جديد سيارات هوندا وتويوتا ولكزس

- أكدت هوندا أن سيارات Prelude الرياضية لن تتوفر بناقل حركة يدوي بسبب عدم توافق النظام الهجين الجديد، لكنها تحاول الحفاظ على متعة القيادة عبر وضعية S+ Shift التي تحاكي القيادة اليدوية. - كشفت تويوتا عن محرك V8 جديد بمرونة عالية، يمكن استخدامه في طرازات متعددة مثل لاند كروزر LC300، مع إمكانية تحويله إلى محرك ديزل هجين. - تواجه علامة F الرياضية من لكزس خطر الاندثار بعد 17 عامًا، حيث لا توجد خطط واضحة لاستمرار إنتاجها، مع توجه الشركة نحو تقنيات جديدة مثل زر F-Mode.

خيّبت هوندا آمال عشّاق القيادة التقليدية بعدما أكدت رسميًا أنّ سيارات الشركة الرياضية Prelude لن تتوفر بناقل حركة يدوي. ففي معرض Japan Mobility Show 2025، أوضح أحد كبار مسؤولي الشركة أنّ النظام الهجين الجديد في السيارة لا يتوافق مع ناقل يدوي، ما يجعل فكرة "الدواسة الثالثة" من الماضي، حسب موتور1.

وأوضح هوريتا هيديتومو، قائد المنتجات الكبيرة في هوندا، في مقابلة مع مجلة Drive الأسترالية، أن التركيبة الميكانيكية للسيارة الهجينة تجعل تعشيق ناقل يدوي أمرًا مستحيلًا تقنيًا، بخلاف ما كان ممكنًا في طرازات سابقة مثل CR-Z وInsight. ومع ذلك، حاولت هوندا الحفاظ على متعة القيادة من خلال وضعية قيادة S+ Shift التي تحاكي الإحساس بالقيادة اليدوية عبر أذرع تبديل خلف المقود ونظام صوتي اصطناعي يقلّد تغييرات السرعة.

محرك تويوتا V8 ليس رياضياً فقط

كشفت شركة تويوتا عن تطورٍ لافت في خططها الميكانيكية، إذ يبدو أن محركها الجديد V8 لن يكون حكرًا على سيارات السوبركار، بل قد يجد طريقه إلى طرازات متعددة مثل لاند كروزر LC300. وأوضح رئيس قسم تطوير أنظمة الدفع في الشركة، تاكاشي أوهارا، أن تصميم المحرك الجديد يتمتع بمرونة عالية تسمح بتعديله ليناسب مختلف المركبات، من السيارات الفاخرة إلى سيارات الدفع الرباعي.

وأشار أوهارا إلى أن المحرك الجديد سعة 4.0 ليتر ثنائي التيربو يعتمد على مبدأ دمج محركين بأربع أسطوانات من نوع 2.0 ليتر، ما يجعله أكثر كفاءة وقابلية للتطوير. بل إن تويوتا تدرس إمكانية تحويله إلى محرك ديزل هجين متكامل.

نهاية سيارات لكزس إف الرياضية قريبة؟

بعد أكثر من 17 عامًا على إطلاق أول Lexus IS F، يبدو أن علامة F التي ميّزت سيارات الأداء العالي من لكزس تواجه خطر الاندثار. فوفق تصريحات رسمية وتقارير متداولة، لم تعد الشركة تمتلك خطة واضحة لاستمرار إنتاج هذه الفئة، رغم استمرار الاسم في بعض الطرازات مثل IS500 F Sport Performance.

ورغم أن الرئيس التنفيذي تسوشيا واتانابي لم يؤكد صراحة توقف الفئة، إلا أن مؤشرات التصميم الحديثة في سيارات لكزس الجديدة تكشف عن توجه مختلف؛ إذ تعتمد الشركة الآن على زر F-Mode في المقود ليحاكي تجربة الأداء دون الحاجة إلى محركات V8 الضخمة التي عُرفت بها تلك السيارات.