"جي بي مورغان" يرفع توقعاته للتضخم في إسرائيل

- رفع بنك جي بي مورغان توقعاته للتضخم في إسرائيل إلى 2.4% بنهاية العام بسبب الحرب وتأثيرها على أسعار الطاقة، مع توقع انخفاض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية 2026 واستقرارها عند 3.25% في 2027. - أشار البنك إلى أن التضخم كان في ازدياد قبل الحرب، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات اللوجستية ونقص العمالة الأجنبية، مما يسبب "صدمة في العرض". - توقعات البنك تشير إلى أن خفض سعر الفائدة سيكون محدوداً بسبب ارتفاع التضخم والسياسة المالية التوسعية، مع تأجيل خفض الفائدة إلى 2027 واستقرارها عند 3.25%.

رفع بنك جي بي مورغان توقعاته لمعدل التضخم في إسرائيل بنهاية العام إلى 2.4% من 2% في التوقعات السابقة في ظل الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة وتداعياتها على أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بحلول نهاية عام 2026، بدلاً من 75 نقطة كما كان متوقعاً سابقاً. كما يُتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في عام 2027، على أن يستقر سعر الفائدة النهائي عند حوالي 3.25% (يبلغ حالياً 4%).

وقد قام جي بي مورغان بتحديث توقعاته بشأن النمو والعجز للاقتصاد الإسرائيلي لعام 2026، لكنه انتظر نشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط لاستكمال مشهد وضعية الاقتصاد. وقد نُشر المؤشر أمس، وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم السنوي من 1.8% إلى 2%، وهو الحد الأعلى لتوقعات السوق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قطاع الخدمات، لا سيما تكاليف السكن، حيث تسارع مؤشر الإسكان إلى 4.3% سنوياً من 3.8% سابقاً. كما قفزت الإيجارات المحتسبة لأصحاب المنازل إلى 4.5% سنوياً.

وخلص خبراء الاقتصاد في بنك جي بي مورغان إلى أن زخم التضخم كان قد ازداد حتى قبل الحرب. وبعد أشهر من تراجع التضخم الأساسي، لم تعد الضغوط التضخمية في انخفاض. ووفقاً لحسابات جيه بي مورغان، فقد اقترب متوسط ​​مكونات المؤشر البالغ عددها 115 مكوناً من الصفر مجدداً بعد أن كان سالباً في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يفسره البنك بأنه ضعف في تأثير ارتفاع قيمة الشيكل على كبح الأسعار.

توقعات التضخم مثيرة للقلق بشكل أكبر، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، إذ يشير البنك إلى ثلاثة عوامل رئيسية قد تُسرّع وتيرة ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة، وهي ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والاضطرابات اللوجستية الناجمة عن الحرب، وتضييق سوق العمل بسبب استدعاءات الاحتياط ونقص العمالة الأجنبية. من المتوقع أن تُحدث هذه العوامل مجتمعةً "صدمة في العرض" تدفع التضخم نحو الارتفاع. ونتيجةً لذلك، رفع بنك جي بي مورغان توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 2.4%، مقارنةً بـ2% فقط في التوقعات السابقة التي نُشرت عشية اندلاع الحرب. وهذه التوقعات ليست مفاجئة، بحسب جي بي مورغان الذي أشار إلى أن الحروب تُعتبر تاريخياً أحداثاً مُسببة للتضخم في إسرائيل، ومن غير المتوقع أن تكون الحرب الحالية استثناءً في هذا الصدد.

وبينما كان بنك جي بي مورغان يتوقع حتى وقت قريب أن يتمكن بنك إسرائيل من خفض سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية العام، فإنه يتوقع الآن أن يكون نطاق التخفيضات محدوداً للغاية، إذ يبلغ حوالي 25 نقطة أساس فقط. وهذا يعني أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ويعود السبب في ذلك إلى عاملين، وهما ارتفاع التضخم من جهة، والسياسة المالية التوسعية للغاية من جهة أخرى، في ظل زيادة الإنفاق الحربي بمقدار 32 مليار شيكل إضافية وربما 12 مليار شيكل أخرى في وقت لاحق من هذا العام، وصعود عجز الميزانية من 3.9% إلى 5.1%.

مع ذلك، لم يغيّر جي بي مورغان توقعاته للدورة النقدية الحالية بأكملها. بعبارة أخرى، يتوقع تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى عام 2027، وليس إلغاءه. ووفقاً للتوقعات بعد انحسار موجة التضخم، يُتوقع خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على أن يستقر سعر الفائدة النهائي عند حوالي 3.25%.