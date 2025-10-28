جرائم حرب اقتصادية منظمة للدعم السريع في الفاشر

- تعاني مدينة الفاشر من أوضاع إنسانية كارثية بسبب حصار مليشيات الدعم السريع، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وظهور تجار حرب تحت حماية المليشيات. - استهدفت الهجمات البنية التحتية للمياه، مما أدى إلى انقطاع كامل وارتفاع أسعار المياه والوقود، مع منع استخدام الطاقة الشمسية. - تشهد المدينة نزوحاً كبيراً بسبب الحصار، مع تدهور الخدمات وانعدام السيولة، واستغلال المليشيات للوضع بزيادة أسعار السلع الأساسية.

تعيش مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أوضاعاً إنسانية كارثية، في ظل حصار مليشيات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب اقتصادية منظمة عبر قطع الإمدادات الغذائية والطبية وتدمير البنية التحتية والخدمات، بل ووصل الأمر إلى ظهور تجار حرب في المدينة المنكوبة تحت حماية المليشيات.

ومع تطور الأحداث وزيادة هجمات الدعم السريع، أكد شهود عيان لـ"العربي الجديد" أن حالات إغماء متكررة بين الأطفال والنساء وكبار السن حدثت في شوارع مدينة الفاشر، نتيجة الجوع الحاد وانعدام الغذاء. وفقد كثيرون القدرة على الصمود بعد أيام من عدم تناول الطعام، وسط ظروف معيشية قاسية.

انهيار منظومة الإمداد الغذائي

أقر مواطنون في حديثهم لـ"العربي الجديد" بحدوث انهيار شبه كامل في منظومة الإمداد الغذائي داخل المدينة، حيث اختفت السلع الضرورية من المحلات التجارية، بما في ذلك السكر والبصل والأرز والملح والعدس، وسط تناقص حاد في مخزون الدخن والذرة الرفيعة والأدوية المنقذة للحياة في الفاشر.

وفي اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" يقول المواطن آدم جار النبي من سكان الفاشر: "لا تزال الأوضاع المعيشية متدهورة بل وأصبحت أكثر سوءاً، حيث توقف بشكل شبه كامل السوق الرئيسي الذي يعتمد عليه السكان وهو سوق "نيفاشا" للخضروات والفواكه والسلع حيث يعمل بنحو 20% من إجمالي طاقته".

وأضاف: "بدأ الخوف في أوساط المواطنين والتجار من الهجمات المتكررة وتطورات الأوضاع الأخيرة"، ومما زاد من تعقيدات الأوضاع المعيشية "مقتل العشرات من التجار وتدمير الجزء الأكبر من السوق". ويرى المواطن بابكر إسماعيل في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الموت البطيء مستمر بسبب نقص الغذاء والجوع وحالات سوء التغذية وإغلاق المستشفيات وعدم توفر المياه وانعدام الوقود لتشغيل آبار المياه، حيث تعطلت معظم الشبكات والآبار الرئيسية بعد أن استولت مليشيات الدعم السريع على خزان "قولو" وشقرة غرب المدينة منذ عدة أشهر.

استهداف البنية التحتية في الفاشر

قال مصدر مُطَّلِع بالإدارة العامة لمياه الفاشر، مفضلاً حجب اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد" إن هجمات الدعم السريع التي استهدفت البنية التحتية للمياه نتج منها انقطاع كامل للمياه الخزّنة وأحدثت كارثة حقيقية. وأضاف: "دمرت المليشيات الخزانات وتوقفت على أثرها المصارف والمحطات الرئيسة في ظل نقص الوقود".

مواطنون عبروا عن استيائهم من الوضع الكارثي حيث ارتفعت أسعار المياه بشكل حاد، إذ وصل سعر برميل المياه إلى 12 ألف جنيه ما فاقم من الأعباء المعيشية (الدولار = نحو 3700 جنيه).

وقال المواطن أبكر عبد الرحمن إن بعض إدارات المحطات بدأت التفكير في استخدام الطاقة الشمسية لتوفير المياه بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الغالون الواحد إلى 300 ألف جنيه، في ظل صعوبة الحصول عليه نظراً لخطورة الحركة داخل المدينة، إلا أن مليشيات الدعم السريع منعت ذلك بحجة عدم وجود تصاريح لاستخدام الطاقة الشمسية.

