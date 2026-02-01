جنون أسعار الفضة يشل نشاط الحرفيين في تونس

- شهدت أسعار الفضة العالمية ارتفاعاً منذ 2025 بسبب زيادة الطلب، مما أثر على أسعار الفضة في تونس ورفع تكلفة المواد الأولية للحرفيين في سوق تونس العتيق، مهدداً استمرارية التراث الفني. - يواجه الحرفيون تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد وصعوبة توريدها، مما يضطرهم لتقليل الإنتاج أو استخدام مواد أقل جودة، مما يؤثر سلباً على جودة المنتجات ويهدد استمرارية الورش. - رغم التحديات، يواصل الحرفيون العمل والابتكار، مطالبين بآليات لدعمهم، حيث تعكس أسواق المعادن النفيسة أزمة القوة الشرائية وتغير أنماط الاستهلاك في تونس.

في أزقة سوق تونس العتيق، حيث يختلط بريق الفضة بلمسات الحرفيين المهرة، تتصاعد حالات القلق واليأس تدريجياً مع تواصل ارتفاع أسعار الفضة في الأسواق العالمية ونقص المواد الأولية، ما يدفع الحرفيين إلى مواجهة صعبة قد تغير معالم هذا التراث الفني العريق. منذ عام 2025، سجلت أسعار الفضة تقلبات حادة وصعوداً استثنائياً في الأسواق العالمية، إذ قفزت أسعار الأوقية إلى مستويات قياسية، مع تقارير تشير إلى ارتفاع قوي وصل إلى أسعار غير مسبوقة في السوق العالمية، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي والاستثماري، ومزاوجتها بين معدن ثمين وصناعي لا غنى عنه في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات.

هذا الارتفاع عالمياً انعكس مباشرة على الأسواق المحلية، حيث شهدت أسعار غرام الفضة ارتفاعاً ملحوظاً، ما تسبب في زيادة تكلفة المواد الأولية التي يعتمد عليها حرفيو سوق تونس في صناعة المجوهرات والأواني والتحف الفضية. تظهر بيانات السوق التونسية أن أسعار الفضة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، حيث يتداول سعر أونصة الفضة (الفضة النقية) أو ما يصطلح عليه محلياً بـ"الفضة الصارمة" حالياً بنحو 326.84 ديناراً تونسياً للأونصة (نحو 105 دولارات)، أي ما يعادل نحو 10.51 دنانير للغرام (نحو 3.4 دولارات)، حسب آخر تحديث في أواخر يناير/ كانون الثاني 2026.

يقدر الحرفي في سوق الفضة بالعاصمة تونس، عبد الله اليتيم، نسبة الزيادة في سعر غرام الفضة خلال عام واحد بنحو 80%، مؤكداً أن ما يحصل أمر غير مسبوق قد يؤدي إلى شلل السوق بشكل تام نتيجة نقص المواد الأولية وعدم قدرة الحرفيين على مجاراة نسق الأسعار. وأكد اليتيم في تصريح لـ"العربي الجديد" أن سعر غرام الفضة ارتفع من 1.5 دينار (نحو 0.5 دولار) بداية 2025 إلى 11.5 ديناراً حالياً (نحو 3.7 دولارات). وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب في ندرة المواد الأولية، حيث تراجع تداول الفضة المخزنة لدى الأفراد أو التجار، ولم يعد للحرفيين قدرة على قبول طلبيات جديدة لتصنيع المصوغ أو التحف التقليدية التي تعد جزءاً من التراث التونسي.

في تونس، يجري تداول الفضة في السوق بأكثر من شكل، منها السبائك والعملات الفضية التي يستخدمها المستثمرون أداةَ ادخار أو تحوط ضد التضخم. كذلك تُستعمل الفضة في صناعة المجوهرات والحلي التقليدية التي ترتبط بالعادات الاجتماعية، وبخاصة تجهيز العروس والاحتفالات. ويؤكد الحرفي عبد الله اليتيم أن المصوغ المصنوع من الفضة، أو ما يعرف بـ"الفضة المغطسة في الذهب" (منقوعة في الذهب)، عوض خلال السنوات الأخيرة حلي الذهب التي كانت تُقدَّم هدايا في المهور أو هدايا زفاف، مشيراً إلى أن حلي الفضة بدورها أصبح مكلفة، ولا سيما القطع المصنعة يدوياً. وقال: "لا يزال الاتجاه العام لأسعار الفضة صاعداً بوتيرة جنونية، وهو ما يؤكد ضغط السوق المحلي على المعدن الثمين، سواء في شكل سبائك أو قطع مجوهرات".

وتابع اليتيم: "نحن اليوم أمام واقع لا نعرف معه كيف سنستمر في العمل بالجودة والأسعار نفسها التي اعتادها الزبائن، في ظل أسعار خام الفضة التي تقفز دون سابق إنذار".

كذلك قال الحرفي مالك بن جبلية، وهو أحد الحرفيين في سوق الفضة، إن الزيادة في أسعار المواد الأولية تتجاوز قدرة غالبية الورش الصغيرة على التأقلم. وأفاد في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن نقص المواد الأولية لا يأتي من ارتفاع أسعار الفضة فقط، بل يشمل أيضاً صعوبة توريد كميات ثابتة بأسعار معقولة، ما يؤثر في استمرارية الورش الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج. وبحسب المتحدث، يضطر العديد من الحرفيين إلى تقليل الكمية المنتجة أو استخدام سبائك أقل جودة لتخفيف التكلفة، وهو ما قد ينعكس على المنتج النهائي ويضعف جاذبيته في الأسواق المحلية والسياحية.

وأشار في سياق متصل إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأولية لم يرافقه ارتفاع في التكاليف التشغيلية، حيث لا يزال تصنيع سعر غرام الفضة في حدود 3.5 دنانير (نحو 1.1 دولار)، وذلك من أجل تقليص الكلفة والحد من تداعيات ركود السوق على القوى العاملة فيه. وقال: "الحرف التقليدية تشكل جزءاً من النسيج الثقافي والاقتصادي في تونس، ويجب وضع آليات للحفاظ عليها". ووفق بيانات صادرة عن الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة، يقدر العاملون في هذا النشاط بنحو سبعة آلاف حرفي.

ويؤكد رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الفضة، محمد بهاء الدين المؤذن، أن حرفة الفضة ما زالت تقاوم، حيث يستمر الحرفيون في العمل والابتكار لمواكبة الظروف الصعبة، مطالباً بوضع آليات عاجلة لتعزيز صمود الحرفيين، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".

وتعاني أسواق المعادن النفيسة في تونس منذ سنوات من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات. ولم يعد الذهب والفضة مجرد معدنين نفيسين للزينة والادخار، بل تحولا إلى مرآة تعكس أزمة تآكل القوة الشرائية وضغوط المعيشة، وتغير أنماط الاستهلاك لدى طيف واسع من التونسيين الذين يبدّلون قراراتهم الشرائية تكيفاً مع واقع اقتصادي ضاغط.