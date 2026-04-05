حرب ترامب والجميع يضرسون

- تؤدي الحرب على إيران إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية عالمية، حيث يعاني الفقراء من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بينما يستفيد الأغنياء من التحالفات الجديدة. - تتسبب الحرب في اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتضخم عالمي غير مسبوق. - تلعب الحرب دوراً في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والاقتصادية، حيث تسعى الولايات المتحدة للهيمنة على موارد الطاقة، مما يزيد من ديونها وتكاليف الحرب، ويؤثر سلباً على شعبية ترامب.

مفتوحة وعلى غير احتمال، هي عقابيل الحرب على إيران، كما شهية أطرافها على التدمير والخراب وتغيير ملامح المنطقة، فدخول العالم بمتاهات استمرارها للشهر الثاني وتوقعات تبدل مستوياتها لن تنعكس على الأطراف المتحاربة والمنطقة فقط، وإن كان الفقراء، حول العالم، سيدفعون الأثمان كما سيجني الأغنياء الأرباح من جراء كعكة الخراب ورسم التحالفات. لا يأتي، على الأرجح، تذبذب أسعار الذهب والفضة والدولار في أولوية اهتمام الناس، الفقراء أو متوسطي الدخل، رغم ما لتلك المؤشرات من انعكاس على حيواتهم ومصاريفهم وتسعير مستهلكاتهم، كما ينظرون بعين الترف، ربما، لمن ينشغل بأسعار العملات الرقمية واحمرار مؤشرات البورصة.

لكنهم، ولا ريب، يضعون أيديهم على قلوبهم من ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وتدفعهم نسبة ارتفاع الزيوت والسكر والحبوب للبحث في آثار سلاسل الأمن الغذائي والبحث في دور مضيق هرمز على قلب واقع الأسواق، ليصل بهم الحال إلى لعن سياسة الاستقواء الإسرائيلية والصلف الأميركي، وقت تقفز أسعار المحروقات ويصيبهم تطاير شرر الحرب على إيران، أياً كانت جغرافيتهم ومهما خالوا عدم التأثر بالحرب المندلعة منذ نهاية فبراير/شباط وممتدة ومرشحة لمستويات خطرة، بعد دخولها طور ضرب منشآت النفط والبتروكيماويات ومصادر الطاقة، ليس في الدول المتحاربة، بل وفي جوارها الخليجي الأغنى والأكثر إنتاجاً وتصنيعاً وتصديراً.

فأن تقول منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن أسعار الغذاء ارتفعت في مارس/آذار الماضي إلى 128.5 بزيادة 3 نقاط عن فبراير/شباط ممثلة 2.4% وفق مؤشر تكاليف الحبوب والسكر واللحوم والزيوت ومنتجات الحليب، فهذا يعني أن كرة ثلج حرب ترامب بدأت تتدحرج وتأكل دخول المستهلكين حول العالم، وآثار ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وتراجع المعروض السلعي، خاصة النفط والغاز، لتزيد حالة عدم اليقين، ليس بحال استمرار تدحرج كرة الثلج والحرب، بل وإلى ما بعد توقفها أو انفجارها بسابقة حرب، قد تعيدنا إلى "هيروشيما" لأن الخراب وخلل المعروض واختلال الأسعار ليس كل ما تتضمنه الحرب المجنونة، إذ بإعادة رسم الجغرافية والتحالفات والتحكم بثروات المنطقة والعالم وإعادة تمركز الأموال هي "أصل الحكاية" ودافع الحرب الأهم ربما.

قصارى القول: لم تك حرب تحريض نتنياهو على إيران نزهة أو قلباً لنظام الملالي وإعادة رسم جغرافية المنطقة ودفع الدول العربية للتطبيع صاغرةً، كما كانت حسبة "النتن ترامب" بل أحالها، الزمن والتوسع والآثار إلى أكثر الصدمات الاقتصادية تعقيداً وتأثيراً، ربما منذ الحرب العالمية الثانية، فالقصة لم تعد "هرمز" وشريان حياة الطاقة وإمدادات الأسمدة والغذاء، بعد تهاوي "دومينو" الأسعار بالمواد والأسهم واهتزاز الأسواق واختلال ميازين وقواعد الاقتصاد، إن بالملاذات الآمنة أو بالتحوّط وطرائق مواجهة الأزمات.

طبعاً، من دون التقليل، ولا شك، بدور مضيق هرمز وما يمر عبره من نفط وغاز وأثر تلك الإمدادات على الأسعار والعالم بأسره. فمجرد القول: انتقال الأسواق من حالة الاستقرار النسبي وتوازن المعروض، السلعي والنفطي، مع الطلب، إلى اقتصاد الحرب وخلال أيام، فهذا يعني في ما يعني انفجار أسعار الطاقة واختلال سلاسل الإمداد والتحوّل إلى الطلب الوقائي لتأمين مخزونات، حتى بصرف النظر عن الاستهلاك والحاجة.

