جنوح ناقلة نفط روسية في قناة السويس يسلّط الضوء على أسطول الظل

- نجحت فرق الإنقاذ البحري في هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة النفط "KOMANDER" بسرعة وكفاءة بعد تعرضها لعطل مفاجئ، مما يعكس كفاءة منظومة إدارة الطوارئ بالقناة. - الناقلة "KOMANDER" ترفع العلم الروسي وتعود لشركة "Yo Shui Marine Ltd"، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الغربية، وتستمر في عبور القناة لتزويد الأسواق غير الملتزمة بالعقوبات. - الحادث يبرز تحديات جديدة أمام هيئة قناة السويس مع تزايد مرور ناقلات النفط الروسية والإيرانية، مما يفرض مخاطر فنية وتأمينية ويكشف عن أبعاد جيوسياسية واقتصادية.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، نجاح فرق الإنقاذ البحري في تعويم ناقلة النفط "KOMANDER" بعد تعرضها لعطل مفاجئ في ماكيناتها وجنوحها عند الكيلومتر 47 من ترقيم القناة، أثناء عبورها ضمن قافلة الشمال المتجهة من ميناء بورسعيد إلى خليج السويس، ظهر اليوم، مشدداً على أن حركة الملاحة استؤنفت بصورة طبيعية من الاتجاهين بعد معالجة الحادث خلال نصف ساعة فقط.

وأوضح ربيع أن الناقلة الجانحة تم التعامل معها فوراً عقب تلقي مركز مراقبة الملاحة إخطاراً بالعطل في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، حيث تم الدفع بخمس قاطرات تابعة للهيئة هي: محمد بشير، ومساعد 4، وبورسعيد 3، وسويس 1، ونبيل الهلالي، للقيام بعمليات الشد والاستعدال، إلى جانب مشاركة القاطرة عزت عادل في أعمال القطر بقوة شد تبلغ 160 طناً. وأضاف أن عملية التعويم اكتملت في الساعة الواحدة ظهراً، وتم قطر السفينة إلى منطقة البحيرات الكبرى لإجراء الفحص الفني اللازم، فيما استؤنفت حركة القوافل في الاتجاهين دون تأخير يُذكر.

تُعرف الناقلة باسم KOMANDER (IMO 9271585)، ويبلغ طولها 274 متراً وعرضها 48 متراً، بحمولة تقارب 150 ألف طن من النفط الخام. وبحسب بيانات مواقع تتبّع السفن بالأقمار الصناعية (VesselFinder، MarineTraffic، Maritime Optima)، ترفع السفينة حالياً العلم الروسي، بينما يعود سجل ملكيتها إلى شركة “Yo Shui Marine Ltd” المسجّلة في هونغ كونغ، وهي شركة أدرجت ضمن قوائم العقوبات الغربية خلال عام 2023 بسبب تورطها في نقل النفط الروسي فوق السقف السعري المحدد من مجموعة الدول السبع (G7).

وتؤكد تقارير دولية، أبرزها لموقعي TradeWinds وLloyd’s List، أن السفينة KOMANDER هي واحدة من أربع ناقلات خاضعة للعقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية، كانت تحمل شحنات من النفط الخام الروسي في طريقها إلى الأسواق الآسيوية. وتشير تلك التقارير إلى أن السفن الأربع، وبينها "KOMANDER"، مدرجة منذ عام 2023 على قوائم العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنها استمرت في عبور قناة السويس لتزويد الأسواق التي لا تلتزم بالتدابير المالية المفروضة على روسيا بالنفط.

وذكرت مواقع ملاحية وصحف متخصصة مثل TradeWinds وThe Maritime Executive أن السفينة تعرضت لعطل في محركاتها أثناء عبورها القناة، ما أدى إلى توقف مؤقت لحركة الملاحة استمر نحو ساعتين في بعض القطاعات، قبل أن تستأنف القوافل سيرها بعد نجاح عملية التعويم. وأضافت التقارير أن KOMANDER كانت آخر سفينة في قافلة من 19 ناقلة ضمن قافلة الجنوب، وأن نحو نصف تلك القافلة يُصنَّف ضمن ما تصفه التقارير الغربية بـ"أسطول الظل" -وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الشبكة غير الرسمية من السفن التي تنقل النفط الروسي عبر طرق غير خاضعة للرقابة الدولية لتفادي العقوبات.

ولم تشر أي من المصادر إلى وقوع تسرّب نفطي أو أضرار بيئية جراء الحادث، فيما أكد مصدر في هيئة قناة السويس لـ"العربي الجديد" أن الناقلة كانت فارغة جزئياً وأن الإجراءات تمت تحت إشراف مباشر من غرفة الطوارئ والإنقاذ البحري. وقال الفريق أسامة ربيع إن نجاح عملية الإنقاذ في وقت قياسي "يؤكد كفاءة منظومة إدارة الطوارئ بالقناة وقدرتها على التعامل مع أصعب المواقف"، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك أسطولاً متطوراً من القاطرات ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب "كوادر بشرية ذات خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف".

وأضاف أن القناة شهدت اليوم عبور 34 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 1.4 مليون طن، ما يؤكد استمرار انتظام الملاحة رغم الطارئ الملاحي الذي جرى التعامل معه بنجاح. ويأتي الحادث في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لحركة التجارة عبر القناة، في ظل ازدياد مرور ناقلات النفط الروسية والإيرانية ضمن ما يُعرف بـ"الأسطول الظل"، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الهيئة من ناحية المخاطر الفنية والتأمينية.

ويرى خبراء ملاحة أن الحادث يكشف عن أبعاد جيوسياسية واقتصادية تتجاوز الجانب الفني، إذ يشير إلى تزايد اعتماد موسكو على الممر المصري الحيوي لنقل نفطها إلى الأسواق الآسيوية، في وقت تسعى فيه القاهرة للحفاظ على سمعة القناة كأكثر الممرات البحرية أماناً وكفاءة في العالم.