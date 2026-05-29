حرب إيران تهز توقعات التضخم في أوروبا وتُنذر بمواصلة رفع الفائدة

- حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الحرب مع إيران قد ترفع توقعات التضخم في منطقة اليورو، مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. تأتي هذه التحذيرات بعد تأثيرات ارتفاع الأسعار في 2022 والتوترات الجيوسياسية السابقة. - أشار التحليل إلى أن صناع السياسة النقدية أصبحوا أكثر حساسية تجاه توقعات التضخم، مع مخاوف من انتقال صدمة ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات أوسع من التضخم عبر الأجور وتسعير الشركات. - أكد التحليل أن ثقة الجمهور بالبنك المركزي حاسمة لمنع انفلات توقعات التضخم، مشدداً على أهمية المصداقية والتواصل الفعال في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الحرب الدائرة مع إيران قد تدفع توقعات التضخم لدى المستهلكين في منطقة اليورو إلى الارتفاع خلال الفترة المتوسطة، في تطور يعزز احتمالات مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفق ما ورد في تدوينة تحليلية نشرها البنك ونقلتها بلومبيرغ اليوم الجمعة. وأوضح البنك أن احتمالات توقع الأسر لارتفاع أسرع في الأسعار ازدادت بشكل ملحوظ، بعدما تركت موجة ارتفاع الأسعار في عام 2022، التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا، إلى جانب التوترات الجيوسياسية السابقة، ما وصفه بـ"الندبة المزدوجة" على سلوك المستهلكين وتوقعاتهم التضخمية.

وأشار التحليل إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي باتوا أكثر حساسية تجاه هذه التوقعات، في ظل مخاوف من انتقال صدمة ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب إلى مستويات أوسع من التضخم عبر الأجور وتسعير الشركات، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل شهدت بالفعل ارتفاعاً واضحاً، بينما بقيت التحركات في التوقعات متوسطة وطويلة الأجل أكثر اعتدالاً حتى الآن. وبحسب الوكالة، فإن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يتجهون على نطاق واسع إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال أسبوعين، في وقت بلغ فيه معدل التضخم في منطقة اليورو نحو 3%، مع توقعات بمزيد من التسارع خلال الفترة المقبلة.

وجاء في التدوينة أن المستهلكين غالباً ما يبنون توقعاتهم متوسطة الأجل على تطورات قصيرة الأجل، ما يعني أن انتقال أثر ارتفاع الأسعار إلى المستويات الاستهلاكية النهائية قد يكون غير مكتمل بعد، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من المراجعات التصاعدية لتوقعات التضخم في المستقبل. وأضاف خبراء البنك، ومن بينهم أوليفييه كويبون، ديميتريس جورجاروكس، يوري جورودنيتشنكو، جيف كيني، جوستوس ماير وتريكسـي بايران، أن تكرار الصدمات الجيوسياسية وتداعياتها الممتدة قد يعمّق تأثير "الذاكرة التضخمية" لدى المستهلكين، ما يعزز الميل إلى توقع ارتفاع الأسعار بشكل دائم.

ورغم أن الميل العام نحو سيناريو "الركود التضخمي" لا يزال أقل حدة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أربع سنوات، إلا أن البنك حذر من أن البيانات الحالية لا تعكس سوى "لقطة لحظية" قد تتغير بسرعة مع تطور الأوضاع. وأكد التحليل أن ارتفاع حساسية المستهلكين للأخبار الاقتصادية يجعل من ثقة الجمهور بالبنك المركزي عاملاً حاسماً في منع انفلات توقعات التضخم، مشدداً على أن الحفاظ على المصداقية والتواصل الفعال مع الأسواق يبقى ضرورياً بشكل خاص في بيئات تتسم بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الحادة.