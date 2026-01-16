جي بي مورغان يزيح دايمنشنال عن عرش صناديق المؤشرات المتداولة ETF

- جي بي مورغان لإدارة الأصول يتصدر عالمياً كأكبر مُصدر لصناديق المؤشرات المتداولة المُدارة بنشاط، بإدارة أصول تبلغ 257 مليار دولار، متفوقاً على دايمنشنال فاند أدفايزرز. - الطلب المتزايد على صناديق جي بي مورغان، خاصة تلك المعتمدة على المشتقات، عزز مكانته في صناعة صناديق المؤشرات المتداولة، مع تدفقات كبيرة في صناديق مثل JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF وJPMorgan Ultra-Short Income ETF. - الإدارة النشطة شهدت انتعاشاً، مما أدى إلى سباق محموم بين مُصدري الصناديق، حيث تضاعفت حصة الصناديق المُدارة بنشاط في السوق الأمريكية خلال أقل من عقد.

سجّل جي بي مورغان لإدارة الأصول إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلّه، بعدما أصبح أكبر مُصدر في العالم لصناديق المؤشرات المتداولة المُدارة بنشاط (Active ETFs). فبحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ، تُدير ذراع إدارة الأصول في البنك حالياً ما يقارب 257 مليار دولار من الصناديق النشطة على مستوى العالم، متقدمة بفارق طفيف على دايمنشنال فاند أدفايزرز التي تبلغ أصولها في هذا المجال نحو 255 مليار دولار.

ويُعدّ هذا التطور، بحسب بلومبيرغ، إضافة لافتة إلى مكانة جي بي مورغان لإدارة الأصول التي تقف بالفعل خلف أكبر صناديق نشطة في الأسهم والسندات. ورغم أن دايمنشنال استفادت في وقت مبكر من تحويل مليارات الدولارات من أصول صناديق استثمار مشتركة إلى هياكل صناديق المؤشرات النشطة، فإن التدفقات المستقرة إلى صناديق جي بي مورغان المعتمدة على المشتقات في الأسهم عززت صعوده داخل صناعة صناديق المؤشرات المتداولة العالمية، البالغة قيمتها نحو 19 تريليون دولار. وقد تسارع هذا الطلب بشكل أكبر خلال عام 2025، مع إقبال المستثمرين الأفراد والمؤسسات على ضخ أموالهم في الصناديق النشطة.

ونقلت بلومبيرغ عن بن جونسون، رئيس حلول العملاء في مورنينغستار، قوله إن "السباق لا يزال متقارباً، والتغير في الصدارة يعود في جوهره إلى تدفقات عام 2025. والأفضلية على هذا الصعيد كانت بوضوح لصالح جي بي مورغان. وإذا أردت تلخيص صعوده إلى قمة جدول صناديق المؤشرات النشطة عالمياً في 2025، فسأقول إنه كان مدفوعاً بشكل أساسي بشهية المستثمرين للدخل والاستقرار".

وقد برز هذا الإقبال على الدخل عبر فئات الأصول المختلفة ضمن منتجات جي بي مورغان. إذ استقطب صندوق JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF البالغة أصوله نحو 34 مليار دولار أكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات، وهو صندوق يتتبع أسهم التكنولوجيا ويولّد دخلاً إضافياً عبر استراتيجية تعتمد على عقود الخيارات. وفي الوقت نفسه، جذب صندوق JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST)، الذي يستثمر في سندات قصيرة الأجل وتبلغ أصوله نحو 36 مليار دولار، تدفقات بنحو 7.4 مليارات دولار.

وتلاحظ بلومبيرغ أن الإدارة النشطة شهدت انتعاشاً في السنوات الأخيرة، ما أطلق سباقاً محموماً بين مُصدري الصناديق في ساحة هذه الصناديق شديدة التنافس. وتُظهر بيانات بلومبيرغ إنتليجنس أن حصة الصناديق المُدارة بنشاط ضمن سوقها الأميركية، التي تقترب قيمتها من 14 تريليون دولار، قد تضاعفت خلال أقل من عقد، مدفوعة بالطلب على الصناديق المدعومة بالمشتقات وتلك ذات الرافعة المالية.

ورغم أن دايمنشنال لا تزال تتصدر في الولايات المتحدة من حيث أصول هذه الصناديق النشطة، فإن جي بي مورغان يتمتع على الأرجح بحضور عالمي أوسع، وفقاً لإريك بالتشوناس، كبير محللي الصناديق النشطة في بلومبيرغ إنتليجنس. وأضاف أن دخول البنك المبكر إلى قطاع الصناديق النشطة، إلى جانب العدد الكبير من الصناديق التي يديرها، جعلا تضييق الفجوة أمراً حتمياً، إذ يمتلك جي بي مورغان قرابة 160 صندوقاً، مقابل أقل من 50 صندوقاً لدى دايمنشنال.