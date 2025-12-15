جنرال موتورز تضيف Apple Music إلى جميع سياراتها الجديدة دون CarPlay

- أبرمت جنرال موتورز اتفاقاً مع آبل لتوفير تطبيق آبل ميوزيك في سياراتها الجديدة، مما يعزز تجربة الترفيه بعد التخلي عن نظام آبل كاربلاي، مع إمكانية التحديث البرمجي المباشر دون زيارة مراكز الصيانة. - يشمل الاتفاق توفير آبل ميوزيك في طرازات كاديلاك وشيفروليه الكهربائية والبنزين، مع انضمام بويك وجي إم سي لاحقاً، وتوفير بث الموسيقى عبر أونستار بايسيكس دون رسوم لمدة ثماني سنوات. - تسعى جنرال موتورز لتطوير بنية رقمية متكاملة وتحديث الميزات عن بُعد، مع خطط لتطوير نظام سوبر كروز ودعم تقنية سبيشال أوديو من آبل في بعض طرازات كاديلاك.

أبرمت شركة جنرال موتورز اتفاقاً مع آبل لإدخال تطبيق آبل ميوزيك (Apple Music) إلى جميع سياراتها الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الترفيه داخل المركبات بعد الجدل الواسع الذي أثارته الشركة عقب تخليها عن نظام آبل كاربلاي (Apple CarPlay). واعتباراً من اليوم الاثنين، سيصل التطبيق إلى سيارات شيفروليه وكاديلاك عبر تحديثات برمجية تُرسل مباشرة إلى المركبات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الصيانة.

ويمثل هذا الاتفاق عودة واحدة من أكثر خدمات آبل شعبية إلى سيارات جنرال موتورز (GM) الحديثة، بعدما بدأت الشركة منذ عام 2023 في الاستغناء تدريجياً عن كاربلاي لصالح نظام برمجي خاص بها. وقد أثار القرار آنذاك موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وصل بعضها إلى حد إعلان مستهلكين مقاطعة سيارات الشركة الجديدة، في حين حاولت شركات خارجية ابتكار حلول تقنية لإعادة ربط كاربلاي بالسيارات الأحدث، بينما احتفظت الطرازات الأقدم بالدعم الكامل للنظام.

وتؤكد جنرال موتورز أن توجهها الجديد لا يستهدف إقصاء آبل بقدر ما يهدف إلى بناء منظومة رقمية أكثر تكاملاً داخل السيارة. وقال كبير مسؤولي المنتجات في الشركة، ستيرلينغ أندرسون، إن كاربلاي كان مفيداً عندما كانت أنظمة السيارات تفتقر إلى التطبيقات والخدمات التي يحتاجها السائقون، لكن هذا الواقع تغيّر مع تطور المنصات البرمجية الداخلية التي تعتمدها GM حالياً.

وستبدأ الشركة بإتاحة آبل ميوزيك في مجموعة من طرازاتها، تشمل سيارات كاديلاك الكهربائية مثل فيزتيك (Vistiq) و إسكاليد آي كيو (Escalade IQ)، إضافة إلى طراز سي تي5 (CT5)، إلى جانب سيارات شيفروليه الكهربائية إكوينوكس (Equinox) وبلايزر (Blazer) وسيلفرادو (Silverado)، وكذلك طرازات تعمل بالبنزين مثل كورفيت (Corvette) وتاهو (Tahoe) وسابيربرن (Suburban)، كما أعلنت جنرال موتورز أن علامتَي بويك (Buick) وجي إم سي (GMC) ستنضمان لاحقاً إلى هذه المنظومة.

وسيتمكن مالكو سيارات طراز 2025 وما بعده في الولايات المتحدة وكندا من بث الموسيقى عبر نظام أونستار بايسيكس (OnStar Basics) من دون أي رسوم إضافية لمدة ثماني سنوات من تاريخ شراء السيارة، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تقديم قيمة مضافة تعوض غياب كاربلاي وتدعم منصتها الرقمية الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل بعض طرازات كاديلاك على دعم تقنية سبيشال أوديو (Spatial Audio) من آبل، المدعومة بتقنية دولبي آتموس (Dolby Atmos)، لتقديم تجربة صوتية محيطية تحاكي أجواء قاعات الحفلات الموسيقية، وهي ميزة لا يمكن توفيرها عبر كاربلاي، نظراً لحاجتها إلى دمج مباشر داخل نظام الترفيه والصوت الخاص بالسيارة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن اتجاه أوسع في صناعة السيارات نحو تعزيز التحكم البرمجي الكامل بالمركبات، إذ تسعى جنرال موتورز إلى تطوير بنية رقمية تتيح تحديث الميزات عن بُعد وتوسيع وظائف السيارة لتشمل أنظمة القيادة المساعدة. ومن بين هذه الخطط، تطوير نظام سوبر كروز (Super Cruise) للقيادة دون استخدام اليدين على الطرق السريعة، على أن يصل في عام 2028 إلى مستوى يسمح للسائق برفع يديه وعينيه عن الطريق في بعض الطرازات، ما يقرّب الشركة من تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة.

وتعكس عودة آبل ميوزيك (Apple Music) إلى سيارات جنرال موتورز تحوّل الصراع بين شركات السيارات والتكنولوجيا إلى سباق على تجربة المستخدم، إذ لم تعد المعركة محصورة في المحركات والتصميم، بل باتت تدور حول البرمجيات والخدمات الرقمية التي ترافق السائق في كل رحلة.