جنوب أفريقيا تعزز صادرات الفحم إلى إسرائيل بعد الحظر الكولومبي

أظهرت بيانات من كيبلر ومجموعة بورصات لندن ودي بي إكس للسلع أن شركات تعدين في جنوب أفريقيا تعمل على تعزيز صادرات الفحم الحراري إلى إسرائيل بعدما أمرت كولومبيا، المورد الرئيسي، في أغسطس/آب بحظر كامل على شحنات الفحم إلى دولة الاحتلال ردا على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في غزة.

وتُعد كولومبيا وجنوب أفريقيا من أكثر الدول انتقادا لإسرائيل، حيث أصدرت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مرسوما رئاسيا يقضي بحظر التصدير بعد قتل إسرائيل أكثر من 70 ألف فلسطيني جلهم أطفال ونساء في غزة خلال الإبادة. واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأظهرت بيانات من شركة كيبلر للتحليلات أن صادرات الفحم الكولومبية إلى إسرائيل انخفضت إلى الصفر في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني، بعد أن شددت بوجوتا الحظر الذي فرضته في وقت سابق ومنعت الإمدادات المدرجة في صفقات طويلة الأجل. وفي المقابل، عززت جنوب إفريقيا صادراتها بنسبة 87 بالمائة لتصل إلى 474 ألف طن في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، ومن المقرر أن تشحن ما يقرب من 170 ألف طن هذا الشهر، وفقا للبيانات. وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإيرادات في جنوب أفريقيا أن صادرات الفحم إلى إسرائيل زادت بنسبة 20 بالمائة إلى 667442 طنا في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول لتصبح الأكبر خلال فترة ثلاثة أشهر منذ فبراير/شباط 2017.

وقال باتريك بوند، مدير مركز التغيير الاجتماعي بجامعة جوهانسبرغ، الذي يتتبع صادرات الفحم من جنوب أفريقيا إلى إسرائيل "أربع كلمات تشرح هذا النفاق العميق: تحدث يسارا، وامش يمينا".

وقال بوند إن أكثر من عشرة مصدرين للفحم من جنوب أفريقيا يشحنون الفحم المخصص للكهرباء إلى إسرائيل منذ عام 2023، حيث تُظهر بيانات كيبلر أن جميع الشحنات التي استوردتها إسرائيل منذ سبتمبر/أيلول جاءت من جنوب إفريقيا.

ولم تستجب وزارة المناجم في جنوب أفريقيا لطلبات الحصول على تعليق. وقال وزير التجارة باركس تاو العام الماضي إن العقوبات المفروضة على إسرائيل ستعرض البلاد لطعن قانوني بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. ولم يجر الطعن على قرار كولومبيا، وهي أيضا عضو في منظمة التجارة العالمية، بعد تطبيقها للحظر.

(رويترز، العربي الجديد)