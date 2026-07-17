جهاز "مستقبل مصر"... إدارة اقتصادية موازية

- أقر مجلس النواب المصري قانون "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بهدف تسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مانحاً الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة وصلاحيات واسعة تشمل إنشاء الشركات والصناديق الاستثمارية. - أثار القانون جدلاً بين الحكومة والمعارضين؛ حيث تراه الحكومة أداة لتمكين القطاع الخاص، بينما يعتبره المعارضون تركيزاً للنفوذ الاقتصادي في يد مؤسسة سيادية واحدة، مما يثير تساؤلات حول توافقه مع أهداف تقليص دور الدولة الاقتصادي. - يشير الخبراء إلى تحديات تتعلق بالحوكمة والشفافية، حيث قد يحد توسع دور الجهاز من المساءلة العلنية ويؤثر على علاقة مصر بالمؤسسات المالية الدولية، مع مخاوف من تأثيره على القطاع الخاص وقدرته على المنافسة.

في أقل من أسبوع، أنهى مجلس النواب المصري واحداً من أكثر مشروعات القوانين الاقتصادية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة. ثلاث جلسات عامة فقط كانت كافية لإقرار مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، بعد موافقة اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة في جلسة واحدة، على تعديلات حدّت من بعض الصلاحيات الواردة في الصيغة الحكومية، لكنها أبقت على جوهر المشروع الذي يحول الجهاز إلى أحد أكبر الكيانات الاقتصادية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة.

وبينما قدمت الحكومة القانون باعتباره أداة لتسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمار، رأى معارضون وخبراء اقتصاد أن ما جرى يتجاوز مجرد إعادة تنظيم جهاز حكومي، إلى إعادة رسم لخريطة إدارة الاقتصاد المصري، عبر نقل مساحات واسعة من الأصول والاختصاصات إلى كيان واحد يتمتع باستقلال مالي وإداري، وصلاحيات تمتد من الزراعة إلى الاستثمار والعقارات والخدمات اللوجستية وإنشاء الشركات والصناديق الاستثمارية.

لم يكن الجدل هذه المرة محصوراً داخل البرلمان، بل امتد إلى الأحزاب والمجتمع المدني، ومراكز الأبحاث الدولية والاقتصاديين والكتاب، ليطرح سؤالاً مركزياً: هل يمثل جهاز مستقبل مصر أداة جديدة لتمكين القطاع الخاص كما تقول الحكومة، أم أنه يعكس اتجاهاً معاكساً يقوم على تركيز النفوذ الاقتصادي في يد مؤسسة سيادية واحدة؟ منذ توقيع اتفاقها الثالث مع صندوق النقد الدولي عام 2022، أعلنت الحكومة المصرية أكثر من مرة أن هدفها هو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، وأطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروح الحكومية عام 2023 باعتبارهما الإطار التنفيذي لهذا التوجه، لكن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر جاء في توقيت يراه كثير من الاقتصاديين لافتاً، إذ يمنح جهازاً مملوكاً للدولة صلاحيات اقتصادية غير مسبوقة، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أنها تتخارج من الشركات العامة لأنّ القطاع الخاص "أكثر كفاءة" في إدارتها، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يمنح القانون الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة، واستقلالاً مالياً وإدارياً، ويتبع مباشرة رئيس الجمهورية، مع صلاحيات لإنشاء الشركات والصناديق الاستثمارية، والدخول في شراكات مع المستثمرين، وإدارة مشروعات التنمية، واستغلال الأصول التي تخصص له. ورغم أن اللجنة البرلمانية حذفت بعض الإعفاءات الضريبية، وأعادت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وقلصت ولايته على الأراضي الزراعية والعقارية، لتقتصر على الأراضي المخصصة له، فإن فلسفة المشروع لم تتغير، وحدود تلك المساحات لا تزال مفتوحة، بدعم رئاسي مطلق.

عندما أنشئ جهاز مستقبل مصر بقرار جمهوري عام 2022، كان الهدف المعلن هو التوسع في استصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي، لكن خلال أقل من أربع سنوات، توسعت اختصاصاته بصورة متسارعة، فأصبح الجهاز مسؤولاً عن مشروعات استيراد وزارعة القمح وبناء وإدارة الصوامع والإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي، وسلاسل الإمداد، وإدارة عدد من برامج الدعم السلعي، قبل أن يمنحه القانون الجديد صلاحيات أوسع تشمل إدارة الأصول، وتأسيس الشركات، وإنشاء صناديق استثمارية وسيادية، وإقامة مناطق تنمية، والدخول في مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتنمية المستدامة.

