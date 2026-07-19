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"جينغيه" الصينية للصلب تهدد بمقاضاة الحكومة البريطانية بعد تأميم شركة "بريتيش ستيل"

أعمال وشركات
مباشر
19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 14:15 (توقيت القدس)
مصنع شركة بريتيش ستيل في سكونثورب، إنكلترا، 16 يوليو 2026 (Getty)
مصنع شركة "بريتيش ستيل" في سكونثورب شمال إنكلترا، 16 يوليو 2026 (Getty)
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- أعلنت شركة "جينغيه" الصينية للصلب عن نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد تأميم بريطانيا لشركة "بريتيش ستيل"، معتبرةً ذلك استحواذاً قسرياً ومصادرة غير قانونية لاستثماراتها، حيث كانت قد أنقذت الشركة من الإفلاس في 2020 واستثمرت في تحديثها.

- حثت الصين بريطانيا على حماية حقوق المستثمرين الصينيين، مشيرةً إلى أن تعامل بريطانيا مع القضية سيؤثر على نظرة المستثمرين الصينيين لبيئة الاستثمار في بريطانيا، ودعت إلى احترام مبادئ السوق والالتزامات التعاقدية.

- استحوذت حكومة حزب العمال البريطانية على "بريتيش ستيل" بهدف إنقاذ آلاف الوظائف وضمان إمدادات الصلب للمشاريع الكبرى، مؤكدةً أن الشركة أصبحت ملكاً للشعب البريطاني مع التركيز على بناء قطاع صلب مستدام وخالٍ من الكربون.

أعلنت شركة "جينغيه" الصينية للصلب أنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي، اعتراضاً على قرار الحكومة البريطانية تأميم شركة "بريتيش ستيل" للصلب. وقالت الشركة الصينية، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة "وي تشات"، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تمثل استحواذاً قسرياً من جانب الدولة ومصادرة غير قانونية لاستثماراتها.

وأضافت الشركة، بحسب البيان، الذي نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنها أنقذت "بريتيش ستيل" لصناعة الصلب من شفا الإفلاس في عام 2020، واستثمرت لاحقاً في عملياتها وتحديث تقنياتها، فضلاً عن سداد الضرائب والحفاظ على الوظائف. كانت "بريتيش ستيل" مملوكة لشركة "جينغيه" منذ عام 2020. وأكدت "جينغيه" في بيانها، أنها بدأت مشاورات بموجب اتفاقيات الاستثمار الثنائية ذات الصلة، وإنها ستطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها. ونقل البيان عن تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني البريطاني أن الإنفاق الحكومي على شركة "بريتيش ستيل" قد يتجاوز 1.5 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2028.

وحثت الصين، أمس السبت، بريطانيا على حماية حقوق ومصالح المستثمرين الصينيين، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن كيفية تعامل بريطانيا مع هذه القضية، بما في ذلك ترتيبات التعويضات "ستؤثر بشكل مباشر في نظرة المستثمرين الصينيين لبيئة الاستثمار في بريطانيا، كما ستؤثر في نظرة الرأي العام الصيني لمدى مصداقية الحكومة البريطانية". وأشار المتحدث إلى أن الصين والمملكة المتحدة ترتبطان باتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار.

الشارع المالي في لندن، 22 مايو 2026 (مايك كيمب/ Getty)
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ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، بريطانيا إلى احترام مبادئ السوق والالتزامات التعاقدية، في الوقت الذي تضغط فيه بكين من أجل التوصل إلى "حل مقبول للطرفين". وأضاف أن الصين تدعم الشركات في السعي للحصول على سبل تقاضي قانونية، مؤكداً أن بلاده تتابع التطورات من كثب. وأعلنت حكومة حزب العمال البريطانية، الخميس الماضي، أنها استحوذت بالكامل على شركة "بريتيش ستيل" الخاسرة، وذلك بعد أكثر من عام على توليها إدارة الشركة التي كانت تتكبد خسائر تزيد عن مليون جنيه إسترليني (1.35 مليون دولار) يومياً، بهدف إبقاء فرني الصهر الرئيسيين لديها قيد التشغيل.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة إنها سوف تنقذ آلاف الوظائف وتحمي المصالح الوطنية البريطانية بضمان إمدادات الصلب المنتج محلياً لمشاريع البناء الكبرى وصناعة الدفاع. وأضافت أن "بريتش ستيل أصبحت الآن ملكاً للشعب البريطاني وتركيزنا على المستقبل من حيث تحقيق الاستقرار في الأعمال، ودعم المجتمعات التي تعتمد عليها، وبناء قطاع صلب مستدام وتنافسي وخال من الكربون لسنوات قادمة".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

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