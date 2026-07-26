"حاميها حراميها"... عندما يصبح صائد الفساد نفسه طريده

- اعتقال المدعي العام السابق لمكافحة الفساد في إندونيسيا بتهم غسل الأموال يثير تساؤلات حول نزاهة حملات مكافحة الفساد وأهدافها الحقيقية، وما إذا كانت مرتبطة بأجندات سياسية. - تتكرر ظاهرة استهداف قادة مكافحة الفساد في دول مثل غواتيمالا والسلفادور، مما يثير الشكوك حول دوافع هذه الحملات ومدى صدقها في محاربة الفساد. - نجاح مكافحة الفساد يتطلب إصلاحات مؤسسية عميقة لتفكيك الأنظمة الفاسدة، مع التساؤل حول ما إذا كانت الجهود جزءاً من مشاريع وطنية حقيقية أم أدوات سياسية.

في مشهد يحمل مفارقات تثير التأمل، اعتقلت السلطات الإندونيسية المدعي العام السابق لمكافحة الفساد فيبري أدريانسياه (Febrie Adriansyah) بتهم غسل الأموال، بعد أسابيع من مداهمات الشرطة التي أدت إلى العثور على سبائك ذهبية ونقود بقيمة 26 مليون دولار في منزل يملكه. والقبض على الرجل الذي كان يشغل منصب نائب المدعي العام للجرائم الخاصة وتولى الإشراف على بعض أبرز قضايا الفساد، يطرح تساؤلات تتجاوز حدود إندونيسيا لتلامس جوهر معضلة مكافحة الفساد عالمياً. فهل هي حملات موسمية، وهل أهدافها مرتبطة بأجندات سياسية أم بمشروع بنيوي وطني؟

ما حدث في إندونيسيا ليس حالة معزولة، بل يعكس نمطاً مقلقاً يتكرر في العديد من الدول، حيث يتحوّل من يقودون حملات مكافحة الفساد إلى أهداف لهذه الحملات نفسها، في دوامة تثير الشكوك حول نزاهة المؤسسات وصدق النيّات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي تجعل حملات مكافحة الفساد عرضة للانقلاب ضد قادتها؟ كيف يمكن للدول تفكيك الحلقة التي تعيد إنتاج الفساد باستمرار بدلاً من مجرد معاقبة الأفراد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ففي غواتيمالا، مثلاً، سبق وقضت المدعية العامة لمكافحة الفساد، فيرجينيا لابارا (Virginia Laparra)، نحو عامين في السجن بتهم "إساءة استخدام السلطة"، في قضية وصفتها الأمم المتحدة بأنها مخالفة للقانون الدولي. فلابارا التي كانت تُعرف باسم "النيابة العامة المناهضة للمافيا" بسبب عملها الدؤوب في مكافحة الجريمة المنظمة، واجهت مضايقات مستمرة، ورُشحت لجائزة السير هنري بروك لعام 2025، وهي تُمنح للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قدموا مساهمات بارزة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

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واللافت أن المدعية العامة في غواتيمالا، ماريا كونسويلو بوراس (María Consuelo Porras)، التي أشرفت على هذه الإجراءات ضد لابارا، فرضت عليها واشنطن عقوبات بتهم الفساد، واعتبرها "مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد" (OCCRP) "شخصية عام 2023 في الجريمة المنظمة والفساد".

أما في السلفادور، فقد اعتُقلت كبيرة المستشارين القانونيين في وحدة مكافحة الفساد بمنظمة كريستوسال (Cristosal) الحقوقية، روث لوبيز (Ruth López)، في مايو/ أيار 2025، بتهم اختلاس وإثراء غير مشروع، وهي تهم وُصفت على نطاق واسع بأنها "مختلقة لدوافع سياسية". وقد وصفت "منظمة العفو الدولية" لوبيز بأنها "سجينة ضمير".

لا غرو في أن نجاح أي مشروع لمكافحة الفساد لا يقاس بعدد الأشخاص المحالين على القضاء، بل بمدى قدرة الدولة على تفكيك الحلقة التي تعيد إنتاجه باستمرار

وفي نيجيريا، حصل المُبلّغ عن الفساد، نامدي إيمه (Nnamdi Emeh)، على جائزة عالمية للكشف عن الفساد في الشرطة، لكنه قبع خلف القضبان رغم صدور أمر بالإفراج عنه بكفالة. وحتى في مولدوفا، اعتُقل الرئيس السابق للجنة مراقبة ملفات الإنتربول، فيتالي بيرلوغ (Vitalie Pirlog)، بتهم الرشوة والاحتيال، بعد أن تولى منصبه السابق في مكافحة الجريمة الدولية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي تجعل حملات مكافحة الفساد عرضة للانقلاب ضد قادتها؟ كيف يمكن للدول تفكيك الحلقة التي تعيد إنتاج الفساد باستمرار بدلاً من مجرد معاقبة الأفراد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

هذه الحالات، وغيرها، تثير تساؤلات جوهرية عن طبيعة حملات مكافحة الفساد وأهدافها الحقيقية. ففي العراق، لا تبدو مكافحة الفساد، حتى اللحظة، مجرّد حملات عابرة تنتهي بانتهاء الزخم الإعلامي المصاحب لها، بل أقرب إلى مشروع طويل النفس لإعادة بناء دولة لم يعد الفساد فيها مجرّد حالات فردية، بل تحوّل إلى ظاهرة بنيوية أنتجتها البيئة السياسية والإدارية القائمة على نظام المحاصصة.

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أما في لبنان، فتعكس قضية انفجار مرفأ بيروت وملف المودعين، وما صاحبهما من اعتقالات واستقالات، صراعاً بين النخبة السياسية التي تسعى للحفاظ على نفوذها، وقوى مقابلة تطالب بالمحاسبة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي تجعل حملات مكافحة الفساد عرضة للانقلاب ضد قادتها؟ كيف يمكن للدول تفكيك الحلقة التي تعيد إنتاج الفساد باستمرار بدلاً من مجرد معاقبة الأفراد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولا غرو في أن نجاح أي مشروع لمكافحة الفساد لا يقاس بعدد الأشخاص المحالين على القضاء، بل بمدى قدرة الدولة على تفكيك الحلقة التي تعيد إنتاجه باستمرار، وهو ما يتطلب إصلاحات مؤسسية وقضائية واقتصادية عميقة. إنما يبقى السؤال عما إذا كانت هذه الحملات جزءاً من مشاريع وطنية تحارب الفساد، أو أدوات في صراع سياسي يستخدمها الأقوى لإضعاف الخصوم وتصفية الحسابات.