يرى وزير الشؤون النيابة محمود فوزي ومدير الجهاز العقيد بهاء الغنام، الذي حصل على رتبة وزير بمجرد صدور القانون، ونواب الأغلبية، أنّ الجهاز لن يكون بديلاً عن الوزارات بل "حاضنة للاستثمار" ولن ينافس القطاع الخاص، وأن هذا التطور طبيعي، لأن الدولة تحتاج إلى جهاز قادر على تجاوز البيروقراطية التقليدية وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في ظل تحديات الأمن الغذائي والمائي والطاقة. أما منتقدوه، فيعتبرون أن الجهاز تحول تدريجياً من كيان تنفيذي إلى مؤسسة اقتصادية جامعة، تجمع بين ملكية الأصول وإدارتها والاستثمار فيها، بما يثير تساؤلات حول مستقبل الوزارات والهيئات التي كانت تضطلع بهذه الاختصاصات.

في مقابلة مع "العربي الجديد"، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن التوسع في دور جهاز "مستقبل مصر" يعكس، من وجهة نظره، تحولاً في فلسفة إدارة الدولة، معيداً ذلك إلى تقييمات أجرتها القيادة السياسية خلال الفترة بين عامي 2019 و2024 لأداء الجهاز الإداري، خلصت - بحسب تقديره - إلى عدم الرضا عن كفاءة قطاع واسع من القيادات التنفيذية في الوزارات والإدارة المحلية. وأضاف أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن مجرد نقل لمقار الحكومة، بل صاحبه توجه لإعادة تنظيم آليات الإدارة، يقوم على الفصل بين مؤسسات صنع القرار والحكومة باعتبارها جهازاً يتولى الإدارة اليومية، مع إنشاء أجهزة تنفيذية جديدة تتمتع بمرونة وسرعة أكبر في تنفيذ السياسات بعيداً عن البيروقراطية التقليدية.

بين عبد المطلب أن نقل مسؤولية إدارة ملف القمح من هيئة السلع التموينية إلى جهاز "مستقبل مصر" جاء، وفق قراءته، انطلاقاً من قناعة لدى متخذ القرار بأن منظومة التموين تعاني مشكلات هيكلية يصعب إصلاحها، مشيراً إلى أن نجاح التجربة من وجهة نظر القيادة ربما شجع على توسيع اختصاصات الجهاز لتشمل قطاعات أخرى.

ويرى أن هذا المسار قد يقود إلى أحد ثلاثة احتمالات، يتمثل أولها في إحلال هذه الأجهزة تدريجياً محل الحكومة التقليدية في إدارة عدد من الملفات، بينما يقوم الثاني على استمرار الحكومة إلى جانب أجهزة موازية تمتلك صلاحيات تنفيذية أوسع، أما الثالث فيتمثل في اقتصار دور الحكومة على الإدارة اليومية، مقابل تولي تلك الأجهزة إدارة الملفات الاستراتيجية. يؤكد الخبير الإقتصادي أن هذا النموذج يطرح تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية، إذ قد تصبح هذه الأجهزة أقل خضوعاً للرقابة البرلمانية ولرقابة الأجهزة التقليدية، وهو ما قد يحد من المساءلة العلنية وإمكانية تقييم أدائها بصورة دورية، مضيفاً أن اتساع دور هذه الأجهزة قد ينعكس أيضاً على علاقة مصر بالمؤسسات المالية الدولية. ويوضح اعتقاده أنّ استمرار هذا النموذج قد يجعل الحصول على برامج تمويل دولية جديدة أكثر صعوبة إذا تمسكت تلك المؤسسات بمعاييرها الخاصة بالشفافية والحوكمة.

لكنه يشير إلى أن التجربة المصرية منذ عام 2016 أظهرت، بحسب رأيه، قدرة الدولة على الحفاظ على التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال استمرار التفاوض وتنفيذ برامج الإصلاح، بما ساهم في تجنب صدور تقييمات سلبية قد تؤثر في تدفقات الاستثمار أو الدعم الخارجي، لافتاً إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية يظل ضرورياً للحفاظ على ثقة المستثمرين، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات والدعم المالي القادم من دول الخليج. امتد الجدل حول "مسقبل مصر" من البرلمان والاقتصاديين المصريين لينتقل إلى مراكز الأبحاث الدولية التي رأت أن مشروع القانون يعكس تحولاً أعمق من مجرد إعادة تنظيم جهاز حكومي.

في دراسة مثيرة للنقاش أصدرها كبير الباحثين في مركز كارنيغي للشرق الأوسط يزيد صايغ أثناء مناقشة القانون، اعتبر أن مصر تشهد انتقالاً إلى ما وصفته بـ"اقتصاد المالك العقاري العسكري"، وهو نموذج لا يقوم على توسع المؤسسة العسكرية في الإنتاج الصناعي أو التجاري بالمعنى التقليدي، وإنما على سيطرتها على الأراضي والأصول العامة، وإعادة توظيفها عبر شركات وصناديق استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.

