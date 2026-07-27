حرائق أوروبا تفتح جبهة اقتصادية جديدة فوق أعباء الديون

- التأثير الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا: حرائق الغابات في جنوب غربي فرنسا تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة، حيث أُجبر السكان والسياح على الإجلاء، وتوقفت الأنشطة السياحية والتجارية، مما أدى إلى خسائر في الشركات والزراعة والغابات، وزيادة في تكاليف الإجلاء والإقامة المؤقتة. - التداعيات على السياحة والزراعة: تأثرت الفنادق والمطاعم ومواقع التخييم بشكل كبير، وتضررت الزراعة بسبب الدخان وتعطل حركة العمال والنقل، مما يؤثر على إنتاجية الغابات والصناعات المحلية. - الوضع في الدول الأوروبية الأخرى: امتدت الحرائق إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، مسببة خسائر كبيرة في الغابات والمراعي والمحاصيل، وأثرت على السياحة والشحن، خاصة في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

حذّر وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، من أن حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب غربي البلاد تمثل ضربة اقتصادية كبيرة للمنطقة، بعدما أجبرت السلطات السكان والسياح وأصحاب الأعمال على الإجلاء، وأوقفت النشاط في عدد من المواقع السياحية والتجارية خلال ذروة الموسم الصيفي.

وقال ليسكور، عقب اجتماعه، اليوم الاثنين، مع شركات التأمين في مقر وزارة المالية، إن الجميع في حالة تعبئة لمواجهة ما وصفه بـ"الكارثة البيئية والاجتماعية"، مضيفاً أنها تمثل أيضاً "صاعقة اقتصادية تضرب منطقة لم تكن في حاجة إليها".

ولا تزال القيمة النهائية للخسائر غير معلنة، لعدم انتهاء عمليات الإطفاء والتأمين والحصر الميداني، غير أن المؤشرات الأولية توضح أن التكلفة لن تقتصر على المنازل والمنشآت التي طاولتها النيران، إذ تشمل توقف الشركات، وإلغاء الحجوزات السياحية، وخسائر الزراعة والغابات، وتضرر الطرق وشبكات الكهرباء، وتكاليف الإجلاء والإقامة المؤقتة، إضافة إلى النفقات الحكومية المخصصة للطوارئ وإعادة الإعمار.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر بالحرائق في فرنسا؟ كيف أثرت الحرائق على شركات التأمين في فرنسا من حيث حجم المطالبات والتكاليف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

13 ألف شركة تحت الإجلاء

وقال ليسكور إن نحو 13 ألف شركة تقع داخل مناطق جيروند التي أمرت السلطات بإخلائها، وهو رقم يكشف حجم التعطل الاقتصادي المتوقع حتى بالنسبة إلى المنشآت التي لم تصل إليها النيران. وتنعكس أوامر الإجلاء على نشاط الفنادق والمطاعم والمتاجر ومواقع التخييم والخدمات الشاطئية وشركات النقل، إلى جانب تعطل أعمال المنتجين المحليين والأنشطة المرتبطة بالغابات. ويأتي ذلك في منطقة تعتمد بصورة كبيرة على السياحة الصيفية، خصوصاً محيط بوردو وخليج أركاشون وشبه جزيرة كاب فيريه.

وفرضت الحرائق إجلاء أكثر من 220 ألف شخص من جيروند، بعدما أتت على نحو 42 ألف هكتار. ورغم استقرار مساحة الحريق صباح اليوم الاثنين، فإن السلطات أكدت أن الوضع ما زال هشاً، مع استمرار بؤر ساخنة واحتمال عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع.

واتفقت شركات التأمين خلال اجتماعها مع ليسكور على تمديد المهل المتاحة للمتضررين لتقديم مطالبات التعويض. كما ستغطي تكاليف نقل الأسر التي أمرت السلطات بإجلائها وإقامتها المؤقتة، حتى عندما لا تكون منازلها قد تعرضت لأضرار مباشرة.

وتظهر بيانات اتحاد التأمين الفرنسي أن الحرائق لا تمثل سوى 4% من مطالبات التأمين على المنازل، لكنها تستحوذ على نحو 25% من تكلفتها الإجمالية، لتصبح ثاني أكثر الأخطار كلفة على شركات التأمين. ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة الأضرار التي تلحق بالمساكن والممتلكات عند وقوع الحريق، مقارنة بحوادث أكثر تكراراً وأقل تكلفة.

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السياحة والزراعة في قلب الخسائر

تواجه فرنسا خسائر مباشرة في المباني والغابات والبنية التحتية، وخسائر غير مباشرة بسبب توقف النشاط. وتكتسب الضربة وزناً أكبر لأنها أصابت مناطق سياحية خلال يوليو/تموز، حيث تحقق الفنادق والمطاعم ومواقع التخييم جانباً مهماً من إيراداتها السنوية.

