حرب إيران وحيرة البنك الفيدرالي الأميركي

- يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب على إيران، مما يضطره للاستمرار في سياسة التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية. - تؤثر التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي بزيادة أسعار النفط والسلع الأساسية، مما يعقد الوضع الاقتصادي ويزيد من التحديات أمام الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. - بالرغم من الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة، يظل الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بمكافحة التضخم، مع مواجهة تحديات مثل تأثيرات الذكاء الاصطناعي وزيادة الدين العام.

يعيش مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" وكبار مسؤوليه فترة عصيبة ربما لم يمر بها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ففي الوقت الذي كان يستعد فيه أكبر بنك مركزي في العالم التوجه نحو التخلي عن سياسة التشدد النقدي وخفض سعر الفائدة بهدف زيادة النمو الاقتصادي، مع إدخال تعديل جذري على السياسة النقدية التي يطبقها منذ سنوات وتقوم على مكافحة التضخم المرتفع وسحب السيولة النقدية من الأسواق، فإذا به مضطر إلى الاستمرار في سياسة التشدد تلك، وإعادة رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للمجلس في سبتمبر.

وربما تكون الحرب على إيران التي تجددت هذه الأيام وارتداداتها العنيفة واحدة من أبرز الأمور الضاغطة على البنك الفيدرالي الأميركي وصناع السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى حول العالم، فالحرب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي لم تضع أوزارها بعد، والتوترات الجيوسياسية المتواصلة لا تزال تأكل من رصيد الدول النقدي وتزيد الضغوط على إيراداتها الدولارية، بل تتسع رقعة التوتر مع معاودة المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن واتساع رقعتها إلى دول أخرى في المنطقة أبرزها اليمن والأردن والعراق، وامتداد القلاقل إلى اثنين من أكثر الممرات حساسية في العالم وهما مضيقا هرمز وباب المندب.

الحرب على إيران وارتداداتها العنيفة واحدة من أبرز الأمور الضاغطة على البنك الفيدرالي الأميركي وصناع السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى

والتوتر لا يزال يعصف بأسواق الطاقة العالمية وسلاسل التوريد وأنشطة التجارة، وسعر النفط يعاود الارتفاع، وهناك توقعات بأن يشهد الخام الأسود قفزات في الفترة المقبلة، وكذا الحال بالنسبة لأسعار الغاز والقمح والحبوب والسلع الرئيسية، والنتيجة هي زيادة الضغوط التضخمية داخل الأسواق الأميركية والعالمية، وتحول غلاء الأسعار إلى خصم عنيد للبنك الفيدرالي من الصعب ترويضه حالياً في ظل استمرار الحرب على إيران، وتنامي المخاطر الجيوسياسية حول العالم، وتجدد ارتفاع أسعار النفط، وطفرة الذكاء الاصطناعي التي دفعت تكاليف التكنولوجيا والمعدات إلى الصعود بقوة.

أضف إلى ذلك المتاعب التي يعانيها الاقتصاد الأميركي أصلاً منذ سنوات الجائحة، وزيادة كلفة الحرب على هذا الاقتصاد والتي قدّرها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم بنحو 37.5 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى تفاقم أزمة الدين العام وزيادة أعبائه السنوية والتي تزيد عن التريليون دولار في السنة.

ورغم الضغوط الشديدة التي يمارسها ترامب على البنك الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، وعلى الأسواق لخفض الأسعار وفي مقدمتها مشتقات الوقود والأدوية والأغذية والأسمدة، تقول المؤشرات إن البنك المركزي سيضرب بعرض الحائط بضغوط ترامب التي تخدم بالدرجة الأولى مجتمع الأعمال ومستثمري "وول ستريت"، لكنها في الوقت نفسه تغذي التضخم وتضغط على الأسواق والعملة، خاصة أن أسعار البقالة ارتفعت بشدة في الولايات المتحدة، متجاوزة معدل نمو الأجور، وهو ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، كما تضاعفت أسعار اللحوم بسبب انخفاض أعداد الماشية بسبب موجات الجفاف وزيادة كلفة الإنتاج.

البنك الفيدرالي برئاسة كيفين وارش في موقف لا يحسد عليه، فتحدي التضخم أمامه منذ أن قفزت الأسعار عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما أفرزته من قفزة في تكلفة السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة التي سجلت ارتفاعاً غير متوقع في شهر يونيو الماضي، كما شهدت أسعار السلع القادمة من الصين أكبر زيادة شهرية لها منذ أكثر من 18 عاماً.

البنك الفيدرالي في موقف لا يحسد عليه، فتحدي التضخم أمامه منذ أن قفزت الأسعار عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما أفرزته من قفزة في تكلفة السلع المستوردة

وهناك الأزمة الناتجة عن التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي قد يكون له تأثير كبير على الأسعار داخل أميركا، حيث ارتفعت تكاليف أجهزة الكمبيوتر والمعدات الملحقة وأشباه الموصلات، وعلى البنك المركزي أن يختار، إما أن يرضي دونالد ترامب وغروره، وإما أن يتمسك بالتقاليد المتعارف عليها وهي استقلالية إدارة السياسة النقدية، وأن دوره الأساسي هو مكافحة التضخم بالدرجة الأولى.

ولعل الجميع في الولايات المتحدة مجمعون على ضرورة مواجهة الفيدرالي أزمة التضخم، فالمستثمرون والشركات يرون ضرورة اتخاذ إجراءات لكبح الغلاء، والمستهلكون يعجزون عن تلبية احتياجاتهم المعيشية ويعبرون عن شعور متزايد باليأس وقفزة الأسعار، ويبقى ترامب هو الاستثناء في هذا الشأن والذي يصر على خفض الفائدة رغم التضخم.