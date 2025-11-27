- أعلنت جي بي مورغان تشيس عن بناء مقر جديد في لندن ببرج ضخم في كناري وارف، مما يعكس أهمية لندن كمركز مالي عالمي، مع توقعات بمساهمة المشروع بـ 9.9 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد المحلي وخلق آلاف الوظائف. - يأتي القرار بعد إعلان ميزانية الخريف البريطانية، حيث تجنبت الحكومة فرض ضرائب إضافية على أرباح البنوك، مما يدعم مكانة لندن المالية في ظل تحديات "بريكست" وجائحة كورونا. - تعاني لندن من نقص مشاريع المكاتب الجديدة، لكن كناري وارف يظل نشطًا بفضل عودة الموظفين، مع استثمارات جديدة في بورنموث بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني.

أعلنت مجموعة جي بي مورغان تشيس، أكبر مجموعة مصرفية أميركية، اليوم الخميس، أنها ستبني مقراً جديداً لها في العاصمة البريطانية لندن، وسيكون عبارة عن برج جديد في حي كناري وارف شرقي العاصمة البريطانية. ويُعَدّ المقر المزمع لـ"جي بي مورغان" بمثابة إشادة بأهمية لندن ومكانتها مركزاً عالمياً، إضافة إلى كونه استثماراً يكلف مليارات الجنيهات، في وقت تسعى فيه الحكومة العمالية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات إلى داخل البلاد. وقالت المجموعة إنّ المبنى سيكون أكبر مقارّها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب بيانات "جي بي مورغان"، فإنّ المبنى الجديد سيكون أكبر مكتب إداري في العاصمة البريطانية، وسيكون مصمماً لاستيعاب 12 ألف موظف، ومن المتوقع أن يستغرق البناء ست سنوات على مساحة 3 ملايين قدم مربع. ووفقًا لـ"جي بي مورغان"، من المتوقع أن يساهم المشروع بـ 9.9 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خلق 7,800 وظيفة إضافية في قطاع البناء وقطاعات أخرى.

يأتي قرار البنك بعد يوم واحد من إعلان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ميزانيتها، ليشكّل دعماً جديداً لمكانة لندن المالية. وقال الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان"، جيمي ديمون: "سيمثل هذا المبنى التزامنا الدائم بالمدينة وبالمملكة المتحدة وموظفينا. لقد كان تركيز الحكومة البريطانية على النمو الاقتصادي عاملًا حاسمًا في اتخاذ هذا القرار".

ومثلت موازنة الخريف التي أُعلِنَت أمس الأربعاء، رسالة طمأنة لقطاع المال والأعمال وتأكيداً لسعي الحكومة البريطانية لتعزيز النمو الاقتصادي بعد زيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه، وهو ما عزز تمسك الحكومة بـ"الانضباط المالي". وكانت وزارة المالية البريطانية قد طلبت من البنوك تقديم تأييد علني وواضح للميزانية، بينما كانت ريفز تسعى لتعزيز الدعم لسياساتها، بعدما تجنبت الميزانية فرض ضرائب إضافية على أرباح البنوك.

وتعاني لندن نقصاً كبيراً في مشاريع المكاتب الجديدة الواسعة بسبب عدة صدمات متتالية، منها "بريكست"، والعمل المرن في أثناء جائحة كورونا وبعدها، وارتفاع تكاليف البناء، وارتفاع أسعار الفائدة. وكان ديمون من أبرز المؤيدين للعودة إلى العمل من المكتب، إذ ألزم معظم الموظفين بالحضور خمسة أيام أسبوعياً، وهو نهج أثّر بسياسات المؤسسات المالية الأخرى في وول ستريت. وقد ساهم هذا القرار في انتعاش كناري وارف، حيث تجاوز عدد الزائرين عبر القطارات والأنفاق مستويات ما قبل الجائحة مع عودة عدد أكبر من المصرفيين إلى مكاتبهم.

واضطرت "جي بي مورغان" أيضاً إلى استئجار مساحات إضافية لاستيعاب عودة الموظفين، بما في ذلك تأجير عدة طوابق في المقر السابق لـ"كريدي سويس" بالقرب من مقرها الأوروبي المكتظ.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المجموعة المالية وضع خطة استثمارية جديدة بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني في مقرها في بورنموث لتطوير مبنى جديد وتحسين المرافق. وكانت صورة لندن عاصمةً ماليةً عالميةً قد تضررت كثيراً في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووقف بريطانيا حرية العمل والتنقل بين دول الاتحاد. فقد خسرت المدينة آلاف الوظائف ومئات المليارات من جراء انتقال المؤسسات المالية بفروعها القارية إلى مدن أوروبية أخرى مثل فرانكفورت وبروكسل. رغم ذلك، لا تزال المدينة في الموقع الأول من حيث تداول النقد الأجنبي وأسواق المشتقات المالية التي يفضلها المتعاملون.