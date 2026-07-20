حربا إيران وأوكرانيا تفاقمان أزمة الديزل في أوروبا

- تشهد أوروبا أزمة حادة في أسواق الديزل مع انخفاض المخزونات لأدنى مستوى منذ سنوات، حيث يتوقع تقرير مورغان ستانلي أن تصل المخزونات إلى 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2015. - تتفاقم الأزمة بسبب اضطرابات في مضيق هرمز والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، بالإضافة إلى حظر موسكو تصدير الديزل، مما أثر على الإمدادات العالمية. - ارتفعت أسعار الديزل الأوروبي بنسبة 3.5% لتصل إلى 1219.50 دولارًا للطن، بينما تجاوزت عقود برنت 90 دولارًا للبرميل، مما يعكس اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

تشهد أسواق الديزل في أوروبا أزمة حادة وسط تفاقم التحديات في الإمدادات وانخفاض المخزونات لأدنى مستوى منذ سنوات. وقال مورغان ستانلي في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين، إن "الوضع حرج للغاية، حيث تشير نماذج العرض والطلب لدينا إلى انخفاض مخزونات الديزل الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة مع اقتراب نهاية العام".

وتوقع التقرير أن تنخفض المخزونات المحلية تدريجيا بدءا من أغسطس/آب المقبل، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند حوالي 299 مليون برميل في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ عام 2015 على الأقل. وأضاف محللو البنك في التقرير أن "العائق الحقيقي في منظومة النفط حاليًا هو التكرير، أكثر من النفط الخام نفسه". وأضافوا: "يُعدّ سوق الديزل، وأوروبا تحديدًا، مركز هذه الأزمة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المحتملة لانخفاض مخزونات الديزل الأوروبية على القطاعات التي تعتمد عليه؟ كيف يمكن للعوامل الجيوسياسية مثل التوترات في مضيق هرمز والهجمات على المصافي الروسية أن تؤثر على استقرار أسواق الطاقة العالمية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشهد سوق الديزل الذي يُستخدم في الشاحنات والزراعة والصناعة، أزمة نتيجة لعدة عوامل، من بينها الاضطرابات في مضيق هرمز، حيث أدت الحرب على إيران إلى تقليص كميات الوقود التي يتم تصديرها من منطقة الخليج العربي، كما تسببت في حصول المصافي خارج المنطقة على كميات أقل من النفط الخام لمعالجته. كما أدت الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، وحظر موسكو تصدير الديزل إلى تفاقم الأزمة، حيث كانت روسيا تمثل العام الماضي نحو 11% من الإمدادات العالمية من الديزل. وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدّر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات السوق.

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كما سجلت اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية هذا الشهر جراء تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بوتيرة أسرع من أسعار النفط الخام. وارتفعت العقود الآجلة للديزل الأوروبي بنسبة تصل إلى 3.5% لتصل إلى 1219.50 دولارًا للطن اليوم الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 مايو/أيار الماضي. وفي سوق النفط الخام، ارتفعت عقود برنت لتتجاوز 90 دولارًا للبرميل، لتصل مكاسبها هذا الشهر إلى 24%.