حسابات ترامب لأطفال أميركا... فرصة ذهبية أم فخ مالي؟

- حسابات ترامب تقدم فرصة استثمارية جذابة للأطفال المولودين بين 2025 و2028، حيث يحصلون على 1000 دولار تُودع في حساب استثماري، مع تبرعات إضافية من عائلة ديل لنحو 25 مليون طفل. - تتميز هذه الحسابات بالمال المجاني المستثمَر في صناديق مؤشرات أميركية، وتبقى مقفلة حتى سن 18، مع إمكانية استخدامها للتعليم العالي أو شراء المنزل الأول، لكن تفتقر لمزايا ضريبية مقارنة بحسابات 529. - ينصح الخبراء بالاستفادة من المال المجاني، لكن لا يجب أن يكون الخيار الوحيد، حيث تظل حسابات 529 الأفضل للتعليم، بينما توفر الحسابات التقليدية أو Roth IRA مرونة أكبر للاستثمارات طويلة الأمد.

أثار إعلان حسابات ترامب الجديدة حالة من الحيرة بين الأهالي من خلال وعد بالحصول على مال مجاني لحسابات أطفالهم من الحكومة، ومليارات إضافية من متبرعين مثل مايكل وسوزان ديل، مقابل مجموعة من القواعد والشروط المعقدة. فهل هذه الحسابات فرصة ذهبية للاستثمار المبكر، أم مجرد خيار جديد يزيد من ارتباك العائلات عند التخطيط لمستقبل أطفالهم المالي؟

تبدو حسابات ترامب فكرة جذابة، إذ يحصل كل طفل يولد بين 2025 و2028 على 1000 دولار تُودع تلقائياً في حساب استثماري باسمه. كما يمول تبرع عائلة ديل حسابات إضافية لنحو 25 مليون طفل دون سن العاشرة لم تشملهم الدفعة الحكومية. هذه الحسابات تأتي ضمن مجموعة أدوات الادخار المتاحة للأهالي، لكنها تأتي مع قيود وضوابط مالية مهمة يجب أخذها في الاعتبار قبل التخلي عن خيارات أخرى مثل حسابات 529 أو Roth IRA للأطفال أو الحسابات الاستثمارية التقليدية، وفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الخميس.

الميزة الأساسية لهذه الحسابات هي المال المجاني، حيث تُستثمر الأموال في صناديق مؤشرات أميركية منخفضة التكلفة وتبقى مقفلة حتى سن 18، ثم تتحول إلى حساب يشبه التقاعد الفردي يمكن استخدامه دون غرامات للتعليم العالي أو شراء المنزل الأول أو تكاليف الولادة والتبني ضمن حدود معينة.

ويستطيع الأهل المساهمة سنوياً حتى 5000 دولار، بينما يمكن لأصحاب العمل إضافة 2500 دولار دون احتسابها دخلاً خاضعاً للضريبة، ولا تُحتسب التبرعات الخيرية ضمن الحد السنوي. وحتى مبلغ صغير، مثل 1000 دولار، يمكن أن ينمو إلى أكثر من 3380 دولاراً بعد 18 سنة بفضل الفائدة المركبة، وقد يصل إلى 81 ألف دولار خلال 65 سنة إذا تُرك في السوق من دون إضافات.

ولكن لهذه الحسابات حدود وعيوب مهمة. فهي توفر مزايا ضريبية أقل من حسابات 529، حيث السحوبات لتكاليف التعليم في 529 معفاة من الضرائب، بينما أرباح حساب ترامب والمساهمات المجانية تُعامل كدخل عادي عند السحب، ولا تزال التفاصيل الضريبية غير واضحة. كما أن أي استخدام غير مؤهل قد يخضع لغرامة 10%، والمساهمة السنوية محدودة مقارنة بحدود 529 التي تسمح بمبالغ أكبر، بما في ذلك خيار superfund للدفعة مقدماً لمدة خمس سنوات تصل إلى 95,000 دولار. إضافة لذلك، يمكن استثمار أموال حساب ترامب في صناديق مؤشرات أميركية فقط، بينما توفر حسابات 529 أو الحسابات الاستثمارية الخاصة تنويعاً أكبر عبر أنواع أصول متعددة.

باختصار، ينصح الخبراء الأهالي بأن يأخذوا المال المجاني إن كان متاحاً، لكنه لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد لبناء مستقبل مالي طويل الأمد. تظل حسابات 529 الأفضل للتعليم بفضل مزاياها الضريبية، في حين أن الحسابات التقليدية أو Roth IRA أكثر مرونة لمن يريد تنويع الاستثمارات والاستفادة من فرص طويلة المدى. وهكذا، يمكن للأهل اتخاذ القرار الأكثر حكمة لأطفالهم، بين المال المجاني والتخطيط المالي الذكي.