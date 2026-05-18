- تطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بزيادة 40 مليار شيكل في الميزانية بسبب العمليات العسكرية في لبنان وغزة والجنوب السوري، وسط توترات مع وزارة المالية التي تتهمها بتقليص التمويل. - تزايد الأعباء المالية على الجيش الإسرائيلي بسبب الانتشار المكثف لقوات الاحتياط، حيث ارتفع عدد الجنود الاحتياطيين إلى 100 ألف، مما يكلف نحو 30 مليار شيكل، مع استمرار التواجد المكلف في "الشريط الأمني" جنوب لبنان. - تواجه إسرائيل تحديات في تحقيق أهدافها العسكرية ضد إيران، مثل إزالة التهديد النووي، وسط صراعات نفوذ بين الوزارات وغياب التنسيق في القرارات الحاسمة.

بعد شهر ونصف الشهر فقط على رفع الميزانية الأمنية الإسرائيلية بنحو 32 مليار شيكل، لتصل إلى قرابة 144 مليار شيكل ( 49.382 مليار دولار)، طالب جيش الاحتلال ووزارة الأمن بزيادة إضافية قدرها 40 مليار شيكل، وفق ما أوردته صحيفة كلكليست الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الاثنين.

ويعود الطلب، بحسب الصحيفة، إلى استمرار العمليات العسكرية المكثفة في لبنان وقطاع غزة والمنطقة التي احتلتها إسرائيل قبل عام في الجنوب السوري، إلى جانب الحاجة للحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية تحسباً لاحتمال تجدد الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران، بالتوازي مع الانتشار المتزايد لقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر عقد اجتماع غداً الثلاثاء في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الأمن القومي، والجيش، ووزارة الأمن، لبحث الطلب الجديد. وفي حال الموافقة عليه، سترتفع ميزانية الأمن خلال العام الجاري إلى نحو 184 مليار شيكل، وهو رقم وصفته الصحيفة بأنه غير مسبوق وفلكي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني رفيع قوله إنه "لا يمكن الاستمرار في مستوى الأنشطة العسكرية ذاته ضمن نطاق الميزانية الحالي"، موضحاً أن "إطار الميزانية يجب أن يتلاءم مع احتياجات الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، وإلا سنضطر إلى تقليص العمليات بصورة جوهرية، وتقصير جولات الخدمة الاحتياطية، فضلاً عن إلغاء التزامات تجاه الصناعات الأمنية والموردين".

وكما أخضعت المؤسسة الأمنية وزارة المالية في المرات السابقة، تمسّكت الأولى هذه المرة أيضاً بحجتها المعهودة بأنها تتلقى تمويلاً أقل من المطلوب، متهمةً "المالية" بفعل ذلك عمداً. وثمة من ادعى في المؤسسة الأمنية بأن ممارسات وزارة المالية، التي يقودها بتسلئيل سموتريتش، تعكس محاولاتها فرض سيطرة فعلية على صنبور ميزانيات الجيش، وهو ما تسبب في أزمة انعدام ثقة مستمرة بين الجانبين، بحسب الصحيفة، التي لفتت إلى أن "المالية" من المتوقع أن ترفض مطالب الجيش، وأن تعاود مطالبة الأخير بإدارة نفقاته بحكمة ووفق إطار الميزانية المحدد له.

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة المالية وصفهم مطلب الجيش بـ"الجنون"؛ إذ بحسبهم "سيدفع مواطنو إسرائيل ثمن ذلك لسنوات مقبلة"، مشيراً إلى أن "هذا وضع يعكس غياب القدرة والكفاءة لدى المؤسسة الأمنية في إدارة الميزانية، لأن كل مليار شيكل سيكلفنا جميعاً على حساب التعليم والرفاه والصحة". وهو ما ردّ عليه مسؤول أمني بالقول إنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها كاملة".

اقتصاد دولي الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش بمعدل 3.3% تحت ضغط الحرب مع إيران

تشغيل الاحتياط واحتمال الحرب مع إيران

وأوضحت "كلكليست" أن السبب الرئيسي وراء المطالبة بزيادة الميزانية يتمثل في الحاجة إلى إبقاء قوات احتياط بأعداد أكبر بكثير مما كان مخططاً له مطلع العام. ففي حين بُنيت موازنة 2026 على أساس تجنيد نحو 40 ألف جندي احتياط، ارتفع العدد عشية اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي إلى نحو 110 آلاف جندي، بكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 30 مليار شيكل، قبل أن ينخفض حالياً إلى نحو 100 ألف جندي موزعين على مختلف الجبهات.

