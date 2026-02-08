جديد سيارات هوندا وتويوتا وأستون مارتن

- هوندا بايلوت 2026: تواصل هوندا بايلوت 2026 تقديم نفسها كسيارة SUV عائلية بثلاثة صفوف، مع تحديثات في التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية، مع الحفاظ على محرك V6 بقوة 285 حصاناً، رغم ضعف كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالمنافسين الهجينين. - تويوتا GR GT: تبرز تويوتا GR GT في معرض طوكيو 2026 بتصميم جريء وهندسة متقدمة، مع محرك V8 مزدوج التيربو بقوة 641 حصاناً ونظام هجين، مما يعكس توجه تويوتا نحو الأداء العالي. - أستون مارتن Vantage S: تقدم أستون مارتن نسخة Vantage S 2026 مع تحسينات في القوة والديناميكا، حيث تصل القوة إلى 671 حصاناً، مع تعديلات في نظام التعليق لتعزيز الصلابة والاتصال بالطريق.

تحافظ سيارات هوندا بايلوت 2026 اليابانية على فلسفتها التقليدية سيارةَ SUV عائليةً بثلاثة صفوف، تفضّل الاعتمادية والتوازن على المغامرة التقنية. التحديث الجديد يطاول التصميم الخارجي بواجهة أكثر قوة وتجهيزات داخلية محسّنة تقنياً، لكن من دون المساس بالهوية العامة للسيارة، التي بقيت وفية لمنصتها الحالية المعتمدة منذ 2023، في سوق يشهد منافسة محتدمة من طرازات أحدث.

من حيث الأداء، تواصل بايلوت الاعتماد على محرك V6 بسعة 3.5 لترات بقوة 285 حصاناً، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات وخيار الدفع الرباعي. ورغم سلاسة القيادة وقدرة المحرك الكافية للاستخدام اليومي، تبرز كفاءة استهلاك الوقود نقطةَ ضعف رئيسيةً، خاصة مع دخول منافسين يقدمون نسخاً هجينة أكثر توفيراً.

هندسة ذكية تميّز سيارات تويوتا GR GT

تسلّط تويوتا GR GT الضوء على فلسفة هندسية متقدمة، ظهرت ملامحها بوضوح خلال عرض السيارة في معرض طوكيو للسيارات 2026، حيث كشفت الشركة عن هيكلها العاري ومكوّناتها الميكانيكية بشكل غير مسبوق. السيارة الرياضية الجديدة لا تكتفي بالمظهر الجريء، بل تقدّم حلولاً تقنية تعكس توجّه تويوتا نحو الأداء العالي المدروس، مع اهتمام واضح بتوزيع الوزن والصلابة الهيكلية.

وتعتمد GR GT على منظومة هجينة متطورة تضم محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لترات يولد 641 حصاناً، متصل بناقل حركة خلفي من ثماني سرعات ومحرك كهربائي مساعد. اللافت في التصميم هو اعتماد نظام تزييت بالحوض الجاف متعدد المراحل، وتوربينات ضخمة بتبريد مائي-هوائي، إلى جانب تشابه هندسي مع محركات GR الأخرى من حيث القطر الداخلي وتخطيط الحقن.

أستون مارتن تطلق سيارات فانتاج إس المحسّنة

كشفت شركة أستون مارتن عن نسخة Vantage S لعام 2026، وهي تحديث دقيق لكنه موجّه إلى عشاق القيادة الرياضية الخالصة، يجمع بين زيادة طفيفة في القوة وتحسينات أعمق في الديناميكا والسلوك على الطريق. السيارة تحصل على رفع في القوة بمقدار 15 حصاناً ليصل إجمالي الأداء إلى 671 حصاناً، إلى جانب معايرة جديدة لدواسة الوقود تجعل الاستجابة أكثر سلاسة وتحكماً، وهو ما يساعد على إدارة القوة الكبيرة بشكل أدق في ظروف القيادة المختلفة.

لكن جوهر التحديث لا يقتصر على الأرقام أو الشكل الخارجي، بل يمتد إلى نظام التعليق، حيث شهدت Vantage S تعديلات هندسية لافتة، أبرزها تثبيت الإطار الخلفي المصنوع من الألمنيوم مباشرة بالهيكل بدل العوازل المطاطية، ما يعزز الصلابة والاتصال بالطريق.