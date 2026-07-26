- تراجع الثقة الاقتصادية بين الجمهوريين: ارتفعت نسبة الجمهوريين الذين يشعرون بتدهور أوضاعهم المالية منذ بدء الولاية الثانية لترامب إلى 18%، مما يعكس قلقاً اقتصادياً متزايداً رغم استمرار التأييد للرئيس. - ارتفاع الأسعار وتأثيرها على الحياة اليومية: أدى ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء إلى تراجع التفاؤل الاقتصادي، حيث يواجه المواطنون ضغوطاً يومية متزايدة مثل كريستال بيبي التي تجد صعوبة في التكيف مع ارتفاع الأسعار. - استمرار التأييد رغم الضغوط الاقتصادية: رغم الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، يستمر التأييد الجمهوري لترامب، حيث يعبر البعض عن استيائهم من تكاليف الوقود بينما يرى آخرون تحسناً بفضل سياسات إعادة التصنيع.

تتراجع ثقة شريحة متزايدة من الجمهوريين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاقتصاد، بعدما اصطدمت وعود خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة بارتفاع تكاليف الوقود والطاقة والغذاء، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران. وكشف استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع "إبسوس" خلال يوليو/تموز الجاري أن 18% من الجمهوريين يشعرون بأن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ منذ بدء الولاية الثانية لترامب. ولم تتجاوز هذه النسبة 4% في سبتمبر/أيلول 2018، عند المرحلة نفسها من ولايته الأولى.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الاقتصادية الرئيسية التي أدت إلى تراجع ثقة الجمهوريين في سياسات ترامب الاقتصادية؟ كيف يفسر الجمهوريون الذين ما زالوا يدعمون ترامب انفصال دعمهم السياسي عن تراجع رضاهم الاقتصادي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفاد 34% فقط من الجمهوريين بأن أوضاعهم المالية تحسّنت منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مقارنة بـ53% خلال الفترة المقابلة من ولايته الأولى. وتعكس الأرقام اتّساع دائرة القلق الاقتصادي داخل القاعدة الجمهورية، رغم استمرار جزء كبير منها في تأييد الرئيس وسياساته العامة.

الأسعار تبدّد الوعود الاقتصادية

انتخب الأميركيون ترامب في 2025 مدفوعين جزئياً بوعوده بإصلاح اقتصاد أنهكه التضخم. غير أن ارتفاع أسعار البنزين والطاقة عقب اندلاع الحرب مع إيران بدأ يضعف التفاؤل الذي رافق عودته إلى السلطة. وتؤكد إدارة ترامب أن "الاقتصاد الأساسي ما يزال قوياً بفضل التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، وأن التضخم المرتفع سيتراجع بعد انتهاء النزاع مع إيران"، لكن شهادات جمهوريين تحدثت إليهم "واشنطن بوست" تظهر أن الضغوط اليومية أصبحت أكثر تأثيراً من المؤشرات والتطمينات الحكومية.

وقالت كريستال بيبي، وهي جمهورية من لونغ آيلاند، إنها كانت تتوقع تحسناً أكبر في معيشتها، لكنها أصبحت تواجه ارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء والوقود. وتعيش أسرتها على راتبَين مع استمرار اعتماد ابنَيها البالغين عليها، فيما لم يرتفع راتبها إلّا بنحو 3%، وهي زيادة تقل عن معدل التضخم البالغ قرابة 3.5%. وأوضحت أنها دفعت نحو 60 دولاراً مقابل عدد محدود من المواد الغذائية، في وقت ارتفعت فيه أيضاً تكاليف التنقل اليومي وسعر بطاقة القطار الأسبوعية التي يستخدمها زوجها إلى 145 دولاراً. وما تزال بيبي تؤيد ترامب، إلّا أن حماسها له تراجع بسبب الحرب وعدم ظهور تحسن واضح في الاقتصاد.

الوقود يضغط على ميزانيات الأسر

يمثل ارتفاع سعر البنزين أحد أبرز أسباب الاستياء بين الجمهوريين. وقال جوناثان غريزر، من ولاية تكساس، إنّ سعر الغالون اقترب من أربعة دولارات، وإن وضعه المالي لم يتحسن منذ عودة ترامب، مرجحاً أنه أصبح أسوأ. ودفعه ارتفاع الأسعار إلى تقليص مشترياته، والتخلي عن بعض المنتجات التي اعتاد استهلاكها، وخفض عدد مرات شراء اللحوم، كما بدأ يخطط لإعداد طعامه في المنزل خلال رحلاته المقبلة لتقليل النفقات. ورغم ذلك، ما يزال يميل إلى دعم الجمهوريين في انتخابات 2028.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الاقتصادية الرئيسية التي أدت إلى تراجع ثقة الجمهوريين في سياسات ترامب الاقتصادية؟ كيف يفسر الجمهوريون الذين ما زالوا يدعمون ترامب انفصال دعمهم السياسي عن تراجع رضاهم الاقتصادي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

التأييد مستمر رغم تراجع الرضا

لا يعني تصاعد الاستياء الاقتصادي انهيار التأييد الجمهوري لترامب. فقد أكد بعض المشاركين في استطلاع "واشنطن بوست" أن أوضاعهم تحسنت أو بقيت مستقرة، فيما فصل آخرون بين ضغوط المعيشة ودعمهم السياسي للرئيس. وقال مارك تايلور، وهو متقاعد من فلوريدا، إن تكلفة ملء خزان شاحنته ارتفعت من 60 إلى 84 دولاراً بعد اندلاع الحرب. ويرى أن الوقود يدخل في تكلفة تصنيع السلع ونقلها وتخزينها، ما يجعل ارتفاع أسعاره يمتد إلى مختلف جوانب الاقتصاد.

في المقابل، أفاد مايكل غريفيت، وهو صاحب شركة في كارولاينا الشمالية، بأن وضعه المالي تحسن، مستفيداً من زيادة الطلب على المنتجات المصنوعة محلياً وسياسات إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. ويظهر الاستطلاع أنّ القلق الاقتصادي بدأ يتسلل إلى قاعدة ترامب نفسها، من دون أن يتحول حتى الآن إلى قطيعة سياسية واسعة. ويتوقف اتساع هذا الرفض على قدرة الإدارة على خفض أسعار الوقود والغذاء، واحتواء التضخم، وتحويل وعودها الاقتصادية إلى تحسن يلمسه الأميركيون في دخلهم وإنفاقهم اليومي.