وقال عاملون في المجال الإنساني إن أوضاع آلاف المدنيين بمدينة الفاشر وصلت إلى نقطة حرجة عقب إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على المقر الرئيسي للجيش وسط المدينة. وكانت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة الفاشر، أكدت في بيان صدر منتصف الشهر الجاري أن الجوع في المدينة وصل إلى مستوى الكارثة، مؤكدة أنه حتى وجبة "علف الحيوان" التي كانت تُستهلك بديلا للغذاء باتت نادرة إن لم تكن قد اختفت.

حركة نزوح كبيرة

ورصدت "العربي الجديد" وفقاً لمواطنين من الفاشر حركة نزوح كبيرة، حيث يعتمد المدنيون في السير على الأقدام في رحلاتهم لانعدام الشاحنات والوقود.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أشارت إلى وجود حوالي 260 ألف مدني في الفاشر تحت الحصار الكامل من قبل قوات الدعم السريع، مع منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وقال مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور، في بيان سابق: "تقديراتنا الميدانية في الفاشر تُشير إلى انعدام شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 88%". وأعلن ناشط يُشرف على أحد أكبر مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مدينة الفاشر، محمد الرفاعي، عن توقف المطابخ المجانية التي تقدم وجبة غذائية مجاناً لآلاف الجياع بعد نفاد كل المخزون الغذائي.

وقال إنه لم يتمكن من الحصول على المواد الغذائية في السوق بعد أن نفدت بشكل كامل، ولم يحصل سوى على كميات قليلة من الأمباز (بقايا الفول السوداني والسمسم) تم طبخه وتوزيعه للمواطنين.

المليشيات تتاجر بالبضائع

تشهد الخدمات تدهورا كبيرا في ظل تصاعد الحرب، إذ أشارت بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن معظم الأسر تحصل على الكهرباء لأقل من نصف ساعة يومياً، ما يعكس انهياراً تاماً في البنية التحتية للطاقة والخدمات الحيوية. وعبر كثير من المواطنين في المدينة عن رغبتهم في مغادرتها وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية والنزوح غرباً.

المواطن عبد الله إبراهيم من الفاشر، استطاع الخروج من المدينة مؤخراً، ووصل إلى شمال السودان، قال لـ"العربي الجديد" إن انعدام السيولة وإحجام التجار عن البيع اضطرا الكثير من الأسر إلى اتخاذ طرق بديلة في استخدام البقوليات "بعد أن توقفت المطابخ الجماعية التي كنا نعتمد عليها". وفي ظل شح في المواد الغذائية وغلاء في الأسعار، يقول التاجر في مدينة الفاشر عباس إن "ذلك يعود إلى منع مليشيات الدعم السريع دخول السلع إلى الفاشر، وكل من يحاول إدخال بضائع يواجه بالقوة، إما بالقتل أو مصادرة البضائع".

وأضاف التاجر الذي رفض ذكر اسمه كاملاً: "رغم ذلك استغلت بعض العناصر التي تتبع للمليشيات، وبدأت في المتاجرة بالبضائع ورفع أسعارها عبر تخزينها في مواقع سيطرتهم بالمناطق المجاورة أو داخل أحياء المدينة". وقال: "أصبحت التجارة حكراً على عناصر يتبعون للدعم السريع لا غير، ما أدى لانعدام السكر وارتفاع أسعار بقية السلع مثل الزيوت وملح الطعام والدقيق والكبريت والعدس والمعكرونة والشعيرية والبلح والشاي والبن والصابون والأرز".

ويقول المواطن، أحمد التوم: "استطعت الخروج مع أسرتي أخيراً من الفاشر. ووصل سعر كرتونة صابون الغسيل إلى 700 ألف جنيه في وقت تباع الصلصة الجافة بواقع 20 ألف جنيه للرطل الواحد مع ارتفاع أسعار الذرة إلى 600 ألف جنيه للجوال الواحد وانعدام سلعتي السكر والدقيق والزيوت".