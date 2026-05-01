حرب الرسوم الجمركية تتجدّد... ترامب يفرض 25% على السيارات الأوروبية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25%، متهماً الاتحاد بعدم الالتزام بالاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مما يهدد بتصعيد التوترات التجارية بين الجانبين. - القرار يستهدف دفع شركات السيارات الأوروبية لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، مما يضيف اضطراباً لقطاع السيارات العالمي الذي يعاني من سياسات الرسوم المتقلبة، حيث تأثرت شركات مثل ستيلانتيس بشكل خاص. - الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير مقبول"، مؤكداً التزامه بالاتفاقات التجارية، بينما تتهم بروكسل واشنطن بخرق التفاهمات، خصوصاً في رسوم الصلب والألمنيوم.

في خطوة جديدة تُنذر بتصعيد التوترات التجارية بين الجانبَين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25%. وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال إنّ الاتحاد الأوروبي "لم يلتزم بالكامل بالاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة"، مضيفاً أنه اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيجري فرض الرسوم الجمركية الجديدة على مركبات الاتحاد الأوروبي الداخلة إلى السوق الأميركية.

كما أوضح أنّ القرار لن يشمل السيارات والشاحنات المُصنّعة داخل الولايات المتحدة، قائلاً إن "أي شركة تنتج داخل المصانع الأميركية لن تخضع لأي رسوم جمركية".

وفي تصريحات لاحقة من البيت الأبيض، كرّر ترامب اتهامه للاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بالاتفاق، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى دفع شركات السيارات الأوروبية لنقل مزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. ويأتي القرار ليضيف مزيداً من الاضطراب إلى قطاع السيارات العالمي، الذي لا يزال يعاني من آثار سياسات الرسوم المتقلبة خلال العام الماضي، والتي رفعت التكاليف وضغطت على أرباح الشركات وسلاسل التوريد، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن تتأثر بشكل خاص شركة ستيلانتيس التي تستورد عدداً من طرازات "ألفا روميو" و"فيات" و"مازيراتي" إلى السوق الأميركية، إذ تراجعت أسهمها فور الإعلان عن القرار. في المقابل، تمتلك شركات أوروبية كبرى مثل فولكسفاغن ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو الألمنية، قواعد إنتاج واسعة داخل الولايات المتحدة، ما قد يخفف جزئياً من تأثير القرار، رغم استمرار اعتمادها على استيراد بعض الطرازات الفاخرة مثل الفئة السابعة و"إس كلاس".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لمراجعة اتفاقهم التجاري، وسط ضغوط متزايدة من شركات السيارات للحصول على تخفيف إضافي للرسوم، في ظل بيئة تجارية عالمية أكثر تعقيداً. وعلى الجانب الأوروبي، وصف مسؤولون في البرلمان الأوروبي القرار بأنه "غير مقبول"، مع تأكيدهم أنّ الاتحاد يلتزم بالاتفاقات التجارية، في حين تتهم بروكسل واشنطن مراراً بخرق التفاهمات، خصوصاً في ما يتعلق برسوم الصلب والألمنيوم.

وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغ إنّ الولايات المتحدة "انتهكت الاتفاق أكثر من مرة"، معتبراً أن الخطوة الأخيرة تعكس "عدم موثوقية" في الالتزام بالاتفاقات.