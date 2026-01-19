حرب كلامية بين ماسك ورئيس "رايان إير" بعد رفضها إنترنت ستارلينك

- اندلعت حرب كلامية بين "ريان إير" و"سبيس إكس" حول تركيب خدمة ستارلينك للواي فاي على الطائرات، حيث انتقد مايكل أوليري، رئيس "ريان إير"، التقنية لزيادة استهلاك الوقود بنسبة 2% وتكلفتها الإضافية البالغة 200-250 مليون دولار سنوياً. - رد إيلون ماسك، مالك "سبيس إكس"، بوصف أوليري بالجاهل، مشيراً إلى خطأه في حساب تأثير الوقود بعشرة أضعاف، وطالب بإقالته، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين. - أصبحت خدمة الإنترنت على الطائرات شائعة، حيث تعاقدت شركات مثل الخطوط القطرية و"إير فرانس" مع ستارلينك لتوفير إنترنت عالي السرعة، بينما تعمل شركات أخرى على تفعيله.

اندلعت حرب كلامية بين شركة الطيران الإيرلندية المنخفضة التكلفة "ريان إير" وشركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بخصوص تركيب خدمة ستارلينك للواي فاي (الإنترنت الفضائي) على متن الطائرات.

وقال رئيس "رايان إير"، مايكل أوليري، في مقابلة مع التطبيق الإخباري "نيوزتوك"، إن "تقنية الواي فاي التي تقدمها شركة إيلون ماسك غير مناسبة لنموذج عمل شركته لأن الهوائيات الخارجية تزيد مقاومة الهواء واستهلاك الوقود بنسبة 2% تقريباً، مما يؤثر على التكاليف"، ونعتها بأنها "خدمة فاخرة لا تناسب رحلات الطيران قصيرة المدى"، وشنّ هجوماً على إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لستارلينك وقال إنه "لا يفقه شيئاً في الطيران". وأشار أوليري إلى أن "تركيب تقنية الواي فاي تكلفتها الإضافية تقدر ما بين 200 و250 مليون دولار سنوياً"، لافتاً إلى أن "هذا يعني دولاراً إضافياً لكل راكب".

Wow, @Ryanair CEO Michael O'Leary calls @elonmusk a "very wealthy idiot" and says X is a "cesspit" in an interview with Newstalk earlier. pic.twitter.com/W6qWxTiZBO — The Irish Politics Newsletter (@TullMcAdoo) January 15, 2026

وقد أثارت هذه التصريحات ردة فعل سريعة من إيلون ماسك، الذي وصف على منصته إكس الملياردير مايكل أوليري بأنه "جاهل وأحمق تماماً". ودافع ماسك عن مشروعه، معتبراً أن أوليري أخطأ في حساب تأثير استهلاك الوقود بعشرة أضعاف، ويرفض النظر إلى الحسابات الفيزيائية أو قياسات استهلاك الوقود لطائرات 737 التي تشغّل خدمة ستارلينك.

ولم يكتف ماسك بالرد فقط، بل طالب بإقالة أوليري، ورد على أحد متابعيه الذي اقترح عليه شراء شركة رايان إير قائلًا "فكرة جيدة".

ولم يمرّ هذا الهجوم اللاذع دون ردّ من مايكل أوليري، الذي قال "لا أُعير اهتماماً لإيلون ماسك، إنه أحمق. غنيّ جداً، لكنه أحمق مع ذلك". وأضاف "ما يعرفه إيلون ماسك عن الطيران ومقاومة الهواء معدوم"، وختم قائلاً: "لا أُعير أي اهتمام لما ينشره إيلون ماسك على منصته المبتذلة المسماة إكس".

He got the fuel impact calculation wrong by a factor of 10 and refuses to look either at physics-based calculations or measured fuel usage for 737s that fly Starlink.



Fire this imbecile. — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2026



وأصبحت خدمة الإنترنت على الطائرات شائعة وتعتمد على شبكات الأقمار الصناعية أو الأرضية، وتوفرها شركات الطيران كخدمة مدفوعة أو مجانية حسب الدرجة والعضوية، ويتم الاتصال بها عبر شبكة "واي فاي" خاصة بالطائرة بعد الإقلاع، ويتيح للمسافرين تصفح الإنترنت والمراسلة ومشاهدة المحتوى، مع توفر باقات مختلفة.

وتعاقدت العديد من شركات الطيران مع ستارلينك لتوفير إنترنت عالي السرعة مجاني على متن الطائرات، أبرزها الخطوط الجوية القطرية (التي تُشغّل أكبر أسطول مزوّد بالتقنية)، وشركات مثل الخطوط الفرنسية "إير فرانس"، والخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز"، وشركة الطيران البريطانية الخاصة "فيرجن أتلانتيك" التي بدأت التركيبات، بينما تعمل شركات أخرى مثل الخطوط البريطانية على تفعيله.