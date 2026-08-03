حرب اقتصادية لتهجير سكان غزة

- التنسيق الأمني وتقرير الحدود: كلف مجلس النواب الأميركي وزير الحرب بالتنسيق مع إسرائيل ومصر لإعداد تقرير حول تأمين الحدود المصرية مع غزة، بهدف مكافحة الإرهاب ومنع تدفق الأسلحة والمواد الخطرة، مما يعكس خطة جديدة لإحكام الحصار الاقتصادي على القطاع. - الوضع الإنساني في غزة: رغم وقف إطلاق النار في 2025، زادت إسرائيل من سيطرتها على غزة، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وارتفاع أسعار الغذاء، في ظل سياسة التجويع والحصار المفروضة على مليوني شخص. - الأنفاق ودورها في الصراع: كانت الأنفاق شريان حياة لغزة، لكن هدمها من قبل النظام المصري بعد الانقلاب على مرسي أثار انتقادات دولية، مما يبرز ازدواجية المعايير في التعامل مع الأنفاق عالميًا.

كلف مجلس النواب الأميركي وزير الحرب، بيت هيغسيث، ليمثل الولايات المتحدة في التنسيق مع إسرائيل ومصر لإعداد تقرير بشأن اتخاذ خطوات لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة، و"تعزيز تدابير الأمن الدولي" على الحدود بين مصر وغزة، على أن يتضمن التقرير تحديد شبكة الأنفاق القائمة على الحدود بين مصر والقطاع ورسم خريطة لها، ما يعد خطة مستحدثة لإحكام الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بحجة مكافحة الإرهاب.

تعزيز تدابير "أمن وإدارة الحدود" المشار إليه في التكليف ما هو إلا أحد الملفات التي يديرها مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، والذي يعتبر ضمان فاعليتها "أمراً بالغ الأهمية لمنع ومواجهة تدفق المشتبه بهم في الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، وللحدّ من حركة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة والبضائع والشحنات غير المشروعة عبر الحدود، والتي قد تُستخدم لأغراض إرهابية". فهل السلع الغذائية والأدوية التي يفتقر إليها القطاع ويتوق إلى جلبها بكل السبل، أغراض إرهابية؟!

رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر 2025، أقامت إسرائيل ما يُسمى "الخط الأصفر"، وهو حدود غير مرئية قسمت غزة إلى نصفين، لكن في الأشهر اللاحقة، وسع الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر لضم المزيد من الأراضي إلى سيطرته، ليشمل الآن ما يقرب من 70% من القطاع. وتستهدف الضربات الإسرائيلية اليومية مساحة 128 كيلومتراً مربعاً، أي أقل من ثلث مساحة القطاع، ويقطنها مليونا فلسطيني، وهو تكدس وعذاب في حد ذاته. عملية الإغاثة وإعادة الإعمار متوقفة، وحرب الإبادة الإسرائيلية والتجويع والحصار المفروضة على مليوني شخص في غزة لم تتوقف.

رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر 2025 أقامت إسرائيل ما يُسمى "الخط الأصفر" وهو حدود غير مرئية قسمت غزة إلى نصفين

ودمر الاحتلال كل مقومات الزراعة في القطاع. دمر 96% من الأراضي الزراعية والبيوت المحمية وآبار المياه الجوفية في غزة. وشهدت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" بأن هذا المستوى من الدمار يمثل انهياراً كاملاً لنظام الأغذية الزراعية وشريان الحياة في غزة. وشهدت "فاو" بأن جيش الاحتلال دمر 95% من الماشية وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز، واختفت اللحوم من الأسواق، ووصل سعر الدجاجة الواحدة إلى 500 شيكل، بعدما كان قبل الحرب بـ30 شيكلاً. فهل المزروعات والمياه والماشية والدواجن كانت أغراضاً إرهابية؟!

وقصف الجيش الإسرائيلي المخابز في قطاع غزة ليحرم السكان من الخبز، ولم ينج سوى 50 من أصل 140 مخبزاً تم قصفها، ثم أُغلقت جميعها في بداية العام الماضي بسبب توقف إدخال الدقيق وغاز الطهي. وارتفع سعر الدقيق من دولار واحد للكيلو إلى 50 دولاراً!! ووصل سعر ربطة الخبز إلى 15 دولاراً بدلاً من نصف دولار. وقتلت قوات الاحتلال آلاف السكان في طوابير مؤسسة غزة اللاإنسانية، الأميركية، من أجل الحصول على كيس دقيق، واختلطت الدماء بالدقيق على مرأى من العالم. فهل كان الدقيق والخبز من الأغراض الإرهابية؟! وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "ستسمح" لسكان قطاع غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة بالمغادرة إلى الخارج، وأنه يريد تحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمثلة في نقل جزء كبير من سكان غزة من خلال ما سماها بـ"الهجرة الطوعية،" فهل هذا داعية سلام؟!

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أنفاق إرهابية

كانت الأنفاق بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، ممرا بديلا لمعبر رفح وشريان حياة لسكان القطاع، ولعبت دوراً حيوياً في إفشال سياسة الحصار والتجويع ضد سكان غزة، منذ فرضت إسرائيل الحصار وأغلقت معبر رفح في يونيو/حزيران 2007. وظلت أنفاق رفح ممراً لكل البضائع، من الأغذية، والأدوية، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأسلحة، والوقود. وبحلول 2011، كانت الأنفاق ممرا اقتصاديا للسلع الحيوية المحروم منها السكان.

وبعد ساعات من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بدأ نظام الجنرال السيسي بتنفيذ خطة لهدم الأنفاق في رفح بحجة منع تهريب الأسلحة من غزة للمسلحين في سيناء، وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير بعنوان "ابحثوا عن وطن آخر" وقالت إن الجيش قام بتدمير مدينة رفح المصرية وتهجير السكان(75 ألفاً) وإنشاء "منطقة عازلة" بطول الحدود مع غزة، وبعمق 7 كيلومترات داخل سيناء. وأكدت أنّ عمليات الهدم والتدمير كلها، بما فيها الأنفاق، انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وتشكل "جرائم حرب".

كانت الأنفاق بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، ممرا بديلا لمعبر رفح وشريان حياة لسكان القطاع ولعبت دوراً حيوياً في إفشال سياسة الحصار والتجويع ضد سكان غزة

واستهجنت المنظمة ادعاء النظام استخدام الأنفاق في تهريب السلاح من غزة إلى سيناء مبرراً لإبادة رفح وضواحيها الزراعية. وقالت إن الهدف من إزالة رفح المصرية هو تعاون مصر في فرض حصار صارم على غزة. واستشهدت بتصريح للجنرال السيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 قال فيه: "لن نسمح لأحد بشن هجمات من أراضينا على الجيران أو على إسرائيل". وفي حينه قالت المنظمة إن إسرائيل لم تهدم مدينة رفح الفلسطينية رغم تأكدها من استخدام الأنفاق في تهريب السلاح، فكيف يهدم الجيش المصري المدينة المصرية لنفس الحجة؟!

اتفاقية جنيف الرابعة، المختصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، تفرض على مصر مسؤولية تمكين أهالي غزة من حقهم في العبور والسفر، والتزود بالغذاء والأدوية في وقت السلم والحرب، وتحظر عليها مساعدة إسرائيل في انتهاك بنود المعاهدة بالعقاب الجماعي، والحصار ومنع دخول الأغذية والأدوية. وتقع على مصر أيضاً، وفق المعاهدة، مسؤولية "منع" إسرائيل من انتهاك بنود المعاهدة بارتكاب تلك الجرائم، وهذا ما فعله الرئيس مرسي بشجاعة. أما هدم الأنفاق فقد مكن إسرائيل من إطباق الحصار على غزة، وربما يغريها بتنفيذ مخطط التهجير.

اقتصاد الناس "العقلاة" مهنة فرضتها حرب الإبادة في غزة

في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، للتحقيق بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، منها تجويع المدنيين. ونشرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانسيسكا ألبانيزي، تقريرها في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية" ويؤكد أنّ الإبادة المستمرة في غزة تشكل جريمة جماعية، يتم تمكينها واستمرارها عبر تواطؤ دول ثالثة مؤثرة دعمت إسرائيل بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية، وحمت انتهاكاتها المنهجية للقانون الدولي وارتكاب الفظائع.

أنفاق الحرية

في الولايات المتحدة، صرحت إدارتا مكافحة المخدرات والهجرة والجمارك عن اكتشاف 200 نفق تحت الحدود الممتدة بين الولايات المتحدة والمكسيك بطول 3 آلاف كيلومتر منذ سنة 2015، مرتبطة تحت مدن الولايات المتحدة الحدودية بشبكة أنفاق تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ومجهزة ببنية تحتية تشغيلية خرسانية، ومصادر كهرباء، وأجهزة تسجيل فيديو وصوت في المداخل وعلى امتداد النفق، وأنظمة إضاءة وتهوية للحفاظ على دوران الهواء النقي، وسكك حديدية، ومضخات لإزالة المياه الجوفية المتسربة، وماكينات انزلاق إلكترونية ومجهزة لنقل كميات هائلة من المخدرات، والبشر، والعملات، والأسلحة النارية ذهاباً وإياباً بين الدولتين.

اتفاقية جنيف الرابعة المختصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، تفرض على مصر مسؤولية تمكين أهالي غزة من حقهم في العبور والسفر والتزود بالغذاء والأدوية في وقت السلم والحرب

وأخيراً، أعلنت السلطات الأميركية عن ضبط نفق بين شركتين يحتوي أكثر من طن من الكوكايين وممنوعات أخرى بقيمة 45 مليون دولار. وتوجد أنفاق مشابهة تحت الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بطول 9 آلاف كيلومتر. ولا يوجد استنفار أمني وتنسيق غير عادي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكشف وتدمير وتعقب التجار، رغم الخسائر بالمليارات التي تنفقها الدولة على الصحة والجرائم المتعلقة بعمليات التهريب. ولم تعتبر الولايات المتحدة الأنفاق من أعمال الإرهاب، ولم تدمر المدن الحدودية بحجة تدمير الأنفاق.

وفي سنة 2019، أعلنت ألمانيا عن افتتاح نفق أسفل جدار برلين للجمهور لأول مرة وسط احتفالات بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط الجدار. وقد بُني النفق لمساعدة الألمان الشرقيين على الفرار إلى الغرب. افتتح النفق رسمياً عمدة برلين، مايكل مولر، وتقدم بالشكر لمن قاموا ببنائه. ولم يجرم القانون الألماني الأنفاق في الماضي أو الحاضر، واعتبرها العمدة "أنفاق حرية" وقال إنه من الرائع أن نرى معركة الحرية قد امتدت أيضاً إلى العالم السفلي، ويمكن للمرء أن يلمس بصدق شجاعة النساء والرجال الذين حاولوا إيصال الناس إلى الحرية وقاوموا نظام ألمانيا الشرقية. وافتخرت السلطات باكتشاف أكثر من 70 نفق هروب تحت الجدار خلال فترة الـ 28 عاماً التي ظل فيها قائما ليتمكن الناس من الهروب من الشرق إلى الغرب. وعلى معبر رفح نجد أنّ آلاف الأسر الفلسطينية تريد دخول غزة منذ 2023، ولا يسمح لها.

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على النقيض، يوجد تنسيق أمني واستخباراتي وهندسي ودفاع جوي بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية لتعقب وكشف وتدمير الأنفاق بين قطاع غزة ومصر بطول 13 كيلومتراً فقط والتي كانت بمثابة شرايين حياة للسكان. كل هذا يثير التساؤل: لماذا تستمر حرب الإبادة على غزة؟ ولماذا دمر الجيش المصري رفح المصرية وأنفاقها لتشديد الحصار المشدد حول غزة؟!

الجواب يكمن في استهداف نتنياهو غزة لإرضاء جماهير اليمين المتطرف والاستمرار في الحكم، وصمت العالم المتحضر على جريمة الإبادة الجماعية المنقولة بالصوت والصورة، في انتظار مجازر دموية لإجبار ما تبقى من السكان على الرحيل عن أرضهم التي ارتوت بدماء أجيال من الآباء والأبناء والأحفاد.