"حاجز الكربون" يعترض صادرات المغرب

حذّر خبراء من التحديات التي ستفرضها آلية تعديل الكربون على صادرات المغرب الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي، مع بدء تطبيقها اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2026. وتُعرف هذه الآلية بأنها أداة تهدف للحد من تسرب الكربون وضمان تكافؤ الفرص بين الصناعيين الأوروبيين ونظرائهم من خارج الاتحاد، حيث ستتحمّل الصادرات القادمة إلى السوق الأوروبية كلفة الانبعاثات الناتجة عن إنتاجها.

ويشمل تطبيق آلية تعديل الكربون منتجات الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة الآزوتية والهيدروجين والكهرباء، في وقت يمثل فيه الاتحاد الأوروبي نحو 63% من مجمل مبادلات المغرب التجارية. ورغم أن تأثير هذه الآلية على تنافسية الصادرات المغربية في المدى القصير محدود نسبياً، إذ يشمل فقط 3.7% من الصادرات أغلبها أسمدة، إلا أن تداعياتها قد تتسع على المدى المتوسط إذا شُمل نطاق أوسع من القطاعات، إضافة الانبعاثات غير المباشرة، والمنتجات المصنعة في قياس الكربون.

ويشير الخبير في الطاقة والبيئة، المهدي الداودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المغرب مدعو لتبني ممارسات إنتاجية تقلل من انبعاثات الكربون، بما يضمن تكيف الاقتصاد الوطني مع المتطلبات والقيود التي تفرضها الأسواق الدولية المستقبلة للصادرات المغربية.

ويضيف أن قطاعات مثل الإسمنت والأسمدة يتعين عليها تخليص منتجاتها من الكربون، مشيراً إلى أن المكتب الشريف للفوسفات، الرائد عالمياً في إنتاج الأسمدة، بدأ الاستعداد لمواجهة الحواجز الكربونية عبر البحث والتطوير لتوفير أسمدة تلتزم بالمعايير الأوروبية ومتطلبات الأسواق الخارجية. كما أكد الداودي أن الاتحاد الأوروبي سيباشر، من خلال خبرائه، قياس مستويات الكربون في الصادرات المغربية وفرض الرسوم الجمركية الملائمة عند الحدود في إطار ضريبة الكربون الأوروبية.

ويبيّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تطبيق الضريبة سيكون تدريجياً، بمعدل يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات لكل طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، على أن يقتصر في البداية على منتجات القطاعات المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي. كما رجحت التقديرات أن يتم تحويل بعض الرسوم شبه الجبائية الحالية على الإسمنت وحديد التسليح إلى ضرائب كربونية تدريجية، مثل تحويل الرسم البالغ 15 دولاراً للطن على الإسمنت إلى ضريبة كربون.

وتشير تقديرات الجمارك المغربية إلى أن ضريبة الكربون قد تحقق إيرادات تتراوح بين 270 و300 مليون دولار سنوياً، مع وضع ثلاثة سيناريوهات لاستخدام تلك الموارد، تشمل تمويل موازنة الدولة، أو دعماً اجتماعياً للمستهلكين، أو تمويل جهود مكافحة التغير المناخي. وأكد الوزير المكلف بالموازنة فوزي لقجع خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الضريبة ستنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة، ولن تخلق تكاليف إضافية على الشركات، بل ستشكل حافزاً لاختيار مصادر طاقة أنظف.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذا الواقع يحتم على المقاولات المغربية تعزيز قدراتها على التكيف مع التحولات الجارية في السياسات المناخية والبيئية العالمية، خاصة في ظل اتجاه بعض الشركاء التجاريين للمملكة خارج الاتحاد الأوروبي نحو اعتماد آليات مشابهة، ما قد يزيد الضغوط على الصادرات الوطنية ويؤثر على تنافسيتها في الأسواق الأخرى.

وفي هذا الإطار، يتطلع المغرب إلى خفض الانبعاثات الكربونية في عدة قطاعات، لا سيما قطاع الكهرباء، من خلال رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة، مع توسيع استخدام أنواع وقود منخفضة الكربون، مثل الغاز الطبيعي. ويشدد الخبير في الطاقة والبيئة المهدي الداودي على ضرورة تبني المملكة لممارسات اقتصادية تقلل انبعاثات الكربون، بما يضمن تكيّف الصادرات المغربية مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وبالنسبة لقطاعات الإسمنت والأسمدة، فقد بدأ المكتب الشريف للفوسفات، الرائد عالمياً في إنتاج الأسمدة، التحسب للحواجز المرتبطة بالكربون عبر البحث والتطوير لتوفير منتجات تراعي المعايير الأوروبية ومتطلبات الأسواق الدولية. ومن جانبه، سيشرع الاتحاد الأوروبي بقياس مدى احتواء الصادرات للكربون وفرض الواجبات الجمركية الحدودية وفق ضريبة الكربون المقررة.

وتستحضر الحكومة المغربية التحديات المرتبطة بسريان آلية تعديل الكربون في يناير 2026، ما دفعها للتوجه نحو سن ضريبة كربون وطنية ضمن المنظومة الجبائية. وتهدف هذه الضريبة إلى تشجيع الشركات الصناعية على اعتماد طرق إنتاج منخفضة الانبعاثات وحماية تنافسية الصادرات الوطنية، بعيدا عن الحواجز التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي.