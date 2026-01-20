جهاز قطر للاستثمار يوقّع مع غولدمان ساكس شراكة بـ25 مليار دولار

- شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات العالمية: أعلن جهاز قطر للاستثمار وغولدمان ساكس عن مذكرة تفاهم لتوسيع شراكتهما، مع تخصيص 25 مليار دولار للصناديق المدارة من غولدمان ساكس، مما يعزز محفظة قطر الاستثمارية في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية. - تعزيز الحضور الإقليمي لغولدمان ساكس: ستقوم غولدمان ساكس بتوسيع مكتبها في الدوحة ليصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً، مما يدعم العملاء القطريين والإقليميين ويعزز الروابط مع دول آسيا والمحيط الهادئ. - تنويع استثماري واستراتيجيات نمو: يواصل جهاز قطر للاستثمار تنويع استثماراته في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والتصنيع المحلي، بما في ذلك مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

أعلن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) وغولدمان ساكس لإدارة الأصول (Goldman Sachs Asset Management) اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توسيع شراكتهما، مع تخصيص 25 مليار دولار للصناديق المدارة من غولدمان ساكس، إلى جانب فرص استثمار مشتركة في مجالات متنوعة.

ويأتي الإعلان خطوةً نوعية تعكس رؤية قطر لتعزيز محفظتها الاستثمارية العالمية، حيث سيلتزم الجهاز بوصفه مستثمراً رئيسياً في استراتيجيات غولدمان ساكس الرائدة في الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات المستدامة. كما ستعزز غولدمان ساكس حضورها في الدوحة بتوسيع مكتبها ليصبح مركزاً إقليمياً رئيسياً لإدارة الأصول، مع زيادة عدد موظفيها بشكل ملحوظ لدعم العملاء القطريين والإقليميين.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي، أن هذه الشراكة "تجمع مؤسستين ذواتي أهداف متوافقة، وتمثل خطوة للوصول إلى فرص عالمية رفيعة المستوى، مع تعزيز مكانة الدوحة مركزاً مالياً إقليمياً". من جانبه، شدد دافيد سولومون، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس، على تقدم قطر في التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشراكة ستدعم تطوير أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الروابط مع دول آسيا والمحيط الهادئ.

وسيشمل التعاون أيضاً خدمات استشارية في تكوين رأس المال والاندماج والاستحواذ ودعم الشركات القطرية عبر شبكة "مسرع القيمة" التابعة لغولدمان ساكس، التي تضم خبراء تشغيليين لتعزيز الاستدامة والنمو طويل الأمد. ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة صفقات استراتيجية حديثة لصندوق الثروة السيادي، الذي يدير أصولاً تتجاوز 500 مليار دولار، ويُعد أحد أكبر الصناديق السيادية عالمياً.

ويواصل جهاز قطر للاستثمار، استراتيجيته في التنويع الاستثماري عبر قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمالية والدفاع، مع تركيز متزايد على الشراكات الاستراتيجية والتصنيع المحلي. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلق الجهاز شركة "كاي" (QAI) بالشراكة مع بروكفيلد بقيمة 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات وخدمات ذكاء اصطناعي، مستهدفة الخدمات المالية والصناعات المتقدمة. وشارك الصندوق عام 2025، في جولة تمويل 13 مليار دولار لشركة أنثروبيك (ذكاء اصطناعي، أميركية)، ومشروع مراكز بيانات بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع بلو أول كابيتال.