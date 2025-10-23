حظر إسرائيل في المعارض الدولية بسبب الإبادة... إليك أبرزها

- تعليق مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعارض الدولية بسبب الهجمات على غزة، حيث منعت فرنسا الشركات من معرض Eurosatory 2024، مما أثار طعونًا قضائية وغضب الرئيس الفرنسي. - شهدت معارض أخرى مثل Euronaval وDSEI قيودًا واحتجاجات ضد الشركات الإسرائيلية، حيث منعت بريطانيا الوفد الإسرائيلي، وواجهت الشركات احتجاجات في بولندا. - أثرت القيود على العلاقات الدبلوماسية، حيث منعت هولندا وإسبانيا الشركات الإسرائيلية من معارضهما، وشهدت كوريا الجنوبية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، مما يعكس تراجع مكانة إسرائيل عالميًا.

تعطلت مشاركة شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية في معارض الأمن العالمية عدة مرات خلال العامين الماضيين، وسط تقارير عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في الهجمات المكثفة التي شنها جيش الإسرائيلي على غزة. ومُنعت هذه الشركات من عرض معظم منتجاتها في معارض الأسلحة التي تُقام في فرنسا، وكذلك في أماكن أخرى من العالم.

1) Eurosatory — باريس / Villepinte (يونيو 2024)

الحكومة الفرنسية أعلنت منع مشاركة شركات الدفاع الإسرائيلية في نسخة 2024 من معرض Eurosatory. القرار أثار طعون قضائية لاحقة.

رويترز

31 مايو 2024 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش +3 تم التحديث في 31 مايو 2024

باريس 31 مايو أيار (رويترز) - قال منظمو معرض يوروساتوري السنوي للأسلحة والصناعات الدفاعية ووزارة الدفاع الفرنسية يوم الجمعة إن فرنسا منعت الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض الذي يقام هذا العام في فيلبينت قرب باريس الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم المنظمين عبر البريد الإلكتروني: "بناء على قرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك جناح إسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024".

وقالت وزارة الدفاع الفلسطينية لرويترز: "الظروف لم تعد مناسبة لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض في وقت يدعو فيه الرئيس إسرائيل إلى وقف العمليات في رفح".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه "غاضب" بسبب الغارة الجوية الإسرائيلية التي تسببت في حريق أسفر عن مقتل 45 شخصًا في مخيم في مدينة رفح بغزة، مما أثار احتجاجًا من قبل زعماء العالم.

إعداد: سوديب كار-جوبتا، دومينيك فيدالون، جون آيريش؛ تحرير: هيو لوسون وجايلز إلجود

2) Euronaval / Salon (Le Bourget / باريس) — خريف 2024 (وطرأ عليه تطورات قضائية)

قرارات وقيود متبادلة حول عرض معدات محسوبة على النزاعات؛ حظر أو قيود أوقفت عرض أسلحة مرتبطة بغزة/لبنان ثم ألغت محاكم جزئياً بعض القيود.

نوع الإجراء: قيود على عرض أسلحة ثم طعن قضائي وقرار محكمة برفع بعض القيود.



قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الأحد إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن منعت باريس الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري قادم.

ويعد قرار منع الشركات الإسرائيلية أحدث حادث في الخلاف الذي أججته حالة عدم ارتياح حكومة ماكرون إزاء سلوك إسرائيل في الحروب في غزة ولبنان.

صرحت شركة يورونافال، الجهة المنظمة للمعرض الذي سيُقام في باريس من 4 إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في بيان لها الأسبوع الماضي أن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه لا يُسمح للوفود الإسرائيلية بعرض منصاتها أو معداتها، ولكن يُسمح لها بحضور المعرض التجاري. وأضافت أن القرار شمل سبع شركات.

وقال كاتس في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أمرت وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد قرار الرئيس الفرنسي منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونافال في باريس الشهر المقبل".

