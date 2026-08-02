حراس السندات ينفذون المهمة الصعبة للفيدرالي الأميركي... كيف؟

- تلعب أسواق السندات دورًا رئيسيًا في تشديد السياسة النقدية عبر رفع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، مما يزيد من كلفة الاقتراض دون تدخل مباشر من البنك المركزي. - يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للسندات، مما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية تلقائيًا، وهو نهج يفضله رئيس الفيدرالي كيفن وارش، مشابه لسياسة آلان غرينسبان. - استمرار ارتفاع عوائد السندات قد يضغط على الاقتصاد، مؤثرًا على النمو والتضخم وسوق الإسكان واستثمارات الشركات، مما يزيد من تكلفة التمويل ويؤدي إلى ظروف مالية أكثر تشدداً.

في وقت أبقى فيه مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" أسعار الفائدة دون تغيير، بدأت أسواق السندات تؤدي عملياً دوراً يشبه تشديد السياسة النقدية، من خلال دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، وهو ما يرفع كلفة الاقتراض على الأسر والشركات دون أن يضطر البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب تحليل نشره موقع "ياهو فاينانس"، اليوم الأحد، فإن ما يعرف بـ"حراس السندات" يقودون هذه العملية، في إشارة إلى المستثمرين الذين يطالبون بعوائد أعلى مقابل شراء السندات الحكومية، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع كلفة الاقتراض في الاقتصاد.

وجاء ذلك بعد قرار الفيدرالي، الأربعاء الماضي، تثبيت سعر الفائدة، بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 0.6% في تعاملات، الجمعة، ليصل إلى 5.27%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2007. وقال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي كيفن وارش، عقب اجتماع السياسة النقدية: "على مستوى ما، لم نفعل الكثير خلال 42 يوماً، لكن الأسواق فعلت الكثير"، في إشارة إلى أن تحركات المستثمرين شددت الأوضاع المالية دون تدخل إضافي من البنك المركزي. وأوضح التقرير أن "الاحتياط الفيدرالي" يتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بينما تحدد الأسواق عوائد السندات طويلة الأجل، وهي العوائد التي تؤثر مباشرة في أسعار الرهن العقاري، وقروض الشركات، وكلفة الاقتراض طويل الأجل.

ومنذ أول اجتماع ترأسه وارش في يونيو/حزيران، أبقى "الفيدرالي" سعر الفائدة بين 3.5% و3.75%، إلا أن العائد على سندات الثلاثين عاماً ارتفع بنحو 0.34%، فيما صعد العائد على سندات العشر سنوات بنحو 0.24%، بينما ارتفع العائد على سندات العامين بنحو 0.10% فقط، ما يعكس تركّز الارتفاع في آجال الاستحقاق الطويلة. وأضاف وارش أن الأسواق شددت الأوضاع المالية خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي البنك المركزي، معتبراً أن ذلك منح صناع السياسة النقدية قدراً من الارتياح بشأن إمكانية إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

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وأشار التحليل إلى أن رئيس "الفيدرالي" لا يكتفي بقبول هذا الدور الذي تؤديه الأسواق، بل يسعى إلى منحه مساحة أكبر، بعدما قلص الاعتماد على سياسة إعطاء إشارات مسبقة للأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، مفضلاً أن تعكس الأسعار قناعة المشترين والبائعين بدلاً من أن تستند فقط إلى توقعات البنك المركزي. ويشبه هذا التوجه أسلوب الرئيس الأسبق للاحتياط الفيدرالي آلان غرينسبان، الذي كان يفضل منح الأسواق مساحة أكبر لتحديد اتجاهاتها بدلاً من توجيهها بشكل مباشر. ويعني هذا التحول أن المستثمرين في سوق السندات أصبحوا يلعبون دوراً أكبر في تشديد السياسة المالية، من خلال مطالبة الحكومة بعوائد أعلى على السندات، وهو ما يرفع تلقائياً تكلفة الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد.

ويصف خبراء هذه الفئة من المستثمرين بـ"حراس السندات"، وهم المستثمرون الذين يدفعون عوائد السندات إلى الارتفاع عندما يطالبون بعائد أكبر مقابل شراء الدين الحكومي، بما يؤدي إلى تشديد الأوضاع الائتمانية حتى دون تدخل مباشر من البنك المركزي.

وقال مؤسس شركة "ماكرو كومباس"، ألفونسو بيكاتييلو، إن الأسواق قد تواصل الضغط على الاقتصاد حتى يتحقق أحد ثلاثة سيناريوهات: ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستوى يبطئ النمو ويخفض التضخم، أو وصول المراهنات ضد السندات إلى تكلفة مرتفعة تدفع المستثمرين إلى التراجع عنها، أو صدور بيانات اقتصادية أضعف تقنع الأسواق بعدم الحاجة إلى مزيد من التشديد.

وأضاف أن أياً من هذه السيناريوهات لا يخلو من تكلفة، إذ يعني الأول استمرار ارتفاع أعباء التمويل على الأسر والشركات، بينما يتطلب الثاني تكبد المستثمرين خسائر أو التخلي عن رهاناتهم، في حين قد لا يتحقق السيناريو الثالث إلا بعد أن يكون الاقتصاد قد تعرض بالفعل لتباطؤ ملموس.

وكان وارش قد أقر في يونيو/حزيران بأن سوق الإسكان من أكثر القطاعات تأثراً بارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن استمرار صعود عوائد السندات طويلة الأجل منذ ذلك الحين يعني زيادة الضغوط على الرهون العقارية وتمويل شراء المنازل. وقد ينعكس استمرار ارتفاع العوائد أيضاً على استثمارات الشركات، مع زيادة تكلفة إصدار السندات والحصول على التمويل، وهو ما قد يؤثر في وتيرة التوسّع والاستثمار خلال الأشهر المقبلة.

وقال بيكاتييلو إن ترك الأسواق تتولى مهمة التشديد النقدي لن يكون رحيماً، في إشارة إلى أن المستثمرين قد يفرضون ظروفاً مالية أكثر تشدداً مما قد يلجأ إليه البنك المركزي بنفسه، وهو ما قد يزيد من الضغوط على النشاط الاقتصادي إذا استمرت عوائد السندات في الارتفاع.