حرب أسعار وشيكة بين "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" على جيوب المشتركين

- تتجه "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" نحو حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي لجذب المشتركين قبل طرح أسهمهما، مع دراسة "أوبن إيه آي" خفض أسعار "التوكنز" مما قد يؤثر على هوامش الربح. - شهدت "أنثروبيك" نمواً في الإيرادات بفضل أدواتها البرمجية مثل "كلود كود"، لكنها تواجه تحديات في ضبط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتحقيق عائد استثماري واضح. - تتنافس الشركتان في سوق الذكاء الاصطناعي مع اقتراب طرح أسهمهما، حيث تسعى "أنثروبيك" لمضاعفة إيراداتها الفصلية، مما يعزز موقعها لجذب المستثمرين.

كشفت مصادر صحافية اليوم الخميس، عن احتمال اندلاع حرب أسعار بين عملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" للفوز بالعدد الأكبر من المشتركين، مع مضي الشركتين قدما في خططهما لطرح أسهمهما العام الأولي في سوق الأوراق المالية الأميركية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم، إن أوبن إيه آي تدرس خفض الأسعار التي تتقاضاها من المشتركين بشكل كبير في إطار سعيها لاستقطاب مشتركين من منافستها أنثروبيك. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الشركة تدرس في الوقت الراهن، إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار "التوكنز" (Tokens)، وهي وحدة القياس التي تستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي لاحتساب رسوم استخدام منتجاتها. وأضاف هؤلاء أن هذه الخطوة تأتي استعداداً لتخفيضات مماثلة تتوقع الشركة أن تقدم عليها أنثروبيك.

ويقرّ المديرون التنفيذيون في شركات الذكاء الاصطناعي بوجود تذمر من جراء ارتفاع تكاليف استخدامه، وكان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، سام ألتمان، قد قال خلال فعالية حديثة، إن التكاليف أصبحت "مشكلة كبيرة للغاية". وأضاف: "أعتقد أن لدينا الكثير من الطرق التي يمكن أن تساعد الناس على الحصول على قيمة أكبر مقابل إنفاق أقل". لكن التخفيضات الحادة في الأسعار قد تؤدي إلى تآكل هوامش الربح لدى الشركتين، اللتين تخسران بالفعل مليارات الدولارات بسبب التكاليف الضخمة للموارد الحاسوبية اللازمة لمعالجة استفسارات المستخدمين وتنفيذ المهام عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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وتسعى أوبن إيه آي إلى اللحاق بمنافستها التي التحقت بالقطاع بعدها، أنثروبيك في السباق للفوز بعملاء المؤسسات الذين يدفعون مبالغ كبيرة مقابل أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين الإنتاجية في بيئة العمل. وشهدت إيرادات أنثروبيك قفزة كبيرة مؤخراً بعد الانتشار الواسع لأداة البرمجة الخاصة بها "كلود كود" بين مهندسي البرمجيات، كما تجاوزت قيمة الشركة الناشئة، البالغ عمرها خمس سنوات، قيمة أوبن إيه آي السوقية للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين، جعلت أوبن إيه آي من أداتها البرمجية "كودكس" محوراً رئيسياً في استراتيجيتها.

وحسب "وول ستريت جورنال"، فقد أنفقت بعض الشركات مبالغ ضخمة على منتجات أنثروبيك إلى درجة أن مسؤوليها التنفيذيين بدأوا يسعون إلى ضبط الإنفاق. ففي وقت سابق من هذا العام، قال أحد مسؤولي شركة "أوبر" إن الشركة استنفدت ميزانيتها المخصصة لعام 2026 لاستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي أو المستقل، بينما أشار مسؤول آخر في الشركة الشهر الماضي إلى صعوبة الربط بين التحسينات التي يحققها الذكاء الاصطناعي في إنتاجية البرمجة وبين تطوير مزايا جديدة للعملاء.

وأثارت مثل هذه التصريحات من عدد من التنفيذيين في شركات التكنولوجيا نقاشاً داخل وادي السيليكون حول ما يُعرف بمصطلح "Tokenmaxxing"، أي استخدام أكبر عدد ممكن من التوكنز بهدف تعزيز الإنتاجية، بما في ذلك استخدامات لا تحقق عائداً استثمارياً واضحاً.

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ومن شأن اندلاع حرب أسعار بين الشركتين أن يشكل اختباراً مبكراً لقوة نماذج أعمالهما، وذلك قبل الطروحات العامة الأولية المرتقبة بشدة. فقد استحوذت الشركتان على الجزء الأكبر من الإيرادات المتأتية من منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهو ما دعم صعودهما السريع. غير أن هناك خطراً أساسياً لطالما أشار إليه المستثمرون، يتمثل في تشابه منتجات الشركتين إلى حد كبير وسهولة انتقال العملاء من إحداهما إلى الأخرى.

وقد تقدمت أوبن إيه آي هذا الأسبوع سراً بطلب للإدراج في البورصة من خلال طرح عام أولي، مقتدية بخطوات أنثروبيك. وذكر سام ألتمان في رسالة داخلية حديثة عبر منصة "سلاك" للموظفين أن الشركة تعتزم الإدراج في الأسواق العامة "خلال العام المقبل".

إيرادات ونفقات

وفي وقت سابق من الشهر الماضي كشفت منصة "ذا إنفورميشن" المتخصصة في متابعة الذكاء الاصطناعي أن إيرادات أوبن إيه آي خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت متفوقة على إيرادات أنثروبيك بنحو مليار دولار. وقالت المنصة إن إيرادات الشركة صاحبة محرك "تشات جي بي تي" الشهير قد بلغت 5.7 مليارات دولار في الربع الماضي، لكنها أشارت إلى أن أزمة تسعير "التوكنز" في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي تقف وراء هذه الإيرادات الضخمة، بدأت تفرض ضغوطاً متزايدة على عملاء المؤسسات الذين تعتمد عليهم الشركتان. وعلى الرغم من أن فارق الإيرادات يبدو واضحاً على الورق، فإن الاقتصاديات التشغيلية والبنية التحتية الكامنة وراء هذه الأرقام أصبحت أكثر تعقيداً أسبوعاً بعد آخر.

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بلغت الإيرادات السنوية المقدرة لـ"أنثروبيك" نحو 45 مليار دولار، متجاوزة بكثير الإيرادات السنوية المقدرة لـ"أوبن إيه آي" والبالغة 25 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، وفقاً لتقرير "ذا إنفورميشن". وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "أنثروبيك" تتجه إلى مضاعفة إيراداتها الفصلية من 4.8 مليارات دولار في الربع الأول إلى 10.9 مليارات دولار في الربع الثاني.

أما "أوبن إيه آي" فلم تكشف عن توقعاتها للربع الثاني، ما يعني أن صورة الربع الأول تعطي انطباعاً أكثر إيجابية عن أدائها مما توحي به الاتجاهات الفعلية للنمو. فالشركة التي بدت متأخرة في ربع واحد تحقق نمواً أسرع على أساس سنوي، وهو تحول مهم بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون استعداد الشركتين لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.

علاوة على ذلك، فإن جولة التمويل الحالية لـ"أنثروبيك"، والتي تستهدف جمع ما بين 30 و50 مليار دولار، تمنحها تقييماً قد يصل إلى 950 مليار دولار، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وهذا يضعها فوق أحدث تقييم معلن لـ"أوبن إيه آي" البالغ 850 مليار دولار. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن فجوة التقييم هذه قد تكون أكثر أهمية من فارق الإيرادات الفصلية، لأن التقييم هو الذي يحدد سعر الطرح الأولي للأسهم وليس الإيرادات الفصلية.