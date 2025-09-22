جنوب لبنان ومخطّطات المنطقة العازلة

- تتجاهل إسرائيل القانون الإنساني الدولي باستهداف الأعيان المدنية وتهجير السكان في غزة وجنوب لبنان، مما يثير القلق حول تغيير ديموغرافي محتمل. - تستهدف إسرائيل البنية التحتية في جنوب لبنان، مما يعيق إعادة الإعمار وعودة السكان، ويتطلب موقفًا لبنانيًا موحدًا لمواجهة هذه المخططات. - يجب على لبنان تعزيز الجهود السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تنظيم مؤتمر للمانحين ودعم الجيش، وترميم البنية التحتية، وتقديم دعم مباشر للأسر والمزارعين لتعزيز صمودهم.

ليس غريباً الحديث عن تجاهل إسرائيل، على جميع جبهات القتال والإبادة، أخلاقيّات الحرب وقواعد القانون الإنساني الدولي. فجيش الاحتلال لم يعتد الحرص على تمييز الأعيان المدنيّة، وتحييدها عن عمليّاته العسكريّة. وفي كثيرٍ من الأحيان، كانت مخطّطات التهجير والتغيير الديموغرافي تقتضي عدم القيام بهذا التمييز، بل واقتضت تعمّد ضرب أهداف غير عسكريّة بالمطلق. وهذا تحديداً ما تشهده مدينة غزّة حالياً، إذ تتزامن عمليّة اجتياح المدينة مع تسريب خطط أميركيّة لتهجير سكّان القطاع، وتحويل أجزاء منه إلى "منطقة سياحيّة" و"مشاريع عقاريّة".

لم يعد جنوب لبنان بعيداً عن خطط التهجير والتغيير الديموغرافي، وإنشاء المناطق العازلة "المعقّمة" من السكّان، وتماماً كما يجري في غزّة، تُطرَح هذه المشاريع حالياً في لبنان تحت ذرائع وعناوين ذات طابع استثماري، لتمويه طابعها الأمني، كما يجري التذاكي في عرضها بوصفها مسارات تنمويّة تقود إلى السلام، لتجميلها وإخفاء حقيقتها؛ بصفتها عمليّة تطهير عرقي، أو "جريمة نقل قسري للسكّان"، بحسب توصيفات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. في آخر زيارة له إلى لبنان، رفض المبعوث الأميركي توم برّاك تقديم أي ضمانات تؤكّد استعداد إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي ما زالت تحتلّها في جنوب لبنان، أو للسماح بعودة الأهالي إلى القرى الحدوديّة. بل قدّم برّاك والوفد المرافق له طرحاً يقضي باستحداث "منطقة اقتصاديّة" في تلك المناطق الحدوديّة، بديلاً عن المساحات المأهولة بالسكّان. وصوّر برّاك طرحه كأنه بوّابة لتحقيق الاستقرار، من خلال خلق فرص عمل تُشغل الأهالي عن القتال.

ما طرحه برّاك، يتكامل مع مضمون إحدى مقابلاته، التي تلت الزيارة، إذ صارح العرب بأنّ إسرائيل لم تعد تجد معنى للحدود التقليديّة القائمة بين الدول، في منطقة الشرق الأوسط، وأنّ إسرائيل ستذهب إلى حيث تريد، عندما تريد، لتفعل ما تريد. والشرح الذي قدّمه المبعوث الأميركي، يبرّر فكرة المناطق "الاقتصاديّة" العازلة التي تحاول إسرائيل إنشاءها في لبنان وغزّة، تحت عناوين استثماريّة، كما يبرّر مساعيها لاستحداث منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، أو ضمّ الضفة الغربيّة وتوسعة المستوطنات. بعيداً عمّا أفصح عنه المبعوث الأميركي، الذي يلعب حالياً دور الوسيط، تؤكّد ممارسات جيش الاحتلال نيّات التغيير الديموغرافي في بعض مناطق جنوب لبنان. فغالبيّة الاستهدافات التي قامت بها إسرائيل بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وخصوصاً في القرى القريبة من الحدود الجنوبيّة، لم ترتبط بأي منشآت أو بنى تحتيّة عسكريّة واضحة. بل تركّزت الاستهدفات، وبشكل مدروس جداً، على مقوّمات الحياة المدنيّة والاقتصاديّة، أو سبل إعادة الإعمار وعودة الأهالي في تلك المناطق.

فعلى سبيل المثال، شملت تلك الاستهدافات في الكثير من الحالات المساكن الجاهزة، التي أمّنها العائدون إلى بعض القرى الجنوبيّة بديلاً عن منازلهم المدمّرة. كما شملت الشاحنات أو معدّات البناء، التي يمكن استخدامها في أعمال إعادة الإعمار أو الترميم. وفي العديد من الحالات، استُهدف مواطنون عزّل، حاولوا البدء بإعادة إعمار منازلهم، كما تعمّدت إسرائيل ضرب الأنشطة الاقتصاديّة، التي يمكن أن تساهم في خلق المداخيل للعائدين إلى القرى المتضرّرة من الحرب. بهذا الشكل، تحاول إسرائيل خلق أمر واقع، على امتداد حدود لبنان الجنوبيّة، عبر "تعقيم" تلك المناطق من سبل الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وهو ما يفرض وجود المنطقة العازلة المُبتغاة، بمعزل عن إرادة الجنوبيين أو رأيهم. ويقود إلى الاستنتاج نفسه لجوء جيش الاحتلال إلى سياسة تفخيخ وتفجير أحياء كاملة، في القرى الحدوديّة، بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وذلك ما يؤكّد وجود خطط لإبقاء هذه المناطق خالية من السكّان على المدى البعيد، خصوصاً أن أعمال التدمير حصلت بعد انتهاء الحرب.

أمام هذا الواقع، يُطرح السؤال تلقائياً عن سبل مواجهة هذه المخططات الإسرائيليّة. والخطوة الأولى، يفترض أن تكون التقاء القوى السياسيّة اللبنانيّة حول موقف تفاوضي وطني جامع، لرفض الطروحات التي تقدّم بها الوسيط الأميركي، بخصوص إنشاء مناطق خالية من السكّان في جنوب لبنان. وعلى هذا الموقف الجامع أن يصرّ، أمام الوسيط الأميركي، على التزام إسرائيل بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار أولاً، وإنهاء جميع أعمالها العدائيّة في جنوب لبنان، قبل الانتقال للتفاوض على أي ترتيبات أمنيّة أخرى تطلبها تل أبيب. بموازاة هذا الجهد السياسي، من المفترض أن تُعجّل الحكومة اللبنانيّة في تنظيم مؤتمر المانحين، المُخصّص لتأمين الدعم المالي واللوجستي للجيش اللبناني، بهدف تمكينه من استكمال انتشاره في المناطق الجنوبيّة. وهذا ما سيسمح للجيش بالعمل على إزالة مخلّفات العدوان الإسرائيلي، من ألغام وذخائر غير منفجرة، تمهيداً لعودة السكّان إلى جميع المناطق التي طاولتها الاعتداءات سابقاً.

ومن المعلوم أنّ ثمّة تقاطعاً عربياً وغربياً على توفير هذا الدعم للجيش اللبناني، ومن ثم تأمين الغطاء السياسي الدولي له، لتمكينه من بسط سيادة الدولة اللبنانيّة في جنوب لبنان. وعلى هذا الأساس، من الضروري أن يعمل لبنان على الاستفادة من هذه الورقة، لتوفير الضمانات الأمنيّة لأهالي القرى العائدين لأرضهم، عبر تكليف الجيش بتنسيق وإدارة عودتهم. في مقابل الخطوات السياسيّة والأمنيّة، ثمّة خطوات أخرى يجب القيام بها على المستوى الاقتصادي والمالي؛ فالحكومة ما زالت تنتظر توفّر المساعدات الخارجيّة، لدفع التعويضات المطلوبة لإعادة إعمار المساكن المدمّرة كلياً. غير أنّ الإمكانات الماليّة التي تملكها الدولة اللبنانيّة حالياً، من خلال الزيادات الأخيرة في مداخيلها، تمكّنها من البدء بترميم البُنى التحتيّة الأساسيّة، مثل الطرقات وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، في القرى المدمّرة.

إن البدء بترميم البنى التحتيّة الأساسيّة، في جنوب لبنان، سيسمح على المدى المتوسّط بعودة أصحاب المساكن المتضرّرة جزئياً، والتي يمكن إصلاح أوضاعها سريعاً. وبذلك، سيكون بالإمكان إعادة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة إلى تلك المناطق على نحوٍ متدرّج، بانتظار إنجاز ورشة إعادة الإعمار الشاملة، التي ستعيد بناء جميع المساكن المتضرّرة. من ناحية أخرى، على الدولة اللبنانيّة أن تبدأ بالتحضير لخطط اقتصادية طويلة الأمد، بما يتجاوز الجانب المتعلّق بإعادة الإعمار فقط. فعلى لبنان أن يمتلك أيضاً تصوّرات لكيفيّة إعادة إحياء الدورة الاقتصاديّة في المناطق الجنوبيّة، وهو ما يفرض البحث عن نوعيّة الاستثمارات التي يمكن إنعاشها هناك، بالتناسب مع مقدّرات وبيئة تلك المناطق، ومن الطبيعي أن يستلزم ذلك التخطيط لبناء المرافق العامّة، التي يفترض أن تخدم هذه الاستثمارات.

أخيراً، ثمّة خطوات أخرى يمكن أن تسهم في دعم صمود أهالي الجنوب في أرضهم، مثل الإعفاءات الضريبيّة التي يمكن منحها للأسر العائدة إلى المناطق المتضرّرة، أو تأمين الدعم الحكومي المباشر للمزارعين والحرفيين، والمؤسّسات العائليّة صغيرة الحجم التي تقرّر العودة لمزاولة أعمالها في جنوب لبنان. فدعم هذا النوع من الأنشطة الاقتصاديّة، كفيل بخلق فرص العمل لمحدودي الدخل، وهو ما يساعد في زيادة نسبة العائدين لقراهم.