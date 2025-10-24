- قامت جنرال موتورز بتسريح أكثر من 200 موظف إداري في مركزها التقني بميشيغن، في خطوة تهدف لتعزيز الربحية من خلال تقليص النفقات، رغم رفع توقعات أرباحها السنوية. - تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة في إعادة هيكلة صفوفها الإدارية لمواجهة تحديات مثل الرسوم الجمركية وتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، مع التركيز على التحول الرقمي والكهربة. - تسعى جنرال موتورز للحفاظ على موقعها التنافسي عبر قرارات صعبة، مع تعزيز استثماراتها في الذكاء الصناعي والسيارات الكهربائية، وسط تحولات جذرية في صناعة السيارات العالمية.

في مشهد يعكس التناقضات المتسارعة في صناعة السيارات الأميركية، أقدمت شركة جنرال موتورز (GM) على تسريح أكثر من 200 موظف إداري في مركزها التقني بمدينة وارن بولاية ميشيغن، شمال ديترويت، بعد أيام فقط من إعلانها رفع توقعات أرباحها السنوية، وهي خطوة فُسّرت بأنها محاولة لتعزيز الربحية من خلال ضغط النفقات في مرحلة تشهد تحولات جذرية في الصناعة.

وبحسب بلومبيرغ، تم إبلاغ الموظفين المعنيين بقرار الاستغناء عن خدماتهم في وقت مبكر من صباح الجمعة عبر منصة الاتصال الداخلي "سلاك" (Slack)، حيث أبلغتهم الإدارة بأن القرار جاء بسبب "ظروف العمل الراهنة" وليس بناءً على تقييم أدائهم. المشهد، الذي بدا قاسياً للكثيرين داخل الشركة، يعكس استراتيجية واضحة لدى عملاق السيارات الأميركي في إعادة هيكلة صفوفه الإدارية وإزالة الوظائف المكرّرة لزيادة كفاءة العمليات التشغيلية.

تأتي هذه الخطوة فيما تواصل الشركات الكبرى في قطاع السيارات إعادة رسم استراتيجياتها لمواجهة مجموعة من التحديات المتشابكة، من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي رفعت تكاليف الإنتاج من دون أن تُترجم دائماً إلى زيادات موازية في الأسعار، إلى التباطؤ الملحوظ في مبيعات السيارات الكهربائية، التي كانت حتى وقت قريب تمثل أمل الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وبينما يصف محللون الخطوة بأنها "حسابات دقيقة" ضمن مسعى جنرال موتورز لتعظيم العائد على الاستثمارات، يرى آخرون أن التسريحات تكشف عن توتر داخلي بين طموح الشركة في التحوّل الرقمي والكهربة، وبين ضغوط السوق والتمويل والسياسات التجارية الأميركية. فالتحول إلى السيارات الكهربائية لا يزال مكلفاً، ومبيعات هذه الفئة تتباطأ مع تراجع الدعم الحكومي وإلغاء بعض الحوافز الضريبية، ما يدفع شركات مثل "جنرال موتورز" إلى إعادة ترتيب أولوياتها مؤقتاً.

ورغم أن الشركة رفعت بالفعل توقعاتها للأرباح السنوية بعد نتائج قوية في الربع الأخير، تبدو الرسالة الأعمق موجهة إلى المستثمرين أكثر منها إلى الموظفين: جنرال موتورز مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة من أجل الحفاظ على موقعها التنافسي وربحيتها في عالم السيارات المتحوّل بسرعة.

والقرار الأخير لا يُعدّ معزولاً عن موجة أوسع تشهدها صناعة السيارات العالمية، حيث تتجه معظم الشركات الكبرى نحو تخفيض العمالة الإدارية، وتكثيف الاستثمار في البرمجيات والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية. ففي العام الماضي وحده، أعلنت شركات مثل "فورد" و"ستيلانتيس" خططاً مشابهة لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف التشغيلية وسط تراجع الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين وأوروبا.

ومع ذلك، يرى خبراء أن تسريحات جنرال موتورز الأخيرة قد تكون مؤشراً على بداية مرحلة جديدة داخل الشركة، هدفها ليس فقط تقليص النفقات، بل إعادة تشكيل الثقافة التنظيمية لتصبح أكثر رشاقة وملاءمة لعصر "السيارةُ منصّةً تكنولوجيةً"، وليس مجرد وسيلة نقل. وبينما تواصل "جنرال موتورز" تعزيز استثماراتها في الذكاء الصناعي والسيارات الكهربائية الفاخرة مثل "كاديلاك ليريك" (Cadillac Lyriq) و"شيفروليه بلايزر إي في" (Chevrolet Blazer EV)، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت هذه التحولات ستقود إلى ازدهار جديد أم إلى مزيد من الاضطراب داخل واحدة من أعرق الشركات الأميركية.