وبحسب الصحيفة، فإن الجبهات المفتوحة منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما تزال تستنزف موارد ضخمة من دون تحقيق حسم عسكري. فالجيش الإسرائيلي لا يزال منتشراً داخل قطاع غزة، ويسيطر على نحو 60% من مساحته، بينما تواصل حركة حماس إدارة القطاع وإعادة ترميم قدراتها، وفق المزاعم الإسرائيلية.

ويضاف إلى التعثر في غزة استمرار الانتشار الإسرائيلي على طول "الشريط الأمني" الجديد الذي أقامه جيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية بعمق يصل إلى ثمانية كيلومترات، ويمتد لنحو مئة كيلومتر من الساحل حتى الحدود السورية، بذريعة إبعاد صواريخ حزب الله المضادة للدروع عن المستوطنات الشمالية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين تقديرهم أن "كل يوم تبقى فيه القوات الإسرائيلية داخل الشريط الأمني جنوب لبنان يكلف نحو مئة مليون شيكل"، في ظل تصاعد تهديد المسيّرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله والموجهة بالألياف البصرية، والتي يصعب على الاحتلال رصدها، ما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية ويثير تساؤلات حول جدوى استمرار البقاء هناك.

وفي موازاة ذلك، يتواصل التوتر مع إيران، خصوصاً بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

من لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث تصاعدت التقديرات الإسرائيلية والأميركية بشأن احتمال استئناف الحرب بهدف الضغط على طهران في المفاوضات. ورأت الصحيفة أن استمرار الأوضاع الحالية على مختلف الجبهات المفتوحة يفرض أعباء مالية وعسكرية هائلة على الجيش ووزارة الأمن، مشيرة إلى أن ما بدا قبل أسابيع وضعاً مؤقتاً قد يتحول إلى حالة دائمة، خصوصاً في ظل صعوبة توقع قرارات الرئيس الأميركي المتقلبة بشأن العودة إلى الحرب.

وأضافت "كلكليست" أن الجيشين الأميركي والإسرائيلي لم ينجحا قبل وقف إطلاق النار مع إيران في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، وهي إزالة التهديد النووي الإيراني، وتدمير صناعة الصواريخ الباليستية، وإسقاط النظام، ووقف دعم طهران لحلفائها في المنطقة. كما شككت الصحيفة في قدرة أي حرب جديدة على تحقيق هذه الأهداف، في وقت يبقى فيه مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مغلقاً.

وأشارت إلى أن أي استئناف للحرب قد يبدأ من النقطة التي توقفت عندها المواجهة الأخيرة، حين استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل البنى التحتية للطاقة ومحطات الكهرباء والمنشآت النفطية الإيرانية. وخلال الأيام الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، واجهت واشنطن وتل أبيب تراجعاً في مخزونات الذخائر، ولا سيما صواريخ الدفاع الجوي، نتيجة الوتيرة العالية للهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وعدة دول خليجية. وأجبر ذلك إسرائيل على اعتماد سياسة انتقائية في استخدام صواريخ "حيتس 3" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية القادمة من إيران واليمن.

وفي حين أتاح وقف إطلاق النار فرصة لإسرائيل والولايات المتحدة لإعادة تنظيم صفوفهما، فقد استفادت إيران بدورها من الهدوء النسبي. ووفق تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، تمكنت طهران من إخراج صواريخ ومنصات إطلاق من "مدن الصواريخ" المحفورة داخل الجبال بعد تعرض مداخلها للقصف، كما أن نحو 70% من مخزونها الصاروخي ما يزال متاحاً.

في المقابل، كثفت الولايات المتحدة وإسرائيل استعداداتهما لاحتمال تجدد الحرب، حتى بدا مطار بن غوريون كأنه قاعدة عسكرية تضم عشرات طائرات التزود بالوقود الأميركية، بحسب الصحيفة، التي أشارت أيضاً إلى استمرار الجسر الجوي الأميركي لنقل كميات ضخمة من الذخائر ووسائل القتال إلى إسرائيل، إضافة إلى وصول شحنات بحرية عبر موانئ أسدود وحيفا.

أما الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فتواصل العمل على مدار الساعة مع تركيز خاص على إنتاج الصواريخ الاعتراضية، وعلى رأسها "حيتس 3"، حيث تضاعفت خطوط إنتاجها أربع مرات منذ بداية العام، وسط شكوك حول قدرة الإنتاج المكثف على تلبية كامل الاحتياجات العملياتية. ويأتي كل ذلك في ظل صراعات نفوذ بين الوزارات المختلفة، وغياب التنسيق واتخاذ القرارات الحاسمة، ما يزيد، بحسب "كلكليست"، من تعقيد المشهد، في وقت لم يُحسم بعد ما إذا كان الجيش سيتمكن فعلاً من انتزاع الزيادة الجديدة في الميزانية الأمنية.

(الدولار= 2.92 شيكل إسرائيلي)