والكلام دائماً، تخزين وخلل عرض وارتفاع أسعار، ليس ععن حوامل الطاقة من نفط وغاز وحتى كهرباء فحسب، بل وعن السلع المتأثرة بالأزمة الصامتة من معادن ومواد بناء ومنتجات غذائية، لأن أثر الطاقة، بوصفها مغذياً في جميع عمليات الإنتاج، يطاول جميع السلع، ليأتي خلل عرض الأسمدة ومواد أولية أخرى متمماً ومرجحاً لتصاعد الآثار، ليس على المدى القصير وخلال الحرب والدمار، بل وإلى ما بعد تشكيل جغرافية المنطقة وتوزع أدوار القوة والتحالفات.

وهذا كله، إن لم نتطرق إلى الآثار التدميرية على اقتصاد منطقة الخليج العربي التي تشهد حركة بيع كبيرة وخروج استثمارات وهروب أموال، ساخنة وحتى مباشرة وطويلة الأجل، أو إلى الذي أصاب قطاعات السياحة والطيران، ليس في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم بأسره من جراء الارتباط بالمنطقة وتغيير الوجهات والمسارات لتجنب مناطق الصراع.

نهاية القول: من الخطأ ربما حصر جمهور الخاسرين من الحرب بالفقراء والمستهلكين فقط، بواقع ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى نسب غير مسبوقة قد تفوق 8%، وملامح تراجع الناتج الإجمالي العالمي بعد تخييم الركود والركود التضخمي في الاقتصادات الفقيرة والناشئة. كما من المبكر الانسياق وراء أقوال مثل أن الصين أكبر المستفيدين وروسيا أكبر الرابحين، ببساطة، لأن الحرب المرشحة للتوسع والمفاجآت لما تضع أوزارها بعد، ولم تتوضح مرامي ترامب من المسك والهيمنة على أهم مصادر الطاقة، بعد سرقة فنزويلا وتكبيل الخليج وتدمير إيران. ليأتي سؤال الربح والخسارة وأي مكاسب يمكن أن يجنيها ترامب، المصمم على المراوغة في مواعيد انتهاء الحرب ونتائج المفاوضات ودول الرعاية والتوسط والتوسلات.

من المبكر ربما البحث في نتائج وآثار حرب، ليس لم تنته بعد، بل ومرشحة لمزيد من المفاجآت، لكنه ووفق واقع الحال الآن وتوقعات ما سيجري، فإن ترامب سيدفع لإطالة عمر الحرب وتوسيع الدمار وإدخال مواقع جديدة إلى بنك الأهداف. الأرجح أن هذه الحرب هي أكبر إنجاز للرئيس الأميركي على الصعد السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، كما يمكن أن تكون أكبر خسائره التي تحيله "مجرمَ" حرب حتى على الصعيد الأميركي الداخلي الذي بدأ يتراجع في استطلاعات الرأي عن تأييد ترامب وجنونه الاستقوائي.

فترامب الذي سوقته الحرب على إيران قائداً قوياً قادراً على إعادة رسم الجغرافية، أنى شاء في العالم، زاد حصاده منها بعد كشف عدوانية إيران لدول جوارها، بل وللعالم، عبر القصف والإغلاق والتهديد، وسرى مفهوم في العالم، ماذا لو كانت إيران تمتلك السلاح النووي ولم يضربها ترامب في الوقت المناسب. واقتصادياً، ستمنح الحرب ترامب، على الأرجح، فرصة الهيمنة على موارد الطاقة في الشرق الأوسط وتتحقق طموحاته بإمبريالية الوقود الأحفوري ليتحكم بصنابير الطاقة المتوجهة إلى الصين والهند وأوروبا، ويرفع من فواتير ابتزاز حماية الخليج وتشكيل جغرافية المنطقة.

وإن فكرنا في أرباح المجمع الصناعي العسكري الأميركي، وما حققه وسيحققه، من عقود بيع وصيانة وخدمات، فسنرى أن ما يقال عن خسائر يومية أميركية وعلى ضخامتها، 1.1 مليار دولار، صغيرة، خاصة إن أضفنا لمعادلة الربح الدولار الذي تفوق على الذهب ملاذاً آمناً والسندات الأميركية التي تجذب الرساميل الهاربة وحتى المترددة. وأما عن الخسائر التي جلبها ترامب إلى الولايات المتحدة، من زيادة الدين القومي وخدمته من جراء تكاليف الحرب وخسائرها، أو انعكاس أسعار الطاقة على الداخل الأميركي، فتلك وغيرها الذي يمكن أن يترتب تباعاً يأتيان ثانياً، بعد نهم ترامب لحصرم انتشائه وزيادة منجزاته بإيقاف حروب وإشعال غيرها... أياً كانت أضرار من يضرسون.