إن مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية، أو فرض شروط غير مقبولة، إجراءات غير ديمقراطية وغير مقبولة بين الدول الصديقة. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها بالكامل.

3) Paris Air Show / Le Bourget — يونيو 2025

منعت السلطات أو أعطت توجيهات بإحاطة / تغطية أجنحة شركات إسرائيليّة (حواجز سوداء) ومنعت عرض أسلحة “هجومية”؛ شهدت أيضًا شكاوى قضائية وملفات رفعها منظمات ضد مشاركة بعض الشركات.

نوع الإجراء: تقييد العرض، إجراءات تنفيذية ومنازعات قانونية ومطالبات من منظمات المجتمع المدني.

عشية معرض باريس الجوي، أمرت السلطات الفرنسية بإزالة الأسلحة الإسرائيلية الهجومية من الجناح الإسرائيلي.

وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن المنظمين -بناء على تعليمات من الحكومة الفرنسية- أقاموا جدارا أسود طوال الليل، مما أدى إلى حجب أكشاك شركات الدفاع الإسرائيلية مثل شركة إلبيت سيستمز وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن أنظار الجمهور.

وأدانت وزارة الدفاع الإسرائيلية بشدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها "خطوة أحادية الجانب تم تنفيذها في منتصف الليل"، بعد أن انتهت الفرق الإسرائيلية بالفعل من إعداد عروضها.

وأكدت الوزارة أن القرار ينتهك بروتوكولات المعارض الدفاعية الدولية المعمول بها منذ فترة طويلة، ويأتي بدافع "مصالح سياسية وتجارية"، خاصة في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد إيران.

ردًا على القيود المفاجئة، أصدر المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء (احتياط) أمير برعام، احتجاجًا رسميًا، بينما وصفت جمعية الصناعيين الإسرائيليين هذا الإجراء بأنه "إهانة علنية تُذكرنا بقضية دريفوس". ورغم التنسيق المسبق مع السلطات الفرنسية، يقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم فوجئوا بالقرار المفاجئ، مما منعهم من الرد قبل إخفاء المعروضات.

وزارة الدفاع

الإسرائيلي يقف في معرض باريس للملاحة الجوية في بورجيه، لندن، 16 يونيو 2025 وزارة الدفاع

افتُتح معرض باريس الجوي، أحد أبرز معارض الدفاع والطيران في العالم، في موعده المحدد صباح الاثنين. وبينما كانت إسرائيل قد خططت في البداية لمشاركة كاملة في الحدث، تم تقليص وفدها بسبب اضطرابات الرحلات الجوية الأخيرة والاعتبارات الأمنية المستمرة الناجمة عن الصراع مع إيران.

وأكد رئيس اتحاد المصنعين الدكتور رون تومر أن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تظل من بين الصناعات الأكثر تقدما في العالم: "حتى هذه المحاولة المخزية للإذلال لن تقلل من الطلب العالمي على تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية".

4) DSEI (Defence & Security Equipment International) — لندن، المملكة المتحدة (2025)

الحكومة البريطانية أعلنت عدم دعوة وفد رسمي إسرائيلي بينما شاركت شركات خاصة؛ تصاعدت الدعوات والاحتجاجات المتوقعة ووقعت مظاهرات خارج المعرض. عدد من الجماعات نظّمت حملات احتجاجية.

نوع الإجراء: حظر على الوفد الرسمي + احتجاجات خارجية كبيرة.

29 أغسطس 2025

معرض الدفاع والأمن الدولي 2025: المملكة المتحدة تقيد حضور الحكومة الإسرائيلية في معرض لندن للدفاع

من قبل صناعة الدفاع في أوروبا

فرضت الحكومة البريطانية قيودًا أحادية الجانب على المشاركة الرسمية لممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين في معرض DSEI UK 2025، المقرر إقامته في لندن من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول. ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه الإجراءات بأنها "عمل تمييزي متعمد ومؤسف ضد ممثلي إسرائيل".

