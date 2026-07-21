جون هيلي وزيراً للخزانة البريطانية... أولوية الإنفاق الدفاعي

- عيّن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، جون هيلي وزيراً للخزانة، خلفاً لراشيل ريفز، في خطوة مفاجئة، حيث يُعتبر هيلي من قيادات حزب العمال ويمتلك خبرة في المجالين الدفاعي والمالي. - أكد هيلي عزمه على بناء اقتصاد جديد ودعم مصالح العمال، مرحباً بتأييد حزب العمال لرفع النفقات الدفاعية البريطانية بما يتماشى مع توجهات حلف الناتو. - التزم بيرنهام بتخفيف أعباء المعيشة وبناء المزيد من المساكن العامة، مع خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتمويل استثمارات في الدفاع.

عيّن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيراً للخزانة، خلفاً للوزيرة السابقة راشيل ريفز، وذلك في إطار تعديل وزاري أطاح فيه برنهام المقربين من سلفه كير ستارمر. وجاء تعيين هيلي على رأس وزارة الخزانة خلفاً لراشيل ريفز مفاجئاً للأوساط السياسية في وستمنستر، إذ يعد هيلي، الذي استقال مؤخراً من منصب وزير الدفاع في حكومة ستارمر إثر خلاف بشأن تمويل القوات المسلحة، من أبرز الوجوه القيادية في حزب العمال، وينظر إليه باعتباره شخصية موثوقة وذات خبرة.

وقال هيلي أمس الاثنين، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن تكليفه بهذا المنصب المهم يمثل "أعظم شرف"، مضيفاً: "معاً سنبني اقتصاداً جديداً، ونصنع أملاً جديداً، وندفع بمصالح العمال والكادحين في هذا البلد إلى الأمام". ورحّب مشرعون من حزب العمال بهذه الخطوة، قائلين، وفقاً لوكالة رويترز، إنها ستبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلف شمال الأطلسي بأن بريطانيا جادة في تمويل الدفاع. ويؤيد هيلي رفع النفقات الدفاعية البريطانية إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 و3.5% بحلول 2035 اتساقاً مع توجهات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استقالة جون هيلي من منصب وزير الدفاع سابقاً؟ كيف يخطط رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويتمتع هيلي (66 عاماً) بخلفية واسعة في مجال الدفاع لتوليه سابقاً منصب وزير الدفاع في حكومة كير ستارمر، لكنه يمتلك أيضاً خبرة في المجال المالي، لتوليه مهام في وزارة الخزانة خلال حكومة غوردون براون. واعتبر البعض تعيين وزير الدفاع السابق جون هيلي لتولي ثاني أقوى منصب في الحكومة خطوة لافتة تمثلت في ترقية سياسي كان قد استقال خلال عهد كير ستارمر احتجاجاً على ما اعتبره تشدداً وافتقاراً إلى المرونة في سياسات وزارة الخزانة.

وكرّر بيرنهام في خطاب أمس تعهده ببناء المزيد من المساكن العامة والمساعدة في خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتمويل استثمارات أكبر في مجال الدفاع. وأصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016، في عملية تسليم للسلطة باتت مألوفة للغاية الآن، بعد أن خلف كير ستارمر في منصب زعيم حزب العمال الحاكم الذي يمثل تيار يسار الوسط يوم الجمعة الماضي. وقال بيرنهام أمس أيضاً إنّ تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين العاديين سيكون على رأس أولوياته، لكنه لن يقوم بأي إجراءات تنطوي على مخاطر اقتصادية.

وأضاف بيرنهام، في أول مؤتمر صحافي له بمقر رئيس الوزراء 10 داونينج ستريت، إنه سيتخذ إجراءات اقتصادية "سيشعر الناس بتأثيرها بسرعة كبيرة" على جيوبهم، وأن هذه الإجراءات "لن ترفع كل الضغوط عنهم، لكنها ستظهر الاتجاه الذي تمضي فيه الأمور، وإننا جادون في مساعدتهم".

وقال رئيس الوزراء الجديد إنه سيكشف المزيد من تفاصيل الإجراءات اليوم الثلاثاء. وأشار إلى أنه في كل وظائفه السابقة كان ينهج "نهجاً حذراً للغاية" بشأن الاقتصاد، وسيستمر كذلك كرئيس للوزراء، مضيفاً أنه سيجري تحديد خطط تمويل الإجراءات الحكومية في الميزانية بصورة واضحة.

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وكانت هناك تكهنات بإسناد وزارة الخزانة إلى وزيرة الداخلية شبانة محمود، لكنها فضلت البقاء في وزارة الداخلية لاستكمال التعديلات المثيرة للجدل التي أدخلتها على نظام اللجوء. وكتبت محمود عبر منصة "إكس" إنّ "الاستمرار في منصب وزيرة الداخلية شرف كبير"، مضيفة: "قد أكون متحيّزة، لكنه أفضل منصب في الحكومة"، وأضافت: "لقد بدأنا تنفيذ إصلاحات كبرى لجعل شوارعنا أكثر أمناً، ونظام الهجرة أكثر عدالة للجميع. والآن حان الوقت لإتمام المهمة".