حصاد العام 2025

- يشهد الوطن العربي انقسامًا إقليميًا إلى أربع مناطق رئيسية، مع تباين في التفاعلات الشعبية والرسمية، حيث تتجلى الروابط العاطفية بين الشعوب رغم الخلافات السياسية. - تسعى دول الخليج، خاصة السعودية، لتعزيز دورها الإقليمي بحذر، مع تحسين العلاقات بين السعودية وقطر واستمرار الخلافات مع الإمارات حول اليمن والصومال. - تواجه المنطقة تحديات بسبب التوسع الإسرائيلي في فلسطين، مما يهدد الاستقرار الإقليمي، مع تزايد الضغوط لإعادة النظر في اتفاقيات السلام، وسط آمال بتحسن الأوضاع بحلول 2026.

لا نريد أن نقف عند قول المتنبي "بأيّ حال عدت يا عيد"، ولا أن أصبح شقياً عاجَ على رسم يسائله كما يقول أبو نواس، ولا أن أستسلم للدعة مسترشداً بقول معروف الرصافي "ما فاز إلّا النوّم"، ولا حتّى بقول طرفة بن العبد البكري صاحب الفلسفة الوجودية "أرى قبر نحامٍ بخيل بماله كقبرً غويّ في البطالة مفسد"، وسأركز الحديث على بلاد الشام والعراق.

وفي السياق التاريخي فإننا نقول إنّ نهايات العام 2025 كما يراها أهل المشرق العربي ليس كما يراها الأهل في الخليج ولا أبناء الكنانة في مصر، ولا أهلنا في بلدان المغرب العربي. وإذا كان من تصنيف إقليمي للمنطقة العربية برمّتها، فإنّ كأس العرب الذي نظمته دولة قطر وأميرها الهمام قد أبرز أن الوطن العربي قد تقسم شعبياً إلى أربع مناطق؛ الأولى هي مجموعة دول الخليج حتى ولو كانت هناك خلافات سياسية بين بعض أعضاء مجلسه. والثانية هي مجموعة دول المشرق العربي وهي بلاد الشام والعراق، والمجموعة الثالثة هي دول المغرب العربي. وأما المجموعة الأخيرة فهي دول حائرة لا يجمع بينها رابط سوى الانقسام والتناحر وحروب أقرب إلى الحروب السابقة للإسلام في السودان، وليبيا، واليمن، والصومال. ونضمّ إلى هؤلاء دولاً منسية مثل جيبوتي وجزر القمر.

وقد لاحظنا أن مُنافَستَي كأس العرب والكؤوس القارية قد بيّنت أن الأهل في المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية يحنون إلى بعضهم البعض رغم الخلاف حول الصحراء، وأن الأردن وفلسطين والعراق يتعاطفون مع فرق بعضهم البعض بتلقائية واضحة رغم التباين في المواقف. وكذلك الحال مع جماهير دول الخليج. فهل هذه بداية لرسم خطوط على الرمال من أجل خلق كيانات شبه إقليمية في الوطن العربي؟ وهل هذا تحول محمود مرغوب، أم أنه مظهر جديد من مظاهر التفسخ والخلاف؟

وقد تبيّن أن هناك تبايناً بين الموقف الشعبي التلقائي والموقف الرسمي داخل كل شبه إقليم، أو بين شبه إقليم وآخر. ففي داخل المشرق العربي. الأردن يدعم فلسطين ومن ثم سورية ولبنان معاً، ويريد تعميق العلاقة مع العراق. هذا هو الموقف الشعبي لو اعتبرنا مسابقات كرة القدم مقياساً غير مباشر للموقف الشعبي. ولكن المواقف الرسمية ترى في التقارب أمرَين؛ دفع الأذى وتحقيق الربح. فالأردن يؤيد النظام الجديد في سورية ويشجع التقارب بين البلدين. ولكن للأردن الرسمي رغبة في إيقاف تدفق الأسلحة والمخدرات عبر الحدود السورية. وتتجلّى هذه الرغبة في ضوء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جديدة في سورية تجعل قضايا مكافحة التهريب والعسكرة على تلك الحدود تحديات أكبر أمام الأردن.

وبالمقابل، فإنّ دول الخليج وبخاصة المملكة العربية السعودية ترى أنّ دورها الإقليمي يتنامى وبسرعة تتطلب من المملكة أن ترسم خطواتها القادمة بحذر الفطن، ولسعة العنكبوت. فهي لا تريد أن تبقى اليمن إلى جوارها نقطة ساخنة فوارة تنساب منها إلى الأراضي السعودية. ولذلك؛ فهي تسعى لإنهاء أي تدخلات عسكرية في حضرموت في جنوب اليمن. وبالمقابل، فإنّ الموقف الإماراتي يريد للمقاومة ضد النظام اليمني هنالك أن تحقق مكاسب، أو هذه على الأقل هي الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام الغربية إما عبر تعليقاتها وطريقة صياغة أخبارها، أو عبر تصريحات المسؤولين فيها.

ولكن الذي لا شكّ فيه أنّ المملكة العربية السعودية ودولة قطر هما أقرب فهماً وتفاهماً مما كان عليه الحال لمّا قررت بعض الدول الخليجية حصار قطر احتجاجاً على عدد من الأمور أهمها السياسة الإعلامية التي تنهجها. لكن هذه الوسائل الإعلامية خاصة في حاضنتيها قناة الجزيرة وقناة العربي قد أبدعتا في إبراز المجازر والفظائع الإسرائيلية في أرض فلسطين بغزة وبالضفة الغربية.

ومن المفيد أن يتابع المرء أحياناً عبر وسائل الإعلام الإلكترونية والمواقع المشهورة التعليقات المنشورة. ولا شكّ أن الأسبوع الأخير من العام 2025 قد شهد مناكفات وتعليقات مع الإمارات أو ضدّها في ضوء خلافات إماراتية وسعودية حول اليمن والصومال. ويا حبذا لو طويت صفحة هذا الخلاف بعمل رسمي جاد. ومن الواضح أن هنالك مجالات للتنافس أعمق وأهم من الخلاف حول اليمن والصومال، مثل التنافس التكنولوجي وسلاسل التزويد، وحول الذكاء الاصطناعي. وهذه أمور تعود المنافسة فيها بالنفع على المتنافسين.

أما لبنان فهو في أزمة حادة. وهو أمر تستثمره الحكومة الإسرائيلية إلى أقصى حد، وكما تفعل في غزة وتفتعل الأحداث الإجرامية من قتل وهدم قبل لقاء بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنّ إسرائيل تجد سهولة أكثر في ضوء الخلاف حول نزع سلاح حزب الله. ولكل من سورية والأردن والسعودية مصالح مباشرة في الاستقرار داخل الدولة اللبنانية. فما هو الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الدول في العام 2026 لكي تتحرك الأمور نحو التهدئة الدائمة في لبنان؟

وأما القضية الأهم في المشرق العربي فهي التوسع الاستعماري للكيان الصهيوني في أراضي فلسطين بالضفة الغربية. وهو هم وتحدٍ كبير. ويبدو أن هذه الحكومة الإسرائيلية ورئيسها قد ينجحان في إعادة تجديد نفسيهما في انتخابات الكنيست القادمة. فإذا حصل ذلك فإنّ أمامها حتى نهاية فترة ترامب الرئاسية لكي تغرس أنيابها في الجسد الفلسطيني، وهذا هو التحدي الذي يمكن أن يترجم نفسه إلى زلزال في كثير من الدول العربية.

فماذا لو قام المجانين المتطرفون من يهود إسرائيل بالهجوم على الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بزعم إعادة بناء هيكل سليمان الذي لم يرَ القدس في حياته. فهل سيكون حدث كهذا عابراً أم مزلزلاً؟ وكيف نستعد لحدث بهذا الحجم من حيث الأثر ونستوعبه، أم أننا سنشهد بعده تحولات في الوطن العربي كتلك التي حدثت بعد حرب 1948، وحرب السويس 1956 وحرب 1967؟

من الواضح أن إسرائيل سترى في العام 2026 بشرى خير عليها من وجهة نظر المتطرفين فيها. ولا شك أن توقيع عقد الغاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار هو أمر تتباهى به الحكومة المتطرفة ورئيسها المنتشي بدماء الأبرياء، ولكن هل هنالك علامات على أن إسرائيل ترتكب أخطاء استراتيجية ستؤدي إلى تآكل ما تدّعيه من انتصار، وفي تراجع قيمتها وزيادة انكشافها؟ وهذا أمر لا شك أنه سيخلق الفرصة لمزيد من الضغوط على الحكومات العربية الموقعة على اتفاقيات سلام مع إسرائيل لكي تعيد النظر فيها. وإذا وصلت الأمور إلى هذا الحدّ وانهارت جبهة السلام مع أي من الدول المجاورة، فإنّ ديناميكية الوضع ستكون قابلة للانفجار.

في أواخر العام الحالي تبين أنّ الوطن العربي يشهد حالة اصطفاف جديدة آخذة في التشكل التدريجي، ولا بدّ من إدراكها. وإذا تجمع أهل المشرق العربي أو على الأقل بلاد الشام، فإن هذا سيشكل عقبة أمام أطماع إسرائيل. ولكن إسرائيل التي تبني الأسوار لحماية نفسها وتختبئ أكثر وأكثر في قوقعتها بسبب تزايد الرفض العالمي لكذبها وإجرامها، فهل ستكون قادرة على أن تكون قوة إقليمية، أم أنها تريد أن تبقى هراوة بيد الولايات المتحدة ضدّ محيطها العربي؟ لقد تعلمنا من التاريخ أن للوطن العربي سحره الذي لا يخبو، وقد قاوم الغزاة على مرّ العصور ولم يكن أمام هؤلاء الغزاة سوى واحد من خيارين مهما طال أمد الحرب؛ الأول هو الاندماج في المنطقة والقبول بأن يعيشوا بسلام مع أهلها، أو أن يخرجوا مهزومين مدحورين منها طال الزمان أم قصر.

وخذ على ذلك الغزو اليوناني، ثم الروماني، ثم الغزو الديني الأوروبي، ثم المغول والتتار، ومن بعدهم الهجرات من المناطق الغربية التي استوعبها الشرق العربي. وأخيراً الاستعمار الأوروبي. لن تكون إسرائيل أقوى من هؤلاء. ولقد سبق لبني إسرائيل ولم يكن معهم اليهود من غير بني إسرائيل تأسيس دولتَين لمدة 80 عاماً لكل واحدة، ولكن قوة المنطقة وسحرها أنهياهما. واندمج اليهود في المنطقة، بل وغيّروا دينهم. ولا شك أن في إسرائيل اليوم وبعد كل هذا الذي حصل على أرض غزة ما يوحي بأن هذه دولة غير قابلة للاستمرار بوضعها الحالي. العام 2026 سيكون عاماً أفضل. وسيرى بدايات صحوة عربية، ونهايات أوضاع شديدة السوء. وانطلاقات اقتصادية رغم كثرة الشكوى. فلنبنِ على تجاربنا المرّة التي علمتنا الكثير لنحولها من مصدر ألم وشكوى إلى مصدر إلهام وتطوير.