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يرى صايغ أن هذا النموذج يمنح الكيانات السيادية سلطة مزدوجة، فهي تمتلك الأصول وتديرها، وتحدد كيفية استثمارها، وتشارك المستثمرين في الوقت نفسه، وهو ما يثير -بحسب الدراسة- تساؤلات حول قواعد المنافسة في السوق، وحدود الفصل بين الدولة باعتبارها منظماً للاقتصاد والدولة باعتبارها لاعباً اقتصادياً. تذهب الدراسة التي نشرها المركز الأميركي على موقعه الرسمي إلى أن جهاز مستقبل مصر يمثل الحلقة الأحدث في هذا المسار، إذ يتحول من جهاز يتولى استصلاح الأراضي إلى مؤسسة تدير أصولاً وشركات وصناديق استثمارية وشبكات لوجستية، ما يجعله لاعباً رئيسياً في الاقتصاد.

في الاتجاه نفسه، كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، في مقال نشرته منصة الموقف المصري المعبرة عن تحالف اليسار والاشتراكيين المصريين، أن مشروع القانون لا يمثل مجرد إعادة تنظيم إداري، وإنما يعكس استمرار النهج الذي توسع منذ عام 2014 في إسناد أدوار اقتصادية متزايدة إلى مؤسسات ذات طبيعة سيادية.

يرى مصطفى كامل السيد أن نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية لا يغير، من وجهة نظره، جوهر النموذج الاقتصادي، طالما بقيت الاختصاصات الاقتصادية في توسع مستمر داخل الجهاز. ويطرح السيد سؤالاً آخر يتعلق بمدى الحاجة إلى إنشاء جهاز جديد يؤدي -بحسب رأيه- وظائف تتولاها بالفعل وزارات الزراعة والتموين والاستثمار والري والطاقة، متسائلاً عن سبب عدم تطوير أداء تلك الوزارات بدلاً من إنشاء كيان جديد فوقها، ويذهب إلى أن نجاح أي مؤسسة جديدة يجب أن يسبقه تقييم معلن لأدائها خلال السنوات الماضية، وحجم ما حققته من نتائج، والعائد الذي وفرته مقارنة بحجم الإنفاق عليها، وهي بيانات يرى أنها لم تعرض بصورة كافية أمام الرأي العام أو البرلمان.

لم تقتصر الانتقادات على السياسيين والأكاديميين، إذ رأى خبراء اقتصاد في منصة الموقف المصري أن القانون يمثل إعادة توزيع غير مسبوقة للسلطة الاقتصادية داخل الدولة، معتبرين أن جهاز مستقبل مصر أصبح يجمع بين سلطات إدارة الأصول، وإنشاء الشركات، وإقامة الصناديق، وجذب الاستثمار، وإدارة مشروعات الأمن الغذائي، وهو ما يجعله -بحسب الخبراء- أقرب إلى "دولة اقتصادية" داخل الدولة.

أما الباحث الاقتصادي محمد إبراهيم، فيعتبر أن جوهر الإشكال لا يتعلق بالأشخاص الذين يديرون الجهاز، وإنما بحجم الصلاحيات التي يجمعها كيان واحد، قائلاً في دراسة وضعها على صفحاته بوسائل التواصل: إن الجهاز أصبح قادراً على إدارة الأراضي، وإنشاء الشركات والصناديق، وإقامة الشراكات، وإدارة مشروعات استراتيجية، بينما تعلن الحكومة في الوقت نفسه أنها تنسحب من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص. يرى منتقدو القانون أن هذه المفارقة تمثل جوهر الأزمة، فمن ناحية تؤكد الدولة أنها تتخارج من الشركات العامة تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة، ومن ناحية أخرى، تنشئ مؤسسة جديدة تمتلك صلاحيات أوسع بكثير من تلك التي كانت تتمتع بها الشركات التي يجرى التخارج منها.

يزيد هذا الجدل مع منح القانون الجهاز أدوات مالية واسعة تمكنه من الوصول إلى المال العام وتمويل مشروعاته من مدخرات المواطنين في البنوك بمميزات لا يستطيع القطاع الخاص الحصول عليها، في وقت تظهر بيانات البنك المركزي توجيه نحو 76% من السيولة المتوافرة في البنوك لخدمة أدوات الدين الحكومية والهيئات والشركات العامة، التي تحقق في معظمها خسائر سنوية يجرى تمويلها من الموازنة العامة والقروض البنكية، بينما يحظى القطاع الخاص بنسب متدنية، بفائدة أعلى تحول دون إقامة مشروعات جديدة والتوسع في القائمة أو تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والتشغيل، بما يبقيه في منطقة الركود التي غاص فيها منذ عام 2020، وفقاً لمؤشرات مديري الشركات الذي تصدره مؤسسة ستاندرد آند بوزر الدولية شهرياً.