفورما ماركتس المنظمة للمعرض، إنه تم سحب التسجيلات لجميع شركات الأسلحة الإسرائيلية الست التي كان من المقرر أن تشارك في المعرض. وأضاف هاويس على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل المعرض: "العارضون (الإسرائيليون) الذين كانوا يحضرون في السابق لن يشاركوا"، وقال "هناك مراجعة فنية نقوم بها لجميع الشركات المشاركة في المعرض"، مضيفا أن القرار اتخذته اللجنة الفنية للمعرض الجوي. يُذكر أن الدورة القادمة من المعرض الجوي، الذي يُقام كل عامين، ويُعدّ من أكبر المعارض الجوية في العالم، ستُقام في نوفمبر.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، بولندا (سبتمبر 2025)

تعرضت شركات الدفاع الإسرائيلية لضغوط في معرض MSPO الدفاعي في بولندا، حيث استجوبت الشرطة الموظفين حول أدوارهم في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن عدة ممثلي شركات إسرائيلية تم استدعاؤهم للاستجواب بعدما تقدم صحافي بولندي بشكوى بشأن تورطهم في الحرب. من بين الذين تم استجوابهم موظفون من شركتي إلبيت سيستمز ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة. من بين العشرة الذين تم استجوابهم، غادر اثنان بولندا قبل استدعائهما للإجابة عن الأسئلة.

وشهد المعرض، الذي أقيم في الفترة من الثاني إلى الخامس من سبتمبر/أيلول في كيلسي، احتجاجًا، حيث رش ناشطون طلاء أحمر كريه الرائحة على جناح شركة إلبيت سيستمز. وجمع معرض MSPO، الذي وصفه المنظمون بأنه أحد أهم فعاليات صناعة الدفاع في أوروبا، شركاتٍ ومسؤولين عسكريين ووفودًا من عشرات الدول. وضم الوفد الإسرائيلي شركات إلبيت سيستمز، ورافائيل، وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وبيرد إيروسيستمز، ودي-فيند سوليوشنز، وسمارت شوتر.

معرض تي تي جي للسياحة، إيطاليا (أكتوبر 2025)

أعلن منظمو معرض TTG Travel Experience الإيطالي إلغاء جناح إسرائيل في الحدث الذي أقيم في الفترة من الثامن من إلى العاشر من أكتوبر.

وأبلغت شركة ريميني فييرا، المنظمة للمعرض، وزارة السياحة الإسرائيلية بأن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع بلدية ريميني والسلطات الإقليمية، حسبما ذكر موقع يديعوت أحرونوت.

وجاء ذلك بعدما دعا رئيس بلدية المدينة الديمقراطي الاجتماعي جميل صادق هولفاد إلى استبعاد إسرائيل في رسالة مشتركة ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع رئيس منطقة إميليا رومانيا ميشيل دي باسكال. وجاء في الرسالة: "نحن لا نعتقد حقا أنه من المقبول أخلاقيا أو معنويا اليوم تقديم وجهات الحرب والإرهاب والموت بصفة أماكن لقضاء العطلات، وفي تحديد الاتفاقيات التجارية تجاهل الكلمات العادلة للإدانة للعنف الذي تمارسه حكومة نتنياهو، والتي عبرت عنها أيضا الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية، التي أعلنت أخيرا عن عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة".