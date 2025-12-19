حروب بطعم النفط: إيران وفنزويلا وروسيا في مرحلة مفصلية

- يشكل النفط والغاز محورًا للصراعات الجيوسياسية، حيث تؤثر الدول المسيطرة على هذه الموارد على الاقتصادات العالمية، مع التركيز على دول مثل فنزويلا وإيران وروسيا. - تواجه فنزويلا وإيران عقوبات تؤثر على إنتاجهما النفطي، بينما تظل روسيا لاعبًا رئيسيًا بفضل بنيتها التحتية القوية. - تؤثر العقوبات على الاقتصاد الصيني وتعزز محاولات تقليل الاعتماد على الدولار في تجارة النفط، مما يسبب اضطرابات في السوق وارتفاع التضخم العالمي.

لطالما كان كل من النفط والغاز مواد تخلق أطماع السيطرة والنفوذ الجيوسياسي، إذ إن المتحكمين بسوق النفط قادرون على التأثير عميقاً في الاقتصادات مهما زادت قوتها أو ضعفت. يفتح الملف الفنزويلي شقوقاً في ذاكرة الحروب النفطية، ويربط الصراع مع إيران، وكذلك روسيا، أوصال خريطة النفوذ، ويرتب مسار الصراعات الكبرى ما بين تكتلين: الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها النفطيون من جهة، والصين مع حلفائها من جهة أخرى.

النفط والغاز ليسا المحركين الوحيدين في صراع النفوذ حول العالم، إذ تضاف إليهما المعادن الثمينة والمواقع الاستراتيجية، وأيضاً الثروات الحيوانية والمائية وغيرها، إلا أنهما الأكثر وضوحاً في لعبة السيطرة على الاقتصاد العالمي، فهما يدخلان حرفياً في محركات غالبية القطاعات الاقتصادية، التقليدية منها والحديثة.

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصار على النفط الفنزويلي، يدخل سوق النفط في حقبة جديدة من الاضطرابات. فحكومة نيكولاس مادورو تقولها صراحة: الولايات المتحدة تريد قرصنة النفط الفنزويلي.

وترامب لا ينفي الخبر، مع تأكيده أن "أكبر أسطول بحري جرى تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية لحصار فنزويلا سيزداد حجماً حتى تعيد فنزويلا إلى الولايات المتحدة الأميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقاً". وهنا يقصد ترامب قانون تأميم شركات النفط في السبعينيات، وضمنها شركات أميركية، كما جرى إلزام الشركات في عهد الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، بالتنازل عن السيطرة الأغلبية لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.

ويعتبر الرئيس الأميركي، بمبالغاته الاعتيادية، أن كاراكاس سرقت أصول هذه الشركات ولم تقم بتعويضها. لكن شركة شيفرون الأميركية، مثلاً، لا تزال تعمل في فنزويلا بموجب إعفاء خاص من العقوبات. مخاوف حكومة مادورو حقيقية، إذ تنتج كاراكاس حوالي مليون برميل نفط، فيما قدرتها الإنتاجية تصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، لكن عقوبات الولايات المتحدة المالية على شركة النفط الفنزويلية (PDVSA) عام 2017، والعقوبات التشغيلية عام 2019، تحظر معظم عمليات تجارة النفط والتمويل مع الشركة، مع السماح ببعض الاستثناءات المرخّصة.

وقد أدت هذه القيود إلى تدهور مرافق شركة PDVSA، التي تعتمد كثيراً على التكنولوجيا الأميركية التي مُنعت الشركة من استيرادها، كما يتأثر الإنتاج بالفساد الذي يسيطر على القطاع وفقاً للعديد من التقارير، ما هبط بالإنتاج، وبالتالي التصدير، لتصبح فنزويلا من الدول الهامشية في إمدادات سوق النفط، بما لا يتعدّى حالياً 1% من الإنتاج العالمي.

أما الأكثر خطورة، فليس القدرة الإنتاجية للنفط حصراً، وإنما تربع كاراكاس على قائمة أكبر احتياطي نفطي في العالم، بحسب إحصاءات منظمة "أوبك" لعام 2025، مع امتلاكها 303.2 مليارات برميل بنسبة 19.4% من الاحتياطي العالمي، وبالتالي قدرتها على إغراق السوق وخفض الأسعار والتحكم بالإمدادات، ما يضرب موازنات حلفاء أميركا من جهة، والأهم تقويض النفط الصخري الأميركي الذي يعتبر مرتفع الكلفة من حيث الاستخراج. والسيطرة الأميركية على فنزويلا تعني التحكم بالاحتياطي، وبالتالي بمستقبل سوق النفط في العالم.

أما إيران، فهي ثالث دولة في العالم بعد السعودية مباشرة من حيث الاحتياطي النفطي، بمعدل 208.6 مليارات برميل (13.3% من الاحتياطي العالمي)، كما أنها ثاني أكبر دولة في احتياطي الغاز الطبيعي، وفق النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك لعام 2024، بما يوازي 33.99 تريليون متر مكعب، بعد روسيا مباشرة (46.83 تريليون متر مكعب)، وقبل قطر (23.83 تريليون متر مكعب)، ومن ثم الولايات المتحدة (17.91 تريليون متر مكعب).

وفي سبعينيات القرن الماضي، سجّل إنتاج النفط الإيراني ستة ملايين برميل يومياً في عام 1974، وهو ما كان يمثل أكثر من 10% من الإنتاج العالمي حينها، بحسب بيانات "أوبك"، لكن مع اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة عقوبات على إيران، تبعتها حزم أشد على مرّ العقود، وقبل العقوبات الأميركية الأخيرة كانت إيران تنتج قرابة أربعة ملايين برميل يومياً، أما تحت العقوبات فانخفض الإنتاج الرسمي إلى أقل من مليوني برميل، مع تصدير جزء منه بطرق غير مباشرة وخصومات كبيرة، خاصة إلى الصين. ولو رُفعت العقوبات فجأة، فإيران قادرة على العودة بسرعة إلى السوق وضرب توازن الأسعار خلال أشهر.

أما موسكو، فرغم أن احتياطيها النفطي حوالي 80 مليار برميل، فإنها تمتلك قوة إنتاجية ضخمة بين تسعة ملايين إلى 11 مليون برميل يومياً، فيما النفط والغاز الروسيان، مع شبكة الأنابيب والبنية التحتية، يجعلان أي اضطراب في صادراتها كفيلاً بهز السوق العالمية فوراً، كما حدث بعد غزو أوكرانيا، واضطرابات الإمدادات المستمرة حتى اليوم في دول الاتحاد الأوروبي. كما أن العقوبات الغربية متعددة الأطراف على كل منتجات الوقود الأحفوري الروسي تثير أزمات واسعة في الأسواق الدولية.

وفي حال جمع كل من إيران وفنزويلا وروسيا، فإن الحصار، إن كان مباشراً أو عبر العقوبات، من قبل الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، يحكم السيطرة على أكثر من 18 مليون برميل من القدرات الإنتاجية النفطية يومياً من هذه الدول الثلاث، وينهي حقبة النفط المعاقب الرخيص الذي يهدد كبار المنتجين والشركات من الخليج وصولاً إلى تكساس.

كما يؤسس الحصار والعقوبات للسيطرة على احتياطي ضخم كفيل بحرف مسار الصراع الأميركي-الصيني إلى صالح واشنطن في المستقبل من دون أن تضخ الولايات المتحدة برميل نفط واحد في السوق، كذا يحقق الاستقرار المستقبلي لصالح النفط الصخري الأميركي المهدد دوماً بتوازن الأسعار الدولية.

وأبعد من الفوائد المباشرة، تظهر البيانات الدولية أنه في أكتوبر 2025 ظلت الصين أكبر مشترٍ عالمي للوقود الأحفوري الروسي، حيث استحوذت على 44% من عائدات صادرات روسيا، وشكّل النفط الخام الروسي 63% من مشتريات الصين وفق بيانات مركز الطاقة الدولي. كذلك فإن 80% من صادرات النفط الفنزويلي تذهب إلى مشترين صينيين، بحسب "بلومبيرغ".

ووفقاً لبيانات "كبلر"، بلغت صادرات إيران من النفط الخام نحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الماضية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018. ويعود الفضل في ذلك إلى الطلب القوي من الصين، حيث تشتري مصافي التكرير الخاصة أغلب الخام الإيراني.

وبالتالي السيطرة الغربية، وخاصة الأميركية، على حجم الإنتاج والتصدير النفطي من هذه الدول الثلاث تؤثر بمدخلات الاقتصاد الصيني ولو بشكل غير مباشر. كما أن كلاً من إيران وفنزويلا وروسيا حاولت بيع النفط بعملات غير الدولار أو عبر مقايضات، وكذلك انخرطت هذه الدول بقوة في مشروع تحدي الدولار، من خلال مجموعة بريكس، التي تسعى إلى عملة موازية في التجارة الدولية، ما يهبط بتأثير البترودولار.

وتؤثر الاضطرابات في السوق النفطية، مع العقوبات والحروب في كل من فنزويلا وإيران وروسيا على حجم الإمدادات النفطية العالمية، ومع قدرة الدول المنتجة الكبرى ومنها السعودية على زيادة الإنتاج للحفاظ على التوازن في السوق، تهدّد الخضاتُ النفطية في المراحل الانتقالية، كما ضعف القدرة على سد الفجوات سريعاً، واستبدال النفط المعاقب الرخيص بالأغلى ثمناً، بموجاتٍ جديدة من ارتفاع التضخم حول العالم، نظراً إلى ترابط أسعار النفط بمدخلات الإنتاج.