وقد يمتد الضرر إلى الزراعة حتى في المناطق التي لم تحترق بالكامل، نتيجة الدخان وتعطل حركة العمال والنقل وانقطاع الوصول إلى الحقول والمخازن. كما تحتاج الغابات المحترقة إلى سنوات لاستعادة قدرتها الإنتاجية، ما يضغط على أنشطة الأخشاب والصناعات المحلية المرتبطة بها.

وتأتي هذه النفقات في وقت تعاني المالية العامة الفرنسية من ضيق واضح. فقد بلغ الدين العام 3.536 تريليونات يورو في نهاية الربع الأول من 2026، بما يعادل 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ارتفاعه 75.6 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر. كما ارتفعت حاجة الإدارات العامة إلى الاقتراض إلى 5.1% من الناتج، وفقاً لبيانات المعهد الفرنسي للإحصاء.

إسبانيا وإيطاليا تحت الضغط

وفي إسبانيا اتسعت الحرائق، خصوصاً في محيط مدريد وأفيلا وكاستيون، بعدما ساعد الجفاف والحرارة والرياح على انتشارها. وتجاوزت المساحات المحترقة 170 ألف هكتار منذ بداية 2026، وفرضت السلطات إجلاء عشرات الآلاف من السكان والسياح وإعلان حالة طوارئ وطنية.

وتتركز الخسائر الإسبانية المتوقعة في الغابات والمراعي والمحاصيل والثروة الحيوانية والمساكن، إلى جانب السياحة الريفية والفنادق والطرق. كما تتحمل الموازنة تكلفة نشر وحدات الطوارئ والجيش والطائرات وتهيئة مراكز الإيواء، ثم تبدأ مرحلة دعم البلديات والمزارعين وإصلاح البنية التحتية.

وكانت حرائق 2025 قد ألحقت بالزراعة الإسبانية خسائر قُدرت بأكثر من 700 مليون دولار، شملت المحاصيل والأخشاب والمواشي ومشروعات تربية النحل.

وفي إيطاليا، تسببت الحرائق في بوليا وصقلية ومحيط روما في إجلاء سياح وإغلاق طرق وتعطيل حركة المرور. ونقلت "رويترز" أنه تم إجلاء أكثر من 400 سائح ومرتاد للشواطئ بحراً من محيط بيشيشي، بعدما أصبحت الطرق البرية غير متاحة، بينما أُغلقت أجزاء من الطريق الدائري في روما وطريق سريع مؤد إلى العاصمة روما لساعات.

وتكمن حساسية الخسائر الإيطالية في تزامن الحرائق مع ذروة موسم السياحة الساحلية، فالتكلفة تشمل إلغاء الإقامات وتعطل المطاعم والنقل، إضافة إلى أضرار بساتين الزيتون والأراضي الزراعية والغابات. وتجاوزت المساحات المحترقة في إيطاليا 40 ألف هكتار منذ بداية العام، بزيادة تقدر بنحو 81% عن المتوسط.

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ألمانيا والعبء الأوروبي المتراكم

شهدت ألمانيا خلال الصيف حرائق غابات في مناطقها الشرقية، بالتزامن مع موجات حرارة وجفاف أثرت في الغطاء النباتي، لكن الخسائر المعلنة لم تصل إلى حجم ما سجلته فرنسا وإسبانيا.

لكن الاقتصاد الألماني يواجه كلفة مناخية متزامنة، فقد أدى انخفاض مستوى مياه نهر الراين إلى صعوبات في الشحن وارتفاع تكاليف نقل المواد الخام والوقود، ما يزيد الضغوط على الشركات الصناعية. وتقدر الأضرار التي لحقت بالغابات الألمانية منذ 2018 بسبب الجفاف والحرائق والعواصف والآفات وفقاً لبيانات محلية، بنحو 20 مليار يورو.

كما تعرّضت البرتغال، المجاورة لإسبانيا، لموجة مبكرة من الحرائق دفعتها إلى طلب المساعدة الأوروبية في يوليو/تموز. وتجاوزت المساحات المحترقة 30 ألف هكتار خلال الجزء الأول من الشهر، بعدما تركّز أكثر من نصفها خلال أيام قليلة. ويهدد ذلك قطاعات الزراعة والغابات والسياحة الريفية في المناطق الداخلية.

وبلغت المساحات المحترقة داخل الاتحاد الأوروبي 254.388 ألف هكتار حتى 22 يوليو/تموز، وفق النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، ورغم أن المساحة كانت أقل قليلاً من الفترة نفسها من 2025، فإنها بقيت أعلى من متوسط السنوات العشرين الماضية.