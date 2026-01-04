جديد سيارات هوينداي ونيسان وألباين

- أطلقت هيونداي الجيل الثاني من Hyundai Venue بتصميم جديد وتقنيات متطورة تشمل شاشة مزدوجة ونظام مساعدة متقدم للقيادة، مع تحسينات في الراحة الداخلية وتقنيات الاتصال لتلبية احتياجات المشترين في الأسواق الصغيرة والمتوسطة. - كشفت نيسان عن الجيل السادس من Micra EV الكهربائية، مع منصة جديدة وبطاريتين تدعمان الشحن السريع، مما يوفر مدى يصل إلى 408 كيلومترات، لتكون خياراً مثالياً للمدن. - أعلنت ألباين عن إطلاق Alpine A390 الكهربائية، بمحرك ثلاثي ونظام دفع رباعي ومدى يصل إلى 555 كيلومتراً، مما يجعلها منافساً قوياً في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

أطلقت هيونداي الكورية الجنوبية سيارات Hyundai Venue الجيل الثاني من سيارتها الشهيرة الصغيرة متعددة الاستخدامات (SUV)، مع تصميم جديد كامل وتقنيات محسنة. وتشمل التحديثات شاشة مزدوجة مقاس 12.3 إنشاً، ونظام مساعدة متقدماً للقيادة (Level 2 ADAS)، وكاميرا 360 درجة للمساعدة على الركن.

وتتوافر Hyundai Venue الجديدة بخيارات متعددة من المحركات، بينما ركزت الشركة على تحسين الراحة الداخلية وتقنيات الاتصال والترفيه لتلبية احتياجات المشترين في أسواق السيارات الصغيرة والمتوسطة.

سيارات نيسان Micra الكهربائية في أوروبا

أعلنت شركة نيسان اليابانية Nissan Micra عن الجيل السادس من سيارتها الشهيرة Micra EV، الذي تحول بالكامل إلى منصة كهربائية جديدة عام 2025، وبدأ بيعه في أوروبا أواخر العام المنصرم.

وتأتي السيارة بخيار بطاريتَين ونظام شحن سريع يدعم وصول الشحن من 10% إلى 80% في حوالى 28 دقيقة. وتقدم سيارة Nissan Micra EV الكهربائية مدى يصل إلى حوالى 408 كيلومترات في النسخة الأكبر من البطارية، وهو الأمر الذي يجعلها خياراً جذاباً لمن يبحثون عن سيارة كهربائية صغيرة وفعّالة داخل المدن.

إطلاق سيارات Alpine A390 الكهربائية

أعلنت شركة ألباين Alpine A390 الفرنسية عن إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة من فئة الكروس أوفر، التي من المقرر بدء تسليمها في الربع الأول من عام 2026 بعد فتح باب الطلبات في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وتُعد Alpine A390 جزءاً من خطة ألباين لإطلاق سبعة طرازات كهربائية ضمن سلسلة Dream Garage.

وتتميز Alpine A390 بمحرك ثلاثي ونظام دفع رباعي كهربائي، ومدى يصل إلى حوالى 555 كيلومتراً في بعض النسخ، ما يجعلها منافساً قوياً في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، كما تتضمن السيارة قدرات شحن سريع تنافس الأفضل في فئتها.