جيل زد يدفع الثمن... لماذا اختفت احتجاجات الشباب في المغرب؟

- شهدت حركة "جيل زد 212" في المغرب تراجعًا في الاحتجاجات الميدانية، لكنها استمرت في التعبير عن مواقفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية مثل التضامن مع ضحايا الفيضانات في آسفي. - تركزت مطالب الحركة على تحسين التعليم والصحة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، مع غياب القيادة التقليدية، مما أتاح استقطاب أصوات متعددة، لكنها واجهت تحديات في التنسيق وظهور تنافر في المواقف. - يعاني جيل زد من بطالة مرتفعة وهشاشة في خدمات الصحة والتعليم، رغم الجهود الحكومية لزيادة المخصصات المالية، مما يزيد الضغط على الحكومة لتبني سياسات فعالة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.

لم يكن تراجع الاحتجاجات الواسعة التي قادها شباب "جيل زد 212" في المغرب مؤشراً على انحسار أسبابها بقدر ما عكس تحولاً في شكل التعبير وحدود القدرة على الاستمرار. فبعد أسابيع من حضور مكثف في الشارع، خفت الزخم الميداني، لكن الأسئلة الاقتصادية التي فجرت التحركات بقيت معلقة: هل عولجت مطالب التشغيل والخدمات، أم أنّ الضغوط المعيشية دفعت الشباب إلى الانكفاء المؤقت؟ وما الذي يعنيه هذا التراجع لمستقبل جيل يواجه بطالة مرتفعة ونمواً اقتصادياً محدود الأثر؟ وشغلت حركة جيل زد 212، التي انطلقت عبر منصة ديسكورد، الرأي العام المغربي والمراقبين، من خلال تحركاتها التي استمرت على نحوٍ شبه يومي بين 27 سبتمبر/أيلول و9 أكتوبر/تشرين الأول الماضيَين، قبل أن يتراجع حضورها الميداني.

غير أنها عادت للظهور مجدداً في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، إذ نظمت وقفات في عدد من المدن، لكن مستوى الحضور لم يكن في حجم التحركات الاحتجاجية السابقة. ورغم توقف الاحتجاجات في الشارع، تواصل حركة جيل زد 212 التعبير عن مواقفها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، التي كانت نقطة انطلاقها الأولى، في تفاعل مستمر مع الأحداث التي يشهدها المغرب. وفي هذا السياق، لجأت الحركة إلى التعبير عن تضامنها مع ضحايا الفيضانات في مدينة آسفي، التي أودت بحياة 37 شخصاً، داعية إلى محاسبة كل من تسبب بإهماله أو فساده أو صمته في تحويل الأمطار إلى جنازات جماعية.

مطالب دون قيادة تنظيمية

تمحورت مطالب "جيل زد 212" حول أولويات اعتبرتها ملحة، مشيرة إلى أن الدولة القادرة على إنجاز مشاريع عملاقة لا تبدي القدرة نفسها على توفير تعليم عمومي لائق، وضمان العلاج، وإتاحة فرص العمل، ومحاربة الفساد. وجاءت احتجاجات الحركة في سياق تفاقم الفوارق الاجتماعية، ولا سيّما بعد الأزمة الصحية وارتفاع التضخم وتداعيات الجفاف، وهي عوامل أدت إلى محو جزء من الجهود التي بذلت سابقاً لتقليص هذه الفوارق، ما يفرض، بحسب مراقبين، تبني سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة للفئات التي تعاني من تراجع مستوى معيشتها.

وسعى شباب جيل زد إلى النأي بأنفسهم عن الأحزاب السياسية التقليدية، غير أنهم لم يتردّدوا في تنظيم لقاءات عبر وسائط التواصل الاجتماعي مع بعض الشخصيات التي تتقن مخاطبة الشباب والإنصات لهمومهم، والدفاع عن حقهم في الصحة والتعليم والشغل. ويرى مراقبون أن قوة حركة جيل زد 212 تعود إلى غياب التراتبية، إذ استطاعت استقطاب أصوات متعدّدة دون قيادة تحتكر القرار أو الخطاب، إلّا أن هذه القوة تنطوي في الوقت نفسه على مكامن ضعف، أبرزها ضعف التنسيق وظهور نوع من التنافر في المواقف.

ويسجل المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنّ احتجاجات "جيل زد 212" تندرج ضمن موجة احتجاجية أوسع، ولكن بخصوصية محلية، إذ يتّسم الاحتجاج في المغرب بطابع دوري منذ عقدين، يتمحور حول مطالب مختلفة، لكنها تتقاطع عند قضايا الإنصاف، والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد.

أين ذهبت حركة جيل زد؟

ويرى خبراء اقتصاد تحدثوا لـ"العربي الجديد" أن هذا الجيل يستبطن الفوارق الاجتماعية من خلال غلاء الأسعار، وقلة فرص العمل، والاختلالات الإدارية، ويعبر عن أمراض بنيوية تخترق النظام التربوي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، وتفضي إلى تكريس أشكال متعدّدة من الحرمان. ويؤكد الاقتصادي علي بوطيبة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حركة جيل زد 212 لم تختفِ، معتبراً أنها فكرة تستمد استمرارها من طبيعة المطالب التي ترفعها، موضحاً أن القضايا المرتبطة بالتشغيل والصحة ومحاربة الفساد والعدالة الاجتماعية تهم فئات واسعة من المجتمع، ولا تقتصر على جيل بعينه.

وأضاف أنّ هذه المطالب قد تعود للظهور من خلال حركات اجتماعية أخرى في حال لم تعالج الأسباب التي فرضت التحركات السابقة، مشيراً إلى أن وقائع مثل الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق تبرر مجدداً المطالب التي عبرت عنها الحركة. وكانت الحكومة قد أعلنت، في سياق احتجاجات "جيل زد 212" خلال شهر أكتوبر الماضي، عن زيادة الموازنة المخصّصة لقطاعَي الصحة والتعليم في إطار قانون مالية 2026، لتصل إلى نحو 14 مليار دولار، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف وظيفة جديدة في القطاعين. وشدد بوطيبة على أن رفع المخصّصات المالية لا يعني بالضرورة معالجة المشاكل البنيوية المرتبطة بالتعليم والصحة، مؤكداً ضرورة التصدي للعوائق المرتبطة بالحوكمة، وفي مقدمتها محاربة الفساد، الذي ينعكس سلباً على الاستثمارات وجودة الخدمات، خصوصاً في قطاع حيوي مثل الصحة.

من جهته، يرى الباحث حميد مصباحي أن ما يمنح حركة جيل زد مبرَّرَ استمرار حضورها في المغرب هو تركيزها على محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال المطالبة بتحسين الخدمات المرتبطة بالتعليم والصحة. وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن سعي الحركة إلى محاربة الفساد، الذي تؤكد التقارير الوطنية طابعه البنيوي من خلال الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، يزيد الضغط على الحكومة التي يفترض أن تبلور خطة واضحة لخفض منسوب الفساد، بما يحدّ من هدر الموارد القادرة على دعم مطلب الإنصاف والمساواة.

خدمات هشة

يضم جيل زد الأشخاص المولودين بين عامَي 1997 و2012، ويبلغ عددهم في المغرب نحو 9.6 ملايين نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 36.8 مليون نسمة. وتعد هذه الفئة الأكثر تضرراً من البطالة، فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير حول وضعية سوق العمل، أن معدل البطالة بلغ 13.1% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 13.6% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولا يزال معدل البطالة مرتفعاً في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، رغم تراجعه من 39.5% إلى 38.4%، كما يظل مقلقاً بين حاملي الشهادات، إذ انخفض من 19.8% إلى 19%. وتسهم هشاشة خدمات الصحة والتعليم في تعميق وضعية هذه الفئة، إذ سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نبّه إلى أن 4.3 ملايين مغربي لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين، من بينهم 1.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

ولم يتمكّن المغرب خلال السنوات الأخيرة من تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي يوفر فرص عمل كافية لاستيعاب الشباب المقبل على سوق العمل، إذ لم يتجاوز متوسط النمو 3%، في حين أوصى النموذج التنموي برفعه إلى 6%. ويؤكد علي بوطيبة أن مطلب توفير فرص العمل سيظل مصدر ضغط كبير على الحكومة، حتّى مع تراجع احتجاجات "جيل زد" في الشارع، مشدداً على أن محاصرة البطالة وتوسيع فرص الشغل ستبقى من أبرز القضايا التي تشغل الأسر الفقيرة والمتوسطة. وكانت الحكومة قد أعلنت، خلال العام الجاري، عن التوجه نحو تفعيل خريطة طريق خاصة بالتشغيل، تستهدف خفض معدل البطالة إلى 9% في أفق 2030، وتوفير 1.45 مليون فرصة عمل جديدة، من بينها 900 ألف فرصة لفائدة الشباب غير المتوفرين على مؤهلات.