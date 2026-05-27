حرب الرقائق تستعر… تايوان تفكك شبكة لتهريب تقنيات إنفيديا إلى الصين

- كشفت السلطات التايوانية عن تهريب رقائق ذكاء اصطناعي متطورة من شركة إنفيديا إلى الصين عبر اليابان، مما يبرز تعقيدات الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة. - التحقيقات تشير إلى استخدام اليابان كنقطة وسيطة جديدة للتهريب، مما يضع طوكيو تحت تدقيق متزايد بسبب دورها كحليف رئيسي للولايات المتحدة في آسيا. - رغم عدم توجيه اتهامات لإنفيديا أو سوبر مايكرو، أكدت الشركتان التزامهما بتعزيز إجراءات الامتثال لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

فتحت السلطات التايوانية فصلاً جديداً في الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين، بعدما كشفت تحقيقات قضائية عن شبهات تهريب الرقائق المتطورة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا (Nvidia) إلى الصين عبر اليابان، في قضية تسلط الضوء على تعقيدات الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة.

وبحسب التحقيقات التي أوردت نتائجها بلومبيرغ اليوم الأربعاء، يشتبه مدعون عامون في تايوان بأن ثلاثة أشخاص نجحوا في تهريب شحنة واحدة على الأقل من الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين، بعد تصديرها أولاً إلى اليابان ضمن خوادم تابعة لشركة سوبر مايكرو كمبيوتر (Super Micro Computer).

وتتعلق القضية بخوادم تحتوي على الرقائق المتقدمة من إنفيديا، تحظر الولايات المتحدة بيعها إلى الصين من دون ترخيص خاص من واشنطن، بسبب المخاوف من استخدامات عسكرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وشهدت القضية أول تحرك علني واسع من جانب تايوان ضد شبكات تحويل مسار الرقائق الإلكترونية، بعد سنوات من الضغوط الأميركية على تايبيه لتشديد الرقابة على وصول الصين إلى التكنولوجيا الحساسة.

وصادرت السلطات التايوانية نحو 50 خادماً قالت إن المشتبه بهم أعدوا لها وثائق تصدير مزورة، إلا أن شحنة واحدة على الأقل تمكنت من عبور الجمارك التايوانية بالفعل قبل اكتشاف العملية. ووفقاً لما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، انتقلت تلك الشحنة أولاً إلى اليابان ثم إلى هونغ كونغ، التي تُعد نقطة عبور معروفة للمعدات المتجهة في النهاية إلى البر الصيني.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا يعتزمون استخدام اليابان أيضاً كنقطة وسيطة للشحنة التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود مسار تهريب جديد يختلف عن الشبكات التقليدية التي كانت تعتمد على دول في جنوب شرق آسيا. وتحظى القضية بحساسية خاصة لأن اليابان تُعد من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في آسيا وركناً أساسياً في استراتيجيتها الدفاعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأمر الذي يضع طوكيو أمام تدقيق متزايد بشأن الرقابة على تدفق التكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي هذه التطورات بينما تصعّد الولايات المتحدة ملاحقاتها القضائية المرتبطة بتهريب أشباه الموصلات، إذ يعمل المدعون الأميركيون حالياً على عدة قضايا تتعلق بتحويل مسار رقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في وقت تتزايد القناعة داخل واشنطن بأن شركات صينية ما زالت قادرة على الوصول إلى العتاد الأميركي المحظور رغم القيود المشددة.

ولم توجه السلطات التايوانية أي اتهامات إلى إنفيديا أو سوبر مايكرو كمبيوتر، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، أن الشركة "صارمة" في شرح القواعد التنظيمية لشركائها. وقال هوانغ، خلال زيارته إلى تايبيه، إن على سوبر مايكرو تعزيز إجراءات الامتثال لديها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، بينما أكدت الشركة من جهتها أن لديها "أطر امتثال قوية" وتدقيقاً صارماً في عملياتها بالتعاون مع شركائها.