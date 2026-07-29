"حاويات الإسكندرية" ترفع رسوم خدمات الشحن والتفريغ بالموانئ

- قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع زيادة رسوم الخدمات المينائية واستحداث رسوم جديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، مع استثمارات جديدة بمحطة حاويات الدخيلة بقيمة 97.4 مليون جنيه، وتخضع الرسوم للمراجعة كل ستة أشهر. - تكتسب قرارات الشركة أهمية كبيرة نظرًا لإدارتها لأكبر محطات تداول الحاويات في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وقد تؤثر الزيادات المتراكمة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية رغم أن التأثير الفوري محدود. - تمتلك شركة ألفا أوريكس وشركة بلاك كاسبيان لوجستيكس حصة 51.3% من الشركة، بينما تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 43.9%. سجلت الشركة إيرادات 8.37 مليارات جنيه في 2024-2025، وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، المهيمنة على أكثر من 60% من حركة تجارة مصر الخارجية، زيادة رسوم عدد من الخدمات المينائية، إلى جانب الموافقة على تنفيذ استثمارات جديدة بمحطة حاويات الدخيلة بقيمة تقارب 97.4 مليون جنيه (1.9 مليون دولار تقريبا). شمل القرار استحداث أربعة رسوم جديدة على خدمات الشركة لم تكن مسعرة من قبل إلى جانب رفع رسوم خدمة الكشف والمعاينة بنسبة 6.7% اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الخدمات المينائية الجديدة التي تم استحداث رسوم لها؟ ما هو التأثير المتوقع لهذه الزيادات على القدرة التنافسية للصادرات المصرية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكشفت قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة عن اجتماعه المنعقد في 23 يوليو/حزيران الجاري، التي أفصحت عنها للبورصة المصرية أخيرا، موافقة المجلس على تعديل بعض بنود التعرفة العامة المعمول بها، اعتبارا من أول سبتمبر 2026، من خلال استحداث خدمات جديدة وتعديل مقابل خدمات قائمة. شملت التعديلات استحداث رسوم لدخول الحاويات تشمل "حاويات الصادر المملوءة، وتعتيق الحاويات الفارغة، واستبقاء الحاويات بساحة الكشف، وخروج الحاويات للوزن"، مع رفع مقابل خدمات الكشف والمعاينة.

وبحسب جدول الزيادة المعتمدة بقرارات مجلس إدارة الشركة، تراوحت الرسوم الجديدة للخدمات المستحدثة بين 15 و30 دولارا للحاوية قياس 20 قدما، وبين 20 و60 دولارا للحاوية 40 قدما، في حين ارتفع رسم خدمات الكشف والمعاينة إلى 32 دولارا للحاوية قياس 20 قدما و64 دولارا للحاوية قياس 40 قدما، مقارنة مع 30 و60 دولارا على الترتيب قبل التعديل. تُحصَّل الرسوم الجديدة بالجنيه المصري بما يعادل قيمتها بالدولار، على أن تخضع التعرفة الجديدة للمراجعة كل ستة أشهر، بحسب قرارات مجلس الإدارة.

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يشير أعضاء بغرفة الملاحة البحرية بالإسكندرية، إلى أن قرارات الشركة تكتسب أهمية بالنظر إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تدير أكبر محطات تداول الحاويات في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، اللذين تبلغ طاقتهما الاستيعابية نحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا، بما يمثل نحو ثلاثة أرباع الطاقة التصميمية لميناءي الإسكندرية والدخيلة البالغة مليوني حاوية مكافئة، وفقا لبيانات هيئة ميناء الإسكندرية.

وتعبر من خلال ميناء الإسكندرية الكبير قرابة 60% من تجارة مصر الخارجية، بما يجعل أي تعديل في رسوم خدمات الحاويات محل متابعة من المصدرين والمستوردين. وقال متعاملون في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية لـ"العربي الجديد"، إن تأثير الرسوم الجديدة على تكلفة الشحنة الواحدة سيكون محدودا في المدى القصير، إلا أن بعض المصدرين حذروا من أن تراكم الزيادات في الخدمات اللوجستية قد يضغط على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بينما رأى آخرون أن الزيادة تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والشحن والتأمين البحري عالميا، وأن قيمتها تظل محدودة مقارنة بإجمالي قيمة الشحنات.

وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أكبر مشغل لمحطات الحاويات في ميناء الإسكندرية، وتدير محطات بطاقة استيعابية تبلغ نحو 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا. وتمتلك شركة ألفا أوريكس التابعة لصندوق القابضة الإماراتي إيه دي كيو (ADQ) نحو 32% من أسهم الشركة، فيما تمتلك شركة بلاك كاسبيان لوجستيكس التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي نحو 19.33%، بما يمنح المستثمرين الإماراتيين حصة تبلغ نحو 51.3%.

وفي المقابل، تحتفظ الحكومة المصرية بحصة تقارب 43.9% من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية، بينما تتداول النسبة المتبقية كأسهم حرة في البورصة المصرية. سجلت الشركة إيرادات بلغت 8.37 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024-2025، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 64%، بحسب أحدث بياناتها المالية. تأتي قرارات تعديل الرسوم في وقت تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع العمل على تعزيز تنافسية الموانئ والخدمات اللوجستية.

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وقالت الشركة في بيان إفصاح للبورصة، إن مراجعة التعرفة العامة ستتم بصورة دورية كل ستة أشهر، مع إعداد دراسة بنتائج المراجعة وأثرها ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها. ووافق المجلس على تحديث عدد من السياسات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية، شملت اعتماد هيكل جديد للدرجات الوظيفية، وتحديث هيكل الأجور والمزايا المالية، وتطوير نظم الحوافز وتقييم الأداء، إلى جانب تحديث ضوابط العمل الإضافي ونظام الورديات. وأقرت الشركة تحديث الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 لتنفيذ تلك الإجراءات بإجمالي 65 مليون جنيه، مع استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق الضوابط المنظمة.

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