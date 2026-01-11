جديد سيارات هوندا وتويوتا وبورشه

- تستعد "أفيلا" لدخول سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، مع تصميم مبتكر يجمع بين البساطة والانسيابية، ومن المتوقع طرحها في السوق الأمريكية بحلول عام 2028. - أعلنت تويوتا فصل "غازو رايسينغ" كعلامة مستقلة للأداء العالي، مما يعزز هويتها الرياضية ويضيف إلى مظلتها خمس علامات تجارية مستقلة. - اعترف الرئيس التنفيذي السابق لبورشه بخطأ إيقاف طراز Macan التقليدي، مشيراً إلى التأثير التجاري الكبير لهذا القرار، خاصة في أوروبا، مع إنهاء الإنتاج العالمي بحلول منتصف 2026.

تستعد علامة "أفيلا" (Afeela)، التابعة لمشروع "سوني هوندا موبيليتي" (Sony Honda Mobility) المشترك بين العملاقين اليابانيين، لدخول فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، رغم تباطؤ سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. وبعد الكشف عن سيدان Afeela 1 التي يُنتظر بدء تسليمها لاحقاً هذا العام، كشفت الشركة عن نموذج أولي لنسخة SUV خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في لاس فيغاس.

ووفقاً لمجلة موتور1، فإن السيارة الجديدة، التي يُتوقّع طرحها في السوق الأميركية بحلول عام 2028 على أقرب تقدير، لا تتبع التصميم التقليدي لسيارات SUV، بل تقترب أكثر من سيدان مرتفعة. ويعتمد التصميم على البساطة والسطوح الانسيابية، مع غياب مقابض الأبواب الظاهرة وتقليل الخطوط الحادة، في ملامح مستوحاة من مفهوم Vision-S 02 الذي عرضته سوني عام 2022.

سيارات تويوتا تفصل "غازو رايسينغ"

أعلنت تويوتا رسمياً فصل الذراع الرياضية الرسمية المتخصصة في السباقات غازو رايسينغ (Gazoo Racing)، لتصبح علامة مستقلة للأداء العالي، في خطوة تعكس استراتيجية الشركة لتوضيح هويتها الرياضية. ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من تحويل علامة Century إلى كيان منفصل، ما يوسّع مظلة تويوتا لتضم خمس علامات تجارية مستقلة.

وستُعرف العلامة الجديدة باسم Gazoo Racing فقط، وهو اسم يعود بجذوره إلى عام 2007، وتحتل موقعاً أعلى من علامة تويوتا الأساسية وأدنى من لكزس وCentury. ويعزّز هذا التوجّه ما ظهر سابقاً مع سيارة GR GT الخارقة، التي عُرضت من دون شعارات تويوتا، على أن تُباع لاحقاً عبر صالات عرض مختارة تابعة للكزس.

بورشه تتراجع عن "قرار خاطئ"

اعترف الرئيس التنفيذي السابق لشركة بورشه أوليفر بلومه بأن قرار إيقاف أحد الطرازات الأساسية التي تعمل بالوقود التقليدي كان خطأً في التقدير. وقال بلومه، الذي تنحّى عن منصبه في مطلع الشهر الجاري، إن الجيل الأول من Macan كان ينبغي عدم إخراجه من الإنتاج، رغم الرهان حينها على أن النسخة الكهربائية ستعوّض غيابه، وأوضح أن التقديرات السابقة لم تأخذ في الحسبان التأثير التجاري الكبير لإيقاف الطراز، خاصة في أوروبا، حيث سُحب Macan من الأسواق في منتصف عام 2024 لعدم توافقه مع متطلبات الأمن السيبراني. ومن المقرر إنهاء إنتاج السيارة عالمياً خلال الأشهر المقبلة، على أن يتوقف التصنيع بالكامل بحلول منتصف عام 2026.