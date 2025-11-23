- شهدت قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا توترات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بسبب اعتراض واشنطن على بعض العبارات في الإعلان الختامي، لكن وزير التجارة الجنوب أفريقي أكد استمرار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. - تزامنت القمة مع توقيع اتفاق شراكة للتجارة والاستثمار النظيف بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، يركز على سلاسل التوريد النظيفة ودعم الصناعات المحلية والاستثمار في الهيدروجين الأخضر. - اختتمت القمة تحت شعار "التضامن، المساواة، الاستدامة"، وركزت على التجارة والنمو المستدام وتمويل التنمية، وتُعد الأولى من نوعها في أفريقيا بمشاركة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم.

قال وزير التجارة في جنوب أفريقيا باركس تاو، اليوم الأحد، إنه يتوقع استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري على الرغم من الخلافات بين البلدين حول قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرغ. وصرّح تاو للصحافيين في القمة وفقاً لوكالة رويترز: "صنفنا هذه القضايا، وقلنا إنّ مجموعة العشرين عملية منفصلة... ونتوقع أن تستمر مناقشات التجارة".

واعتمدت قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، أمس السبت، إعلاناً يتناول أزمة المناخ وتحديات عالمية أخرى، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة التي قاطعت القمة. وقال المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا للصحافيين إنّ الإعلان الذي تضمن عبارات عارضتها واشنطن "لا تمكن إعادة التفاوض عليه"، ما يشير إلى التوتر بين بريتوريا وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بشأن القمة. و قال رامافوزا، اليوم الأحد، إن إعلان القادة الصادر عن قمة مجموعة العشرين يعكس "التزاماً متجدداً بالتعاون متعدد الأطراف".

وتعقدت جهود جنوب أفريقيا الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة بسبب قضايا من بينها اتهامات من ترامب باضطهاد الأقلية البيضاء في البلد الأفريقي من دون تقديم دليل. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 30% على الواردات من جنوب أفريقيا في أغسطس/ آب، ما قد يتسبب في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في وقت لا يسجل فيه أكبر اقتصاد في أفريقيا نمواً يذكر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تعليقاً على السياسات التجارية الأميركية قبيل انعقاد القمة بيوم: "إننا سنواصل دعم الشراكة والانفتاح والمنافسة النزيهة". ووقّع الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا اتفاق شراكة للتجارة والاستثمار النظيف في جوهانسبرغ، الخميس الماضي، وقبل انطلاق قمة مجموعة العشرين (G 20) بيومين، ويركز محور الشراكة على سلاسل التوريد النظيفة والمرنة، ودعم الصناعات الاستراتيجية المحلية، وتسريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحرجة ذات الأهمية الاقتصادية العالية.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يساهم الاتفاق في عملية تنويع الشراكات، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، وتعزيز الوصول إلى المواد الخام الأساسية. وبالنسبة لجنوب أفريقيا، فإن الهدف هو دعم النمو الصناعي المستدام، وخلق فرص العمل المحلية، وجهود أشمل للتخلص من الانبعاثات الكربونية.

اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

وانتهت قمة قادة مجموعة العشرين، التي استضافتها جنوب أفريقيا تحت شعار "التضامن، المساواة، الاستدامة"، مع جلستها الختامية. وخلال الجلسة، ألقى رئيس جنوب أفريقيا الكلمة الختامية للقمة، ثم سلم رئاسة مجموعة العشرين رسمياً إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقالت منظمة غلوبال سيتزن غير الربحية إن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين قد تمكنت من حشد ائتلاف واسع لتسريع توسع الطاقات المتجددة في أفريقيا.

وركزت الجلسة الأولى من أعمال القمة، أمس السبت، على دور التجارة في النمو الشامل والمستدام، وتمويل التنمية، وتخفيف أعباء الديون. في حين تناولت الجلسة الثانية الحد من مخاطر الكوارث، ومكافحة تغير المناخ، والانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز أنظمة الغذاء. وناقشت الجلسة الثالثة، اليوم الأحد، استخدام المعادن الحرجة، وفرص العمل اللائق، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي وعالم العمل.

وتعد مجموعة العشرين منبراً لأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات، مع 20 عضواً يمثلون نحو 60% من سكان العالم، وما يقدر بـ85% من إجمالي اقتصاده. وتُعد هذه القمة الأولى من نوعها التي تُعقد في القارة الأفريقية، كما تتميز بكونها الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً، وهو ما يُنظر إليه خطوةً مهمةً تعزز دور القارة في منظومة الحوكمة العالمية.

وتضم مجموعة العشرين؛ الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى جانب 19 دولة هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)