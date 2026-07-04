حسابات ترامب تنطلق بألف دولار لأكثر من 3.6 ملايين مولود بدعم حكومي

- إطلاق برنامج "حسابات ترامب": يهدف لتعزيز الاستثمار والوعي المالي للأطفال الأميركيين المولودين بين 2025 و2028، بمنحهم حسابات استثمارية بقيمة ألف دولار، مع إمكانية مساهمات سنوية من الأسرة. - دعم الشركات الكبرى وتحديات التنفيذ: يحظى البرنامج بدعم شركات كبرى مثل "ميكرون"، ويهدف لمساعدة الأسر في بناء الثروة، رغم الشكوك حول تأثيره على تقليص فجوات الثروة. - تفاصيل البرنامج وإشراف وزارة الخزانة: تشرف الوزارة على البرنامج، محذرة من الاحتيال، وتتيح فتح الحسابات مجاناً مع مساهمات تصل لخمسة آلاف دولار سنوياً، مستثمرة في صندوق مؤشرات منخفض التكلفة.

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق برنامجها الاستثماري الرائد "حسابات ترامب"، الذي يغطي جميع مراحل حياة الفرد، اليوم السبت، بالتزامن مع بدء الولايات المتحدة احتفالاتها بالذكرى الـ250 لاستقلالها.

ويعد البرنامج أحد أبرز مشاريع الإدارة الأميركية لتعزيز ثقافة الاستثمار والوعي المالي منذ الطفولة، إذ يمنح كل طفل يحمل الجنسية الأميركية ويولد بين عامَي 2025 و2028 حساباً استثمارياً ممولاً من الحكومة بقيمة ألف دولار، مع إمكانية أن تضيف الأسرة إليه مساهمات سنوية، ليصبح أداة ادخار جديدة إلى جانب برامج الادخار الجامعي وحسابات التقاعد المعفاة ضريبياً.

ونقلت وكالة رويترز عن آندي بلوكر، رئيس السياسات والعلاقات الحكومية في شركة الخدمات المالية "إدوارد جونز"، قوله إن "المساهمة الحكومية البالغة ألف دولار عند الولادة تزيل أحد أكبر العوائق أمام الادخار، وهو عدم امتلاك رأس مال للانطلاق"، مضيفاً أن "نجاح البرنامج سيكون في تمكين مزيد من الأسر من بدء الادخار والاستثمار من أجل المستقبل المالي لأطفالها".

ويحظى البرنامج بدعم عدد من كبرى الشركات الأميركية التي تعهدت بتقديم مساهمات إضافية أو مطابقة لمساهمات الموظفين، فيما أعلنت شركة "ميكرون" هذا الأسبوع تخصيص 250 مليون دولار لدعم "حسابات ترامب".

ويأتي إطلاق البرنامج في وقت أصبحت فيه تكاليف المعيشة المرتفعة إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التي تشغل الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما يتزايد اهتمام صناع القرار بمبادرات تهدف إلى مساعدة الأسر على بناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

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ووفق بيانات أولية صادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وُلد نحو 3.6 ملايين طفل في الولايات المتحدة خلال عام 2025. وبينما سيحصل المواليد الأميركيون خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب فقط على المساهمة الحكومية البالغة ألف دولار، سيكون بإمكان أي مواطن أميركي فتح حساب لأطفاله الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بشرط امتلاكهم رقماً للضمان الاجتماعي.

وتشرف وزارة الخزانة الأميركية على البرنامج، كما حذرت الأسر من عمليات الاحتيال المرتبطة به، وقدمت إرشادات للتعرف على محاولات النصب والاستغلال.

ويتيح البرنامج فتح الحسابات مجاناً، مع إمكانية مساهمة الوالدين أو أفراد العائلة أو جهات العمل أو المؤسسات الخيرية بما يصل إلى خمسة آلاف دولار سنوياً قبل احتساب الضرائب. وتُستثمر هذه الأموال تلقائياً في صندوق مؤشرات منخفض التكلفة يستهدف تحقيق نمو طويل الأجل، فيما ينتقل التحكم الكامل بالحساب إلى صاحبه عند بلوغه سن الثامنة عشرة، إذ يمكنه سحب الأموال أو مواصلة استثمارها، على أن تخضع الأرباح للضرائب عند السحب.

وتشير تقديرات البرنامج إلى أن الطفل الذي يحصل على مساهمات سنوية بقيمة خمسة آلاف دولار قد يمتلك نحو 271 ألف دولار عند بلوغه 18 عاماً، استناداً إلى متوسط الأداء التاريخي لمؤشر "إس آند بي 500"، بينما قد ترتفع القيمة إلى نحو 13 مليون دولار بحلول سن الخامسة والخمسين إذا استمرت المساهمات السنوية نفسها، مع التأكيد أن العوائد الفعلية ستختلف بحسب ظروف الأسواق.

وفي المرحلة الأولى، ستُستثمر جميع المساهمات في صندوق يتتبع أداء مؤشر "إس آند بي 500"، على أن تتاح لاحقاً صناديق مؤشرات أخرى تمنح المستثمرين تعرضاً واسعاً لسوق الأسهم الأميركية.

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ونقلت وكالة رويترز عن ستيف كويرك، كبير مسؤولي الوساطة في منصة "روبنهود"، قوله إن الفكرة الأساسية وراء "حسابات ترامب" تتمثل في إشراك عدد أكبر من الأميركيين في الاستثمار داخل السوق الأميركية، التي وصفها بأنها "أعظم وسيلة لبناء الثروة في العالم".

ورغم ترحيب مؤيدي البرنامج باعتباره وسيلة لغرس ثقافة الاستثمار منذ سن مبكرة، يشكك بعض خبراء السياسات العامة في قدرته على تقليص فجوات الثروة، معتبرين أن النتائج ستظل مرتبطة بقدرة الأسر على تقديم مساهمات منتظمة، وباستمرار نمو الأسواق على مدى عقود.

ونقلت وكالة رويترز عن آدم ميشيل، مدير دراسات السياسة الضريبية في معهد "كاتو"، قوله إن "برامج الدعم الحكومي لم تحقق تاريخياً نجاحاً كبيراً في إخراج الناس من الفقر"، معتبراً أن الفائدة الأكبر من البرنامج ستذهب إلى الأسر التي تمتلك وظائف مستقرة وقدرة على الادخار، بينما ستتركز مساهمات أصحاب العمل غالباً في الشركات الكبرى.