فرضت الحكومة البريطانية قيودًا أحادية الجانب على المشاركة الرسمية لممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين في معرض DSEI UK 2025، المقرر إقامته في لندن من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول. ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه الإجراءات بأنها "عمل تمييزي متعمد ومؤسف ضد ممثلي إسرائيل".





نتيجةً لذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية انسحابها من المعرض، مؤكدةً أنها لن تُنشئ جناحًا وطنيًا. مع ذلك، ستحظى الصناعات الدفاعية الإسرائيلية التي تُقرر المشاركة بشكل مستقل بدعم الوزارة الكامل.





وشددت الوزارة على التداعيات الأوسع للقرار، قائلة: "في الوقت الذي تشارك فيه إسرائيل على جبهات متعددة ضد المتطرفين الإسلاميين والمنظمات الإرهابية - القوى التي تهدد أيضًا الغرب وممرات الشحن الدولية - فإن هذا القرار الذي اتخذته بريطانيا يلعب في أيدي المتطرفين، ويمنح الشرعية للإرهاب، ويقدم اعتبارات سياسية غير مناسبة تمامًا لمعرض احترافي للصناعة الدفاعية".

--

الاثنين 8 سبتمبر 2025 05.00 بتوقيت جرينتش

يشارك

يشارك 51 صانع أسلحة إسرائيلي وشركة الدفاع الأمريكية العملاقة التي تقف وراء مقاتلات إف-35 التي استخدمت في قصف غزة بين 1600 عارض في معرض DSEI التجاري الذي يقام كل عامين ويبدأ في منطقة دوكلاندز بلندن يوم الثلاثاء.

وسيكون وجودهم محور اهتمام مئات الأشخاص الذين يخططون للتظاهر خارج معرض الأسلحة الذي يستمر أربعة أيام، والذي من المتوقع أن يتحدث فيه وزير الدفاع جون هيلي إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين البريطانيين.

وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن أكبر ثلاث شركات أسلحة إسرائيلية - إلبيت سيستمز، ورافائيل، وصناعات الفضاء الإسرائيلية - كانت من بين الشركات التي تخطط للحضور على الرغم من منع المملكة المتحدة لوفد حكومي إسرائيلي الشهر الماضي.

وقالت إيميلي أبل، منسقة وسائل الإعلام في شركة كات، إن الحكومة البريطانية وصلت إلى "ذروة التواطؤ في الإبادة الجماعية" من خلال السماح لصانعي الأسلحة الإسرائيليين بعرض أسلحتهم، وهو القرار الذي قالت إنه يسمح "للشركات بتسويق أسلحتها التي تم اختبارها في الإبادة الجماعية" للمشترين الدوليين.



إلبيت هي أكبر شركة مقاولات دفاعية خاصة في إسرائيل، بينما رافائيل وصناعات الفضاء الإسرائيلية مملوكتان للدولة. جميع هذه الشركات الثلاث موردون رئيسيون لجيش الدفاع الإسرائيلي، الذي بدأ هجومًا على مدينة غزة ، حيث يُقدر أن مئات الآلاف من الناس يحتمون بعد قرابة عامين من القصف.

يؤكد موقعا IAI و Rafael الإلكترونيان مشاركة الشركتين في معرض الأسلحة، بينما يشير دليل DSEI إلى مشاركة شركة تابعة لشركة Elbit Systems السويدية. وفي موادها الترويجية، تقول IAI: "نرسم مستقبل الأمن العالمي" بقدرات استراتيجية لا مثيل لها وتفوق عملياتي لا مثيل له.

من المتوقع أن تبلغ الاحتجاجات ذروتها مع افتتاح المعرض صباح الثلاثاء، حيث صرّح المنظمون بأنه قد يكون هناك ما بين 500 و1000 متظاهر. وصرحت شركة آبل: "لم أرَ قط هذا القدر من الاهتمام باحتجاجات مناهضة تجارة الأسلحة".

هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها معرض الأسلحة منذ هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن المتوقع أن يخضع الحدث لحراسة أمنية مكثفة. أُلقي القبض على عشرة أشخاص في آخر معرض أمني أمني في عام 2023 في عملية نفذتها شرطة العاصمة، واعتمدت على أكثر من 100 ضابط يوميًا، وبلغت تكلفتها قرابة مليوني جنيه إسترليني .

ورغم أن الاحتجاجات من المفترض أن تكون منفصلة عن المظاهرات الأخيرة المؤيدة لفلسطين، فمن الممكن أن يختار الأفراد إظهار دعمهم لمجموعة العمل الاتجاهي التي تم حظرها مؤخرًا.



تم اعتقال ما يقرب من 900 شخص يوم السبت لدعم منظمة فلسطين أكشن، وهي المجموعة التي استهدفت مواقع تصنيع شركة إلبيت سيستمز في المملكة المتحدة، بما في ذلك موقع في بريستول تم إغلاقه بشكل غير متوقع .

كما تشارك في المعرض شركة لوكهيد مارتن، المقاول الرئيسي لطائرة إف-35 المقاتلة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في قصف غزة. ورغم أن الحكومة البريطانية أوقفت معظم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لأسباب قانونية وإنسانية، إلا أنها أكدت أن الشركات البريطانية يمكنها الاستمرار في توريد مكونات الطائرات الأمريكية، لأن هذه الصادرات جزء من برنامج عالمي، لا يمكن فصله عن غيره.

--



وواجهت شركات الأسلحة وتجار الأسلحة احتجاجات ضد المشاركة الإسرائيلية في معرض لندن الدولي للأسلحة والمعدات الدفاعية والأمنية (DSEI).

اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الذين كانوا يحملون لافتات ويهتفون عندما انضمت أكثر من 50 شركة أسلحة إسرائيلية إلى 1600 عارض في الحدث في مركز إكسل في لندن يوم الثلاثاء.

ومن بين العارضين شركة رافائيل وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وكلاهما مملوكة للدولة الإسرائيلية، على الرغم من أن الحكومة البريطانية منعت الوفد الإسرائيلي الرسمي من الحضور، نظرا للإبادة الجماعية المستمرة في غزة ، والتي قُتل خلالها أكثر من 66 ألف فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت شركة "إلبيت سيستمز"، أكبر منتج للأسلحة في إسرائيل ومصنع لمعظم طائرات بدون طيار التابعة للجيش الإسرائيلي، لمجلة "بريكينج ديفينس" المتخصصة أنها ستحضر المعرض.

وبينما قام المتظاهرون بإغلاق المدخل الرئيسي لمركز المعارض، رافقت الشرطة الحضور عبر باب جانبي وسط هتافات "العار" و"فلسطين الحرة".

5) NEDS / NIDV Exhibition Defence & Security — روتردام، هولندا (تقارير 2025)

ماذا صار: تقارير إعلامية أفادت بمنع شركات الدفاع الإسرائيلية من المشاركة في نسخة 2025 من المعرض الهولندي.

نوع الإجراء: منع شركات دفاعية من المشاركة.

قبل صناعة الدفاع في أوروبا

منع منظمو معرض الدفاع والأمن الوطني الهولندي (NIDV)، أكبر معرض دفاعي في هولندا، شركات دفاع إسرائيلية من المشاركة في دورة هذا العام في روتردام. وأُبلغت الشركات بهذا القرار في رسالة وُجّهت إليها في الأيام الأخيرة، وهو ما أكده مسؤولون إسرائيليون لصحيفة غلوبس.

منع منظمو معرض الدفاع والأمن الوطني الهولندي (NIDV)، أكبر معرض دفاعي في هولندا، شركات دفاع إسرائيلية من المشاركة في دورة هذا العام في روتردام. وأُبلغت الشركات بهذا القرار في رسالة وُجّهت إليها في الأيام الأخيرة، وهو ما أكده مسؤولون إسرائيليون لصحيفة غلوبس.





شاركت شركات إسرائيلية، مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، وأنظمة إلبيت، وأنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة، بانتظام في معرض NEDS خلال السنوات السابقة. سيُفتتح المعرض، الذي يُركز بشكل رئيسي على القطاع البحري، في 20 نوفمبر 2025 للمرة السادسة والثلاثين.

غيّرت الحكومة الهولندية مؤخرًا سياستها تجاه إسرائيل، وهي تدعم تحركات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات. في مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعمه لمراجعة قانونية لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي وجدت "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

منذ ذلك الحين، سعت هولندا إلى تعليق مشاركة الشركات الإسرائيلية في برنامج "أفق" للابتكار التابع للاتحاد الأوروبي، وتقليص العلاقات التجارية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة قد أثرت بشكل مباشر على هذا القرار، حيث أفادت مصادر إسرائيلية أن المنظمين عزوه إلى "مشكلات أمنية وصعوبات تنظيمية".

أوقفت هولندا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أشهر من هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب التي تلتها في غزة، وذلك بناءً على حكم قضائي. ومع ذلك، تواصل هولندا توفير قطع غيار لطائرة إف-35 المقاتلة بشكل غير مباشر عبر دول ثالثة

ويشكل هذا الاستبعاد قيدًا آخر على شركات الدفاع الإسرائيلية في أوروبا بعد منعها من العرض في معرض يوروساتوري الفرنسي للأسلحة بالقرب من باريس في يونيو/حزيران 2024. وفي العام الماضي، عرضت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية نظام الدفاع الصاروخي باراك والطائرات بدون طيار في معرض NEDS، بينما عرضت شركة رافائيل نظام القبة الحديدية البحرية. المصدر: Globes .

6) FEINDEF — مدريد، إسبانيا (قرار/تقارير 2024–2025)

ماذا صار: تقارير عن استبعاد/قيود على مشاركات مرتبطة بإسرائيل في نسخة المعرض المخصّص للدفاع والأمن (توثيق إعلامي محلي ودولي ذكر استبعاداً أو نقاشاً سياسياً حول المشاركة).

نوع الإجراء: استبعاد/نقاش سياسي وإداري حول المشاركة.



مدريد

منعت إسبانيا، اليوم الخميس، الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والأمن 2025 (FEINDEF) في مدريد.

وقال وزير الدفاع الإسباني أمبارو فالكارسي في بيان إن إسرائيل وشركاتها مستثناة من قائمة الدفاع الإسبانية الموحدة، مشيرا إلى التزام إسبانيا بالسلام في فلسطين ولبنان والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وتشير التقارير إلى أن قرار استبعاد تل أبيب يأتي بسبب تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، فضلاً عن حادثة تعرض فيها مندوبون دوليون، بما في ذلك إسبان، لاعتداء من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وضم الوفد رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو وعضو البرلمان الأوروبي جومي أسينز، اللذين كانا يرافقان الفلسطينيين الذين يقطفون الزيتون عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع.

من المتوقع أن يستضيف معرض FEINDEF، أحد أكبر 10 معارض دفاعية في العالم، أكثر من 400 شركة، وسيقام في مدريد في الفترة من 12 إلى 14 مايو.

*كتابة نجفا تاستان سيفينك

7) ADEX — سيول، كوريا الجنوبية (أكتوبر 2025 — احتجاجات داخل/خارج المعرض)

ماذا صار: شهد المعرض احتجاجات مؤيدة لفلسطين ضد أجنحة شركات دفاع إسرائيلية؛ تقارير تصف تظاهرات داخل قاعات العرض (حملات رمزية مثل طلاء اليدين) ومظاهرات خارج الموقع.

نوع الإجراء: احتجاجات مباشرة داخل المعرض وخارجه.

احتجاج أمام أجنحة شركات إسرائيلية في معرض للأسلحة في كوريا الجنوبية

تظاهر ناشطون مؤيدون للفلسطينيين أمام أجنحة عرض شركات الصناعات الجوية الإسرائيلية، ورافائيل، وإلبيت سيستمز في معرض أديكس في سيول. طلوا أيديهم باللون الأحمر ولوّحوا بها قرب الأجنحة، حتى فرقتهم قوات الأمن. وقدّرت المؤسسة الأمنية أن انتهاء الحرب في غزة سيؤدي إلى تراجع حدة الاحتجاجات، لكن يبدو أن المشاعر السلبية لا تزال قائمة.

يوفال أزولاي

15:03، 21.10.25

لم يُخفِّف انتهاء الحرب في غزة بعدُ من حدة المشاعر السلبية تجاه إسرائيل حول العالم. احتجّ عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين أمام أجنحة عرض الصناعات الدفاعية الإسرائيلية المشاركة في معرض "أديكس" للأسلحة، المُقام حاليًا في مطار سيول، كوريا الجنوبية.

دهن النشطاء أكفّهم باللون الأحمر ولوّحوا بها قرب أجنحة المعرض التي أقامتها شركات إسرائيلية، منها صناعات الفضاء الإسرائيلية، ورافائيل، وأنظمة إلبيت، في قاعة المعرض. وأفاد إسرائيليون حاضرون لموقع كالكاليست أن الاحتجاج استمر لعدة دقائق، قبل أن يتفرق المتظاهرون ويغادروا قاعة المعرض. وفي الوقت نفسه، تظاهر نشطاء آخرون خارج قاعة المعرض احتجاجًا على الإجراءات الإسرائيلية في غزة.



إلى جانب الشركات الإسرائيلية، أقامت إدارة صادرات الدفاع بوزارة الدفاع جناحًا وطنيًا في المعرض، يعرض التقنيات والوسائل التي طورتها الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في مجال الدفاع. يُعد هذا المعرض الدولي، الذي يركز على مجالات الطيران والفضاء، من أهم المعارض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وترى وزارة الدفاع أن المشاركة فيه فرصة للترويج لصفقات أسلحة جديدة مع كوريا الجنوبية ودول أخرى في المنطقة، ولتعزيز العلاقات الأمنية.

من المتوقع أن يؤدي تراجع مكانة إسرائيل عالميًا إلى استبعاد شركاتها الدفاعية من معرض أسلحة مُقرر عقده الشهر المقبل في دبي، بعد إبلاغ الشركات التي كان من المقرر أن تعرض تطويراتها بعدم الموافقة على مشاركتها في الحدث. وتشير التقديرات إلى أن حظر مشاركة الصناعات الإسرائيلية في معرض دبي جاء ردًا على الغارة الجوية الفاشلة الشهر الماضي، والتي حاولت فيها إسرائيل اغتيال قادة حماس في الدوحة، قطر.

قدر كبار الشخصيات في المؤسسة الدفاعية في الأيام الأخيرة أن انتهاء الحرب في غزة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إسرائيل، سيؤدي إلى تخفيف حدة الاحتجاجات الواسعة ضد الصناعات الإسرائيلية في أنحاء العالم، بعد أن تحولت خلال العامين الماضيين إلى "روتين قمعي يرافق أنشطتنا في جميع أنحاء العالم"، كما حددها مسؤول كبير في إحدى الشركات.

8

Dubai Airshow (دبي، الإمارات العربية المتحدة) — تاريخ: أكتوبر 2025. وقد تمّ الإعلان أن 6 شركات إسرائيلية للأسلحة “لم تُسجَّل” للمشاركة بعد ما وصفه المنظّمون بـ “مراجعة فنيّة”.

طاقم ووكالات صحيفة العرب الجديد

7 أكتوبر 2025

يشارك

فليب بورد

ريديت

واتساب

إكس

فيسبوك

يأتي منع إسرائيل من العرض في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون الذكرى الثانية للحرب المدمرة في غزة [صورة من ملف Getty]

قالت الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران يوم الثلاثاء إن شركات الأسلحة الإسرائيلية منعت من المشاركة فيه بعد "مراجعة فنية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وذلك بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة التي قتلت عشرات الآلاف .

وقال تيم هاويس المدير الإداري لشركة إنفورما ماركتس المنظمة للمعرض، إنه تم سحب التسجيلات لجميع شركات الأسلحة الإسرائيلية الست التي كان من المقرر أن تشارك في المعرض.

وقال هاويس على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض: "العارضون (الإسرائيليون) الذين كانوا يحضرون في السابق لن يشاركوا".

وقال "هناك مراجعة فنية نقوم بها لجميع الشركات المشاركة في المعرض"، مضيفا أن القرار اتخذته اللجنة الفنية للمعرض الجوي.

لم يُفصّل هاويس أسباب القرار. يُذكر أن الدورة القادمة من المعرض الجوي، الذي يُقام كل عامين، ويُعدّ من أكبر المعارض الجوية في العالم، ستُقام في نوفمبر.



طغت بداية حرب غزة على مشاركة إسرائيل الافتتاحية في عام ٢٠٢٣. كانت المعارض العسكرية الإسرائيلية فارغة وغير مأهولة في بداية المعرض.

وتعد الإمارات العربية المتحدة من بين عدد قليل من الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل.

وأقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم المثيرة للجدل في عام 2020، مما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم العربي، وخاصة بين الفلسطينيين الذين اعتبروا هذه الخطوة خيانة لقضيتهم.

ومنذ ذلك الحين، أدت حرب غزة إلى تدهور كبير في مكانة إسرائيل في نظر جيرانها العرب.

يصادف يوم الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية للهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتي أشعلت شرارة الحرب العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي وصفتها الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها إبادة جماعية.

9

MSPO (المعرض الدولي للصناعات الدفاعية) — كيلتسه، بولندا (سبتمبر 2025)

ما حدث: رغم مشاركة شركات إسرائيلية، شهد المعرض احتجاجات قوية، إذ ألقى نشطاء طلاءً أحمر على جناح شركة Elbit الإسرائيلية، وتم توقيف بعض المتظاهرين واستجوابهم من قبل الشرطة.

تواجه انتقادات في بولندا بسبب أدوارها في حرب غزة

استدعاء ممثلي شركات إسرائيلية للتحقيق بعد شكوى تقدم بها صحفي بولندي بشأن تورطهم في حرب غزة

رانيا را أبوشمالة |

07.09.2025 - التحديث : 07.09.2025

شركات الدفاع الإسرائيلية تواجه انتقادات في بولندا بسبب أدوارها في حرب غزة



اسطنبول

وتعرضت شركات الدفاع الإسرائيلية لضغوط في معرض MSPO الدفاعي في بولندا هذا الأسبوع، حيث استجوبت الشرطة الموظفين حول أدوارهم في الحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن عدة ممثلي شركات إسرائيلية تم استدعاؤهم للاستجواب بعد أن تقدم صحفي بولندي بشكوى بشأن تورطهم في الحرب.

من بين الذين تم استجوابهم موظفون من شركتي إلبيت سيستمز ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة. من بين العشرة الذين تم استجوابهم، غادر اثنان بولندا قبل استدعائهما للإجابة على الأسئلة.

وشهد المعرض، الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر/أيلول في كيلسي، احتجاجًا حيث قام ناشطون برش طلاء أحمر كريه الرائحة على جناح شركة إلبيت سيستمز.

واتهم الناشطون الشركات الإسرائيلية بـ«التعاون في قتل الفلسطينيين العزل»، وقارنوا وجودها في المعرض بـ«التعاون مع ألمانيا النازية».

وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

جمع معرض MSPO، الذي وصفه المنظمون بأنه أحد أهم فعاليات صناعة الدفاع في أوروبا، شركاتٍ ومسؤولين عسكريين ووفودًا من عشرات الدول. وضم الوفد الإسرائيلي شركات إلبيت سيستمز، ورافائيل، وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وبيرد إيروسيستمز، ودي-فيند سوليوشنز، وسمارت شوتر.