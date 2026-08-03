جيه بي مورغان يخصص 750 مليار دولار لمعالجة أزمة الإسكان في أميركا

- أعلن بنك جي بي مورغان تشيس عن استثمار 750 مليار دولار في قطاع الإسكان الأميركي خلال العقد المقبل، بهدف تمويل بناء مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة ومساعدة 500 ألف أميركي على شراء منازلهم، ضمن مبادرة "الحلم الأميركي". - يسعى البنك لتوسيع استثماراته في الاقتصاد الأميركي عبر التعاون مع المجلس الاستشاري للإسكان وغرفة التجارة الأميركية، بهدف صياغة سياسات إسكانية داعمة للنمو ومعالجة أزمة السكن. - يخطط البنك لتوظيف 850 مستشاراً جديداً وزيادة محفظة القروض العقارية السكنية بأكثر من 45%، مما يعزز استقرار النظام المالي ويدعم فرص تملك المنازل.

أعلن بنك جي بي مورغان تشيس، اليوم الاثنين، عن خطة لاستثمار 750 مليار دولار في قطاع الإسكان الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تعكس تصعيد أكبر بنك في الولايات المتحدة جهوده لمواجهة أزمة السكن وتعزيز فرص تملك المنازل، ضمن مبادرة أوسع لدعم المجتمعات المحلية. وحسب بلومبيرغ، تزيد القيمة المستهدفة بنحو 40% على ما ضخه البنك في قطاع الإسكان خلال العقد الماضي، في إطار استراتيجية يقودها الرئيس التنفيذي جيمي ديمون لتوسيع الاستثمارات في الاقتصاد الأميركي.

وتهدف الخطة إلى تمويل بناء أو الحفاظ على مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة، إلى جانب مساعدة 500 ألف أميركي على شراء منازلهم، فضلاً عن دعم سياسات تحفز نمو المعروض السكني. كما سينضم البنك إلى المجلس الاستشاري للإسكان التابع لغرفة التجارة الأميركية، حيث سيتولى رئاسته للمساهمة في صياغة سياسات إسكانية داعمة للنمو. كما تندرج هذه الخطوة ضمن مبادرة "الحلم الأميركي" (American Dream Initiative) التي أطلقها البنك في وقت سابق من العام، والتي تستهدف توسيع الفرص الاقتصادية من خلال التركيز على ستة محاور رئيسية، تشمل الإسكان ودعم الشركات الصغيرة وتعزيز الصحة المالية للأسر.

وتأتي المبادرة في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نقصاً حاداً في المعروض السكني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل وتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، في ظل بقاء معدلات الرهن العقاري عند أعلى مستوياتها خلال عام، وهو ما يزيد الضغوط على المشترين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

ونقلت الوكالة عن رئيسة قطاع العقارات التجارية في البنك ميشيل هيريك قولها إن معالجة أزمة الإسكان تتطلب تعاوناً واسعاً بين جميع الأطراف، مشيرة إلى أن البنك يسعى إلى توظيف خبراته وقدراته التمويلية للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. ويُشكل تمويل المباني السكنية متعددة الوحدات أكثر من نصف انكشاف البنك على قطاع العقارات التجارية، ويعتزم جيه بي مورغان توسيع هذا النشاط عبر توفير التمويل بالدين ورأس المال والمنح، إلى جانب التعاون مع مؤسسات مالية وشركاء آخرين في القطاع.

وعلى صعيد التمويل العقاري للأفراد، يخطط البنك، الذي يُعد أكبر ممول للرهن العقاري بين البنوك الأميركية، لتوظيف 850 مستشاراً جديداً في مجال التمويل السكني، مع استهداف زيادة محفظة القروض العقارية السكنية بأكثر من 45% خلال السنوات المقبلة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس وحدة التمويل السكني في البنك شون غرزبين أن المؤسسة تسعى إلى توسيع حصتها السوقية بسرعة، معتبراً أن زيادة مشاركة البنوك في سوق التمويل العقاري تسهم في تعزيز استقرار النظام المالي ودعم فرص تملك المنازل.