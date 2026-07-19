حرب إيرانية على البنية التحتية في الخليج والأردن

- تصاعدت الهجمات الإيرانية على البنية التحتية في الخليج والأردن، مستهدفة المنشآت النفطية والموانئ والمطارات ومحطات المياه والكهرباء، بهدف الضغط على الدول الخليجية والتأثير على اقتصادها وموازناتها. - تسعى إيران لتعطيل تصدير النفط والغاز من دول الخليج عبر إغلاق مضيق هرمز واستهداف المنشآت النفطية السعودية والقطرية، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. - امتدت الهجمات الإيرانية إلى الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان، مهددة بضرب مطارات وموانئ، مبررة ذلك كرد على استهداف الولايات المتحدة لبنيتها التحتية.

لا تتوقف إيران عن استهداف مشروعات البنية التحتية الحيوية في منطقة الخليج والأردن، بداية من المنشآت النفطية والاستراتيجية، ونهاية بالموانئ والمطارات ومحطات المياه وتوليد الكهرباء والفنادق ومخازن الوقود والجسور والأحياء السكنية والبنية التقنية والخدمية المدنية.

مئات من الأهداف المدنية والحيوية، وليست العسكرية، باتت في دائرة هجمات إيران العنيفة التي زادت حدتها في الأيام الماضية، والهدف ليس فقط هو الرد على الحرب الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها كما تردد طهران، بل الضغط على الدول النفطية الخليجية وشعوبها والمقيمين بها، وكذلك على موازناتها، عبر حرمانها من الموارد المالية الحيوية، والضغط أيضاً على أسواق الطاقة العالمية، وتأزيم الاقتصاد الدولي، وتعميق مشاكله، وتقريبه بسرعة من حفر التضخم، وغلاء المعيشة، والركود، وربما الكساد.

واللافت أن عمليات استهداف البنية التحتية تلك من قبل إيران زادت خليجياً هذه الأيام في الوقت الذي توقفت فيه الهجمات الإيرانية على إسرائيل، كما تراجعت عمليات الاستهدافات للقطع الحربية الأميركية، رغم أن العدوين الأساسيين لطهران هما الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

تزعم إيران دوماً أن صواريخها وطائراتها الحربية ومسيراتها توجّه فقط للقواعد والمصالح الأميركية في منطقة الخليج، وأنها ترد على العدوان الأميركي الإسرائيلي الخليجي عليها، لكن الحقيقة لا تبدو كذلك وتظل ناقصة بل مزيفة، فإيران تستهدف منشآت خليجية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالحرب الدائرة عليها منذ نهاية فبراير/شباط 2026.

عمليات استهداف البنية التحتية من قبل إيران زادت خليجياً هذه الأيام في الوقت الذي توقفت فيه الهجمات الإيرانية على إسرائيل

وإيران تسعى وبكل طاقتها إلى إفقار دول الخليج ومنعها من تصدير نفطها وغازها لأسواق العالم، مرة عبر إغلاق مضيق هرمز وضرب السفن والشاحنات المارة به، وأخرى عبر تعطيل المسارات البديلة التي لجأت إليها دول المنطقة، مثل الموانئ وخطوط الأنابيب، في محاولة لخنق تلك الدول مالياً وشعبياً، والضغط كذلك على الاقتصاد العالمي، بما فيه الأميركي، رغم أنها تدرك أن شركات الطاقة والسلاح الأميركية وإمبراطورية دونالد ترامب الاستثمارية وحيتان "وول ستريت" هم أكبر المستفيدين من الحرب الدائرة.

وهناك عشرات الأمثلة على تعمّد إيران استهداف المنشآت المدنية الخليجية، أحدث مثال ما جرى يوم السبت من استهداف منشآت نفطية كويتية، مما تسبب في إصابات وأضرار مادية جسيمة، وامتدت الهجمات الإيرانية إلى منشآت حيوية أخرى بالكويت، أبرزها محطات الكهرباء وتقطير المياه التي تعرّضت اليوم الأحد للمرة الثانية، خلال يومين، إلى هجوم أدى إلى اندلاع حريق في مرافق المحطة، وقبلها تعرّض مطار الكويت الدولي لهجمات عدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ويوم الجمعة جرت محاولة استهداف ميناء ينبع السعودي الواقع على ساحل البحر الأحمر، وهو أهم شريان نفطي لجأت إليه المملكة في الفترة الأخيرة لتصدير نفطها الخام، عقب إغلاق مضيق هرمز، حيث تشحن من خلاله نحو 4.7 ملايين برميل يومياً.

إيران تسعى وبكل طاقتها إلى إفقار دول الخليج ومنعها من تصدير نفطها وغازها لأسواق العالم مرة عبر إغلاق مضيق هرمز وأخرى عبر تعطيل المسارات البديلة

وسبق لإيران أن استهدفت منشآت نفطية سعودية أخرى، فيوم 8 إبريل الماضي هاجمت خط أنابيب نفط شرق-غرب السعودي، وهو مسار بديل لتصدير الخام من المملكة منذ بدء الحرب، للتأثير بالصادرات السعودية، حيث إن الخط الذي تعرّض للاستهداف يعد حالياً منفذ تصدير النفط الوحيد والحيوي للمملكة، فهو ينقل نحو سبعة ملايين برميل يومياً من مركز إنتاج النفط في المملكة في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى توقف إنتاج وشحن كميات ضخمة من النفط والغاز، وارتفاع أسعار أسواق الطاقة العالمية بشدة.

وقبلها مباشرة، شهدت منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في مارس/آذار 2026 محاولات استهداف جوي بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية، وتعرضت مصفاة رأس تنورة، الأكبر والأهم في المملكة، لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة، أضف إلى ذلك استهداف إيران المتواصل لسفن النفط السعودية العابرة مياه الخليج.

وكان الحدث الأكثر فداحة والأكبر من حيث الخسائر في منطقة الخليج هو استهداف إيران الصاروخي العنيف لمشروع رأس لفان شمال الدوحة، مركز إنتاج وتصدير الغاز في العالم، يوم 18 مارس 2026، وهو ما دفع الدوحة إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" بسبب الأضرار الواسعة، ووقف عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وسط تقديرات أشارت إلى أن الاستهدافات أدت إلى خفض قدرة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال بنحو 17% على المدى المتوسط، كما باتت سفن الغاز والشحن القطرية في دائرة استهداف الهجمات الإيرانية، ففي مطلع يوليو/تموز الجاري، استهدفت إيران ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز.

جرت محاولة استهداف ميناء ينبع السعودي الواقع على ساحل البحر الأحمر وهو أهم شريان نفطي لجأت إليه المملكة في الفترة الأخيرة لتصدير نفطها الخام

امتدت الهجمات الإيرانية إلى الدول الخليجية الأخرى، وفي مقدمتها الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان، فأمس السبت لوّح مسؤول إيراني بضرب مطاري دبي وأبوظبي وميناءي الفجيرة وجبل علي في الإمارات، وقال إن تلك المؤسسات المدنية قد تصبح عرضة لهجمات مضادة إذا شنّت واشنطن هجوماً على البنية التحتية المدنية في إيران.

واستهدفت المسيرات الإيرانية موانئ عدة بسلطنة عُمان منها ميناء صلالة، إضافة إلى قصف مرافئ الشحن والوقود بموانئ الدقم وصحار وبخاء، وميناء الفحل النفطي الذي شهد انفجاراً بمحيط مرابض الإرساء في 5 يونيو الماضي.

موقف عن أزمة المنطقة وحروب الاستنزاف الاقتصادي

الغريب أن إيران تتحجج عند ضربها البنية الخليجية المتطورة، التي جرى إنفاق مئات المليارات من الدولارات عليها، بأن ذلك يأتي رداً على استهداف أميركا بنيتها التحتية، والسؤال هنا: ما علاقة بنية دول الخليج بالولايات المتحدة وضرباتها العسكرية لإيران؟ هل وجهت إيران صواريخها ومسيراتها نحو المطارات الأميركية والإسرائيلية، أم تكتفي بتوجيه ضرباتها لجيرانها الذين أعلنوا مرات عدة رفضهم القاطع للحرب على إيران أو استهداف البنية التحتية الإيرانية، بل أكدوا مراراً أنهم لن يسمحوا بأن تكون أراضيهم منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران.