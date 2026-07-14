حرب إيران ترفع عجز الميزان التجاري في تركيا

- تأثرت تركيا بارتفاع العجز التجاري نتيجة الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، حيث ارتفع عجز الطاقة بنسبة 53.3% ليصل إلى 4.5 مليارات دولار في مايو، مما زاد من عجز الحساب الجاري رغم ارتفاع صادرات الخدمات إلى 122.2 مليار دولار. - توقع وزير التجارة عمر بولات انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 12-12.5 مليار دولار في الربع الثاني، بينما أكد وزير المالية محمد شيمشك على تقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية وزيادة الإنتاج والصادرات ذات القيمة المضافة. - رغم ارتفاع الصادرات، إلا أن استيراد الطاقة والسلع الوسيطة أضعف الميزان التجاري، مع تأثير التضخم النقدي على تراجع الصادرات وزيادة المستوردات، مما أدى إلى تآكل فائض التصدير.

أثرت الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز على ارتفاع العجز التجاري في تركيا، إذ أعلن وزير التجارة عمر بولات عن انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على زيادة صافي عجز الطاقة بنسبة 53.3% ليصل إلى 4.5 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، وهذا كان له أثر فعال في زيادة عجز الحساب الجاري، رغم ارتفاع صادرات الخدمات 122.2 مليار دولار في مايو. وارتفع إجمالي صادرات السلع والخدمات بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 395.7 مليار دولار.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي تتخذها الحكومة التركية لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية؟ كيف يؤثر ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد السلع الوسيطة على فائض التصدير في تركيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتوقع الوزير، بعد زيادة صادرات السلع بنحو 10.2%، أن ينخفض عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 23.6 مليار دولار في الربع الأول، إلى نطاق 12-12.5 مليار دولار في الربع الثاني. فيما قال وزير المالية والخزانة محمد شيمشك الاثنين: "سنواصل اتخاذ خطوات لتقليل اعتمادنا على مصادر الطاقة الأجنبية، واعداً خلال بيان على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بمواصلة خطوات التحول الهيكلي التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والصادرات ذات القيمة المضافة العالية مع تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية، مبيناً أن العجز السنوي بالحساب الجاري في شهر مايو/أيار الماضي بلع 37.3 مليار دولار.

وأضاف شيمشك أنه ورغم الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، فإن عجز الحساب الجاري ظل عند مستويات مستدامة، ما يدل على مرونة الاقتصاد ويدعم الاستقرار المالي الكلي. كذا، انخفض الاستثمار المباشر في تركيا بنسبة 15 بالمئة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات جمعية المستثمرين الدوليين.

ويرى المحلل التركي، علاء الدين شنكولر أن نقطة ضعف الاقتصاد التركي والميزان التجاري هي استيراد أكثر من 90% من استهلاك الطاقة حيث صعدت الفاتورة بعد ارتفاع أسعار النفط إلى 70 مليار دولار سنوياً، في حين نقطة أن القوة برأيه، تتمحور حول قطاع الخدمات، من سياحة ونقل بري وجوي. ويضيف شنكولر لـ"العربي الجديد" أنه رغم تنامي الصادرات وبلوغها أعلى قيمة بتاريخ الجمهورية العام الماضي إلّا أن استيراد الطاقة والسلع الوسيطة المستخدمة بالتصنيع من أجل التصدير، كالسيارات ومكونات التكنولوجيا مثلاً، أدت إلى تآكل فائض التصدير وأبقت على عجز الميزان التجاري.

وحول أثر التضخم النقدي على تراجع الصادرات وزيادة المستوردات، يقرّ المحلل التركي بالأثر "رغم أنه يجب أن يحصل العكس" إذ من المفترض أن التضخم الذي وصل إلى 32 % يزيد من قدرة السلع التركية على المنافسة والتصدير، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المستوردات بالدولار يضعف هذه الميزة ويحول التضخم إلى عامل سلبي للتجارة.

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وفي حين يرى شنكولر أن استنفار الحكومة حول ارتفاع العجز "مفيداً" للوقوف على أسبابه رغم ارتفاع الصادرات، ويرى ضرورة زيادة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وانتقال كثير من الشركات للعمل بالخارج، وخاصة بمصر. ويختم المحلل التركي "نتكلم عن الميزان التجاري وليس المدفوعات عامّة" والذي تؤثر عليه فوائد وخدمة الديون الخارجية، على الحكومة والقطاع الخاص، والتي تعد سبباً لخروج الدولار وبالتالي تزيد الآثار على التضخم وتراجع سعر صرف الليرة التركية التي سجلت الاثنين أدنى سعر على الإطلاق، بعد أن وصل الدولار إلى 47 ليرة واليورو إلى 53.8 